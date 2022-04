Alessandra Rosaldo mostrou a maquiagem “profissional” que Aitana fez com ela: “A coisa mais espetacular que eu já vi”

Do casamento entre Eugenio Derbez e Alessandra Rosaldo, nasceu a pequena Aitana, que atualmente tem sete anos e continua mostrando que ela herdou as ocorrências de seu pai. E nessa ocasião, foi a cantora de Sentidos Opposites que mostrou em sua conta do Instagram um momento divertido que passou com a filhinha.

No audiovisual você pode ver Alessandra vestindo um roupão de banho e o cabelo preso com um rabo de cavalo ao lado, ela também tem tons rosa que Aitana colocou sobre ela e um blush bastante pronunciado da mesma cor.

“Quero compartilhar com vocês que tenho saído do 'Aitana Beauty Salon', a profissional, maquiadora e cabeleireira; basta olhar para a minha maquiagem como está?” , você ouve o artista falar sobre sucessos como Mírame, Onde eles estão? o Quando ela me amou.

Então, enquanto Alessandra mostra os resultados de sua maquiagem, Aitana fica ao lado dela sorridente e extremamente orgulhosa de seu trabalho: “Ela é super, não é?” , você ouve a garota dizer.

madre e hija suelen pasar buenos momentos en compañía (Foto: IG@alexrosaldo)

Sua mãe continua exibindo seu rosto e depois de mostrar seu rosto, ela passa a mostrar seu penteado, que é amarrado com uma liga rosa.

“Esse lado, divino, mas esse é o lado mais espetacular que já vi há muito tempo, muito obrigado, meu amor, fiquei muito feliz e muito bonita”, concluiu Alessandra.

O vídeo rapidamente se tornou viral e os usuários do TikTok o compartilharam nas redes sociais para que o momento de ternura chegasse a mais pessoas. Nesse sentido, comentários e reações não demoraram muito para preencher as redes.

“O rostinho da menina toda orgulhosa”, “sua professora foi a mesma que cortou o cabelo de Ludovica P.Luche”, “que beleza, filhas nunca esquecem isso, bênçãos”, “quão bárbaro, o melhor presente que você deu a Eugenio, sua mãe nasceu de novo naquela menina. Como ele se parece com sua avó” ou “você pode me marcar uma consulta para cabelo e maquiagem?” , foram algumas das menções que surgiram.

Aitana suele mostrarse divertida (Foto: IG@alexrosaldo)

Embora a família Derbez seja muito grande, Aitana - a caçula dos irmãos - roubou o coração de muitos por causa de seu senso de humor e do grande carinho que seus pais lhe demonstram todos os dias.

Apenas em agosto do ano passado, a menina fez aniversário e Alessandra e Eugenio compartilharam em suas redes sociais um vídeo comovente onde você pode ver Aitana em suas diferentes fases da vida.

“Há 7 anos, nasceu a Aitana. Não sei quando passamos de cantar para ela dormir, para vê-la tocando piano. O que eu sei é que o melhor presente que posso dar a ele é passar um tempo juntos. Feliz aniversário Aitana!” , escreveu Eugenio Derbez.

Alessandra comparte de su día a día en redes (Foto: IG@alexrosaldo)

Por sua vez, o vídeo de Alessandra Rosaldo começa com a atriz falando sobre a grande semelhança que a pequena Aitana tem com o comediante: “Aitana é como o pai, quer experimentar de tudo, quer fazer tudo... Então, bem, é a minha vez de fluir com isso. Meu coração se enche de amor, orgulho e admiração quando vejo que ele não tem medo dele, que pelo contrário ele quer vivenciá-lo e, ao mesmo tempo, vê que não é mais um bebê... E estou aprendendo que tenho que deixar isso crescer.”

Aitana Derbez é a primogênita de Alessandra Rosaldo e a quarta filha do comediante Eugenio Derbez, que após 6 anos de namoro se casou em 7 de julho de 2012 na paróquia Regina Coeli na Cidade do México.

Dois anos depois, em 2014, a pequena Aitana entraria em suas vidas para se tornar irmã de Aislinn, Vadhir e José Eduardo.

CONTINUE LENDO