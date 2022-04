Declarações de Pedro Castillo que desencadearam a raiva da “corrida huanca” e a onda de violência em Huancayo

De acordo com as declarações de vários cidadãos, eles culpam o presidente por gerar desconforto entre a “corrida huanca” desde ontem ele designou como “líderes pagos” pessoas independentes que saem para exigir seus direitos como “líderes pagos”. “É o povo organizado”, disse um dos Huancainos em meio aos protestos.

Estas seriam as palavras de Castillo Terrones que causaram os excessos em Huancayo: “Algumas paralisações e bloqueios de estradas mal intencionados e pagos estão sendo anunciados. Para alguns líderes e líderes, é necessário dizer daqui que vamos trazer ordem nas próximas horas, porque viemos daquela pedreira da luta, viemos daqueles espaços que tomamos muitas vezes para serem ouvidos pelas autoridades”, disse Piura, durante seu discurso em um evento oficial para entregar títulos de propriedade.

“Somos o governo do diálogo e da compreensão, mas temos que fazer isso na mesa. Se você quiser, conversar, falaremos na estrada. Mas não podemos quebrar o sonho de um Governo e das pessoas que temos para atender às suas necessidades”, continuou.

HUANCAÍNOS PEDE A CASTILLO PARA NÃO SER VITIMADO

Quando consultados pela imprensa, vários habitantes de Huancayo concordaram que o chefe de Estado está se vitimando em vez de resolver os problemas reais que o Perú enfrenta. Entre suas reivindicações, eles enfatizaram que o aumento de preços beneficia apenas um setor do país, enquanto eles estão “sem dinheiro para comprar”.

“As pessoas já se levantaram. Estamos fazendo isso pelas causas certas. Agricultura é vida, agricultura é saúde. Se a costa não ouvir, fica sem comida. Huancayo não vai liberar comida para a costa. Não há dinheiro para comprar, tudo sobe. O homem rico pega tudo e não temos nada”, disse um manifestante ao Canal N.

Enquanto outro cidadão comentou que Castillo está esquecendo as pessoas que o elegeram presidente. “Aqui estamos ficando com frio, morrendo de fome, por nossos princípios e direitos, mas o presidente Pedro Castillo esqueceu que essas pessoas aqui os colocam no poder e nos dão as costas”, disse.

Além disso, eles tomaram como escárnio o fato de o presidente ter escolhido participar da abertura da Terceira Copa do Mundo de Futsal Down, em vez de montar uma mesa de diálogo para resolver o conflito o mais rápido possível. “Consideramos o que ele faz uma zombaria. O esporte é importante, mas primeiro há a solução e os problemas das pessoas. Ele fala tanto do povo, mas quando estamos protestando aqui, ele vira as costas para nós”, disse.

Também ficou claro que os Huancainos também estão desconfortáveis e chateados com o governo por causa das promessas do Executivo na véspera. “Eles sentem que as autoridades quebraram sua palavra, o que fez com que milhares de pessoas saíssem às ruas. Eles queriam montar uma mesa de diálogo, mas como não tinham informações de líderes, autoridades locais e regionais, mas não havia nenhuma informação”, disse o correspondente Walter Campos para o Canal N.

“Isso criou desconforto entre os manifestantes, que agiram de forma bastante violenta contra a polícia, com quem entraram em confronto por mais de uma hora. Eles exigem a presença do executivo, Pedro Castillo. Essa é a ordem”, continuou.

ESTRADAS BLOQUEADAS EM JUNÍN

Rodovia Central (tráfego interrompido)

-Km 23 Tingopaccha (Acolla, Tarma)

-Km 136 Huacrapuquio (Huancayo)

-Km 75 Miraflores (Jaujá)

-Km 78 Stuart Bridge (Huaripampa, Jauja)

-Km 92 San Lorenzo (Jaujá)

-Km 120 Ponte Brena (Pilcomayo, Huancayo)

