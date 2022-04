Will Smith pediu demissão da Academia após o escândalo sobre a agressão de Chris Rock no Oscar

Will Smith apresentou sua renúncia ao órgão que premia os Oscars após seu ataque a Chris Rock durante a cerimônia do fim de semana, de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira.

“Eu me demito de ser membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e aceitarei quaisquer outras consequências que o Conselho julgar apropriadas”, escreveu o ator em um comunicado coletado pela Variety.

“Minhas ações no 94º Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que magoei é longa e inclui Chris, sua família, muitos dos meus queridos amigos e entes queridos, todos os presentes e o público global em casa.”

Os participantes do Dolby Theatre assistiram Smith subir ao palco e dar um tapa na cara de Rock depois que o comediante fez uma piada na cabeça da esposa, muito cortada.

Jada Pinkett Smith sofre de alopecia, uma doença que causa queda de cabelo.

Ele voltou ao seu lugar e gritou obscenidades para Rock, que tem sido amplamente elogiado por manter a cabeça fria e voltar aos trilhos.

Meia hora após o surpreendente ataque, Smith recebeu o Oscar de Melhor Ator por seu papel no filme biográfico esportivo “King Richard”.

Nos últimos dias, houve relatos conflitantes sobre se Smith foi convidado a deixar a cerimônia, e a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas disse que ele se recusou a ir.

O grupo disse nesta semana que estava iniciando uma ação disciplinar contra Smith - apenas o quinto homem negro a ganhar o prêmio de filme individual mais importante para um homem do mundo - e alertou que ele poderia enfrentar uma rara expulsão.

“Eu traí a confiança da Academia. Eu privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de comemorar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. Meu coração está partido”, disse Smith.

“Quero voltar a focar a atenção naqueles que merecem atenção por suas conquistas e permitir que a Academia retorne ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema”.

Rock, que disse a uma plateia de comédia em Boston nesta semana que “ainda estava processando” os eventos, tem recebido elogios pela forma como lidou com os eventos.

O produtor do Oscar Will Packer disse à ABC que foi o profissionalismo do comediante que permitiu que o programa fosse adiante.

“Graças a Chris continuar do jeito que fez, ele completou a categoria. Ele entregou o troféu para [o vencedor do melhor documentário] Questlove... ele nos deu uma licença de forma a continuar o show, que é o que estávamos tentando fazer”, disse.

Packer disse que havia aconselhado a não expulsar Smith do teatro depois de falar com Rock quando ele desceu do palco. “Eu disse: 'Ele realmente bateu em você? E ele olhou para mim e disse: 'Sim. Acabei de receber um soco de Muhammad Ali”, disse Packer. Smith interpretou o lendário boxeador no filme de 2001 “Ali”.

Packer disse que não havia participado da conversa sobre a eliminação de Smith, mas que havia se manifestado contra.

“Eu imediatamente fui para a direção da Academia que estava no local e disse: 'Chris Rock não quer isso', eu disse, 'Rock deixou claro que não quer piorar uma situação ruim'”.

A ovação que Smith recebeu por sua vitória no Oscar tem sido fortemente criticada, com acusações de que Hollywood não levou a agressão a sério.

Packer disse que os aplausos foram para o ator e seu trabalho, não para o incidente.

“Acho que as pessoas naquela sala que se levantaram, se levantaram por causa de alguém que conheciam, que era colega, que era amigo, que era irmão, que tem uma carreira de mais de três décadas de ser o oposto do que vimos naquela época”, disse.

“Eu não acho que foram pessoas que aplaudiram qualquer coisa na época, e todas essas pessoas viram seu amigo em seu pior absoluto e esperavam que pudessem animá-lo e de alguma forma tentar melhorá-lo.”

(Com informações da AFP)

Continue lendo: