AMLO garantiu que Tren Maya será inaugurado em dezembro de 2023; rejeita reunião com especialistas da UNAM

Apesar das controvérsias sobre sua construção entre ambientalistas e ativistas, o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) garantiu que o Trem Maya, uma de suas principais obras, estará operacional em dezembro de 2023.

Neste sábado, 2 de abril, durante uma turnê de trabalho particular, o presidente federal chegou a Chetumal, vindo de Calakmul, Campeche, para dar a bandeira de partida para a construção da seção 5 Cancún-Tulum, seção 6 Tulum-Bacalar e seção 7 Bacalar-Escárcega.

Além de supervisionar o pessoal, máquinas e equipamentos que serão utilizados na construção dos trechos e o novo Aeroporto Internacional de Tulum, que estará localizado na área de fronteira entre a cidade e o município de Felipe Carrillo Puerto.

Após sua chegada a Quintana Roo, o Chefe do Executivo deu breves detalhes de sua turnê de trabalho para a mídia local, no entanto, ele disse que não poderia dar mais informações devido à proibição da Revogação de Mandato em 10 de abril.

“Quando você vai dar a bandeira, senhor, da inauguração? Dos trechos 5, 6 e 7?” , questionou a mídia local. Ao que o presidente respondeu: “Já começou, mas não posso mais informá-lo porque estamos fechados”.

Além disso, diante das críticas de ambientalistas e ativistas pelo trabalho, o presidente descartou reunião com especialistas da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), para discutir a questão da construção do Trem Maya.

Ele também pediu que aqueles que se manifestaram contra uma das obras prioritárias de sua administração falem com os membros das comunidades próximas à construção.

Pouco depois, o presidente López Obrador chegou à Expo Feria del Sur, em Chetumal, onde deu a bandeira inicial dos palcos. No evento, ele reiterou que a obra será concluída até o final de 2023 e não será interrompida.

Deve-se notar que em 31 de março, após a campanha promovida por celebridades contra o trem maia, o presidente López Obrador afirmou que a maioria da população, principalmente na região sudeste, é a favor do trabalho.

Durante sua coletiva de imprensa matinal do Palácio Nacional e através de suas redes sociais, o presidente federal apresentou um vídeo em que ejido jidatarios de Ejido Jacinto Pat em Tulum, Quintana Roo, demonstram a favor do trabalho e garantem que não irá danificar os cenotes na área.

Em seu depoimento, eles confirmam que deram sua aprovação após o processo de diálogo e mesas de trabalho com as autoridades federais por dois meses.

“Veja a defesa popular do trem maia. Me enche de orgulho saber que não queremos e compartilhamos os mesmos sentimentos. Somos irmãos”, disse o chefe do executivo na época.

Ele disse que, além do apoio dos habitantes da área, “você tem todas as licenças de impacto ambiental e elas não são apenas as licenças, é também uma convicção. Não vamos destruir a floresta, não somos os mesmos. (...) Eu cresci no campo, sei o que significa proteger a natureza”.

A AMLO reiterou que 200.000 hectares de árvores estão sendo cultivados ao longo da rota e, por meio do programa Sembrando Vida, US$1,5 bilhão por ano é investido no reflorestamento do país com árvores frutíferas e madeireiras.

