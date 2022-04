A Cofepris autorizou a vacina Covid para crianças de 5 a 12 anos desde 3 de março e o Ministério da Saúde não a comunicou

Martin Rodriguez, 15, receives a dose of the Pfizer-BioNTech coronavirus disease (COVID-19) vaccine during a vaccination program for minors between the ages of 14 to 17 at a gym in Praxedis G. Guerrero, Mexico, February 11, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Desde 3 de março, a Comissão Federal de Proteção contra Riscos à Saúde (Cofepris) autorizou o uso emergencial da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 12 anos, de acordo com os dados deste órgão em seu site.

De acordo com uma carta enviada pela Cofepris ao Segundo Tribunal Distrital de Oaxaca, “em 3 de março deste ano, esta Comissão emitiu a Autorização para uso emergencial da vacina Pfizer — BioNTech covid-19 Vacina para aplicação no grupo de pessoas com 5 anos ou mais”.

O presidente Andrés Manuel López Obrador foi questionado sobre a autorização da vacina para crianças que poderia ser aplicada a pessoas com 5 anos de idade ou mais, no entanto, ele disse que falaria sobre o assunto até a próxima terça-feira em sua conferência matinal.

Esse órgão do Ministério da Saúde federal, alerta que a dose e a composição da vacina para crianças abaixo dessa faixa etária são diferentes das aplicadas para pessoas com mais de 12 anos de idade. Pela experiência nos Estados Unidos, sabe-se que, por diretrizes das autoridades de saúde, crianças mais novas recebem duas doses, cada uma de 10 microgramas, em um intervalo de 21 dias.

Aplicación de la vacuna Pfizer en Ciudad Juárez, México.(FOTO: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

De acordo com o Censo Populacional de 2020, 31,8 milhões de meninas e meninos de 0 a 14 anos vivem no país, representando 25,3% da população total

Até o momento, apenas menores entre 12 e 17 anos são vacinados no México desde que tenham alguma comorbidade como obesidade, diabetes, asma e síndrome de Down, enquanto crianças menores de 11 anos só podem acessar seu aplicativo por meio de uma proteção.

Nos meses anteriores, a posição do governo federal, particularmente do subsecretário de Saúde, Hugo López-Gatell, era de que não era urgente, alegando que as crianças são mais resistentes ao coronavírus, razão pela qual sua inclusão no Plano Nacional de Vacinação não era uma prioridade. Ele acrescentou que não havia recomendação ou estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) para justificar o tratamento biológico de menores.

De acordo com dados de 28 de março, quase 200 milhões de doses foram aplicadas no México e mais de 79 milhões de pessoas já têm um cronograma completo, razão pela qual os módulos de vacinação reduziram sua capacidade de tratar apenas aqueles que estão atrasados, sem nenhum anúncio até agora sobre a mudança para menores.

Una enfermara aplica la vacuna de Fpizer a un niño en Costa Rica. (REUTERS/Mayela Lopez/File Photo)

Na América Latina, países como Cuba, Equador, Colômbia, Argentina, Costa Rica e Chile iniciaram um programa de vacinação para crianças de 5 a 11 anos desde 2021, sem nenhum relato de reações adversas.

No México, aplicam-se as fórmulas da Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V, Janssen, Moderna, Sinovac e CanSino e, de acordo com a decisão da Cofepris, o uso emergencial da fórmula da Pfizer só seria temporariamente autorizado para crianças.

A Sinovac, de origem chinesa, é outra biológica que possui uma vacina específica para menores, mas na América Latina é usada apenas no Chile.

A autorização no México para vacinar crianças contra o vírus SARS-CoV-2 é crucial para os pais depois que o Ministério da Educação Pública ordenou recentemente o retorno presencial em todas as escolas públicas e privadas. Essa é uma das demandas da população.

