Vencer a Polônia será a chave para o México; eles vêem possível avançar no Catar, apesar de compartilhar um grupo com a Argentina

Para os comentaristas e analistas esportivos do México, é possível avançar para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, depois que se soube que os rivais da equipe no Grupo C são Argentina, Polônia e Arábia Saudita.

Embora o México tenha um recorde negativo em seus campeonatos mundiais contra o albiceleste, eles consideraram que o futebol mexicano deveria tentar competir contra o time que foi duas vezes campeão. Eles também enfatizaram que Gerardo Martino já era diretor técnico da equipe liderada por Messi, então ele deve encontrar a fórmula para neutralizá-la.

Além disso, eles estavam otimistas de que a equipe mexicana poderia superar as equipes polonesa e árabe e apontaram que, dos dois, a equipe européia poderia representar o maior obstáculo, no entanto, eles enfatizaram que poderiam ganhar os três pontos.

Alberto Lati, um dos jornalistas com mais experiência em eventos esportivos, disse que a dificuldade não é maior que a dos campeonatos mundiais anteriores e deixou claro que o essencial para se qualificar para a próxima rodada será que a equipe mexicana mostre personalidade e um bom nível de jogo.

Para David Faitelson, o México foi salvo de estar no grupo da morte e será um luxo enfrentar a Argentina, onde o técnico da equipe asteca, Gerardo Tata Martino, deve demonstrar a evolução de seu time contra o time que ele mesmo liderou no passado. No entanto, ele considerou que a equipe nacional jogará o passe contra a Polônia, que ele enfrentará em sua primeira partida.

Ele acrescentou que, embora tenham um nível muito igual, “a Polônia é o verdadeiro objetivo da seleção mexicana. Vencê-lo em sua apresentação é fundamental para ter um futuro promissor nesta Copa do Mundo.”

Por sua parte, José Ramón Fernández concordou que não há grupo de mortes nesta justa da copa do mundo e ressaltou que, para a combinação tricolor,

Oswaldo Sánchez, ex-repórter do México e atual comentarista de televisão, disse que o grupo não é tão difícil e concordou que vencer a seleção polonesa em 22 de novembro será crucial nas aspirações de se classificar para o segundo turno, uma instância que poderia até ser alcançada com quatro pontos. na fase de grupos. O ex-goleiro que experimentou uma eliminação contra a Argentina, disse que esta é uma oportunidade para o México se reivindicar nos campeonatos mundiais.

El delantero argentino Sergio Aguero estuvo presente en el sorte. (FOTO: REUTERS/Carl Recine)

Paco Villa, outro dos contadores de histórias e comentaristas mais populares, foi mais reservado e alertou que o México deveria melhorar seu nível, no entanto, ele estava esperançoso de que o passe para as oitavas de final será alcançado.

Vanessa Huppenkothen ressaltou que neste grupo o tricolor terá a oportunidade de enfrentar Messi e Lewandowski, dois dos melhores atacantes do mundo e disse que para ser o melhor é preciso vencer o melhor.

Emanuel Tito Villa, ex-jogador argentino e analista da televisão mexicana, mostrou seu amor pela seleção mexicana ao vestir a camisa do México, embora não tenha ousado adiantar uma previsão.

Seu compatriota e parceiro de televisão, Damián Zamogilny expressou claramente seu desejo pela vitória do México sobre a Argentina, porque embora sua nacionalidade seja sul-americana, ele reconheceu que sua vida permaneceu em nosso país, onde chegou por 22 anos.

Para Adriana Monsalve, jornalista esportiva do TUDN, o fato de a Argentina estar no mesmo grupo é uma oportunidade de vingança para o México.

Carlos Guerrero, outro dos jornalistas mais proeminentes da TV Azteca, assumiu que a equipe da Tata avançará para a segunda rodada e, nesse caso, poderá enfrentar a França, Dinamarca, Tunísia, Perú, Emirados Árabes Unidos ou Austrália.

