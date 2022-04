A Hollywood Academy aceitou a demissão imediata de Will Smith

A Academia de Hollywood recebeu e aceitou a “demissão imediata” do ator Will Smith após o polêmico tapa na cara do comediante Chris Rock, o presidente da instituição, David Rubin, noticiou sexta-feira em um manifesto recolhido pela Efe apenas uma hora após a declaração do ator.

“Continuaremos avançando com nossos processos disciplinares contra o Sr. Smith pela violação dos códigos de conduta da Academia para o conselho de administração de 18 de abril”, concluiu Rubin em sua resposta.

E será neste dia que a organização do Oscar concordará com uma resolução definitiva sobre o polêmico golpe de Smith para Rock, na sequência de uma piada sobre a alopecia da mulher do ator, Jada Pinkett-Smith, na 94ª edição do Oscar realizada no último domingo. Nessa cerimônia, Smith ganhou o prêmio de melhor ator por sua atuação como Richard Williams em King Richard.

Mas o escândalo deu a volta ao mundo. Ninguém falou do glamour da cerimônia, dos merecimentos da estatueta ou de seu trabalho como pai e treinador das irmãs Venus e Serena Williams. Opiniões, julgamentos e memes giravam em torno de sua agressão e as possíveis ações que a Academia poderia tomar contra ele.

As especulações começaram a se dissipar na quarta-feira, quando o órgão que organizava a cerimônia cinematográfica mais importante instou Smith a fazer uma declaração por escrito sobre sua conduta. Foi-lhe dado um prazo de 15 dias para enviar essa declaração antes de, em 18 de abril, a instituição “tomar qualquer ação disciplinar”, que poderia ser “suspensão, expulsão ou qualquer outra sanção permitida nos estatutos”.

Mas o ator não deixou o tempo passar e nesta sexta-feira foi emitido por meio de um comunicado. “Eu me demito de ser membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e aceitarei quaisquer outras consequências que o Conselho julgar apropriadas”, escreveu o ator em um texto coletado pela Variety.

“Minhas ações no 94º Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que magoei é longa e inclui Chris, sua família, muitos dos meus queridos amigos e entes queridos, todos os presentes e o público global em casa”, acrescentou o protagonista de Men in Black.

Perto do final da cerimônia realizada no último domingo, Os participantes do Dolby Theatre e milhões de espectadores em todo o mundo assistiram Smith subir ao palco e dar um tapa na cara de Rock depois que o comediante fez uma piada na cabeça de Jada Pinkett Smith, mal cortada. A mulher sofre de alopecia, uma doença que causa queda de cabelo.

Smith voltou ao seu lugar e gritou obscenidades para Rock, que tem sido amplamente elogiado por manter a cabeça fria e voltar aos trilhos. Meia hora após o surpreendente ataque, Smith recebeu o Oscar de Melhor Ator e se referiu ao assunto diante dos olhos de o mundo: “Eu quero pedir uma desculpa para a Academia, para todos os indicados na minha categoria. É um momento lindo, não choro por ganhar um prêmio, é sobre dar luz às pessoas, toda a equipe King Richard e toda a família Williams.”

Finalmente, ele disse: “A arte imita a vida. Eu pareço o pai louco como costumavam chamar Richard, mas o amor te faz fazer coisas loucas. Quero poder cuidar da minha mãe, da minha família e da minha esposa, obrigado por este momento, espero que a Academia me convide novamente”. Cinco dias depois, a imagem é muito diferente.

(Com informações da EFE)

