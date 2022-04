Um terremoto de 3,7 graus ocorreu nesta manhã no Amazonas

Um terremoto ocorreu no Amazonas às 3:58 da manhã deste, de acordo com o relatório do Instituto Geofísico do Perú (IGP).

O epicentro do terremoto foi localizado no mar, 22 quilômetros a sudoeste de Bagua Grande, província de Utcubamba, departamento de Amazonas e a uma profundidade de 10 quilômetros.

No momento, as autoridades locais não relataram danos materiais ou vítimas devido a esse fenômeno.

TERREMOTOS NO PERÚ: COMO PREPARAR SUA MOCHILA DE EMERGÊNCIA?

Terremotos ou terremotos não avisam e é por isso que precisamos permanecer vigilantes e estar preparados para enfrentá-los. Qualquer desastre natural pode vir, seja um terremoto ou um terremoto, huaicos, tsunami ou outro; aqui estão algumas recomendações.

A mochila de emergência é um item fundamental de sobrevivência recomendado pelo Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci), bem como a caixa de reserva. Ambos contêm disposições básicas que toda família deve ter para enfrentar os primeiros dias de uma emergência.

O QUE É UMA MOCHILA DE EMERGÊNCIA?

É um elemento que contém necessidades básicas, que podemos usar quando ocorre um terremoto e não podemos ficar em nossas casas, ou se os serviços básicos, como água e eletricidade, estiverem suspensos.

Lembre-se de que você pode preparar um para seus parentes usarem, então você terá que multiplicar os elementos que mencionaremos abaixo.

O QUE UMA MOCHILA DE EMERGÊNCIA DEVE LEVAR EM TEMPO DE COVID-19?

Durante a evacuação, a mochila de emergência deve ser transportada, que deve ser equipada com itens essenciais de higiene, kit de primeiros socorros, abrigo, alimentos não perecíveis e dinheiro; itens de comunicação; itens específicos para bebês e bebês, para mulheres, para idosos e para outras necessidades básicas.

Essa mochila deve ter um peso total de aproximadamente 8 quilos e ter bolsos internos, laterais e frontais, dependendo da disponibilidade.

O gerente de Defesa Nacional, Defesa Civil e Segurança Cidadã de Callao, José Sosa, recomenda:

“Agora, a mochila de emergência deve conter novos produtos de biossegurança, como máscaras, sabonete, álcool ou gel a 70°, um recipiente de água sanitária devidamente identificado e garrafas de água”, diz.

Isso também deve incluir os medicamentos necessários para tratar o coronavírus ou qualquer doença crônica, caso algum membro da família sofra dele.

O QUE É A CAIXA DE RESERVA?

Contém itens para uso do dia 2 ao dia 4 da emergência, portanto, devem ser armazenados em local fresco e seco. O número de itens dependerá de cada família. Estes são os que a Indeci recomenda:

O fato: a combinação da mochila de emergência e da caixa de reserva compõem o “Survival Combo”.

O QUE A CAIXA DE RESERVA DEVE TER?

O número de itens depende de cada família, mas a instituição recomenda alguns itens de higiene necessários, alimentos não perecíveis, roupas e roupas e diversos, que podem ser adaptados de acordo com as necessidades de cada área geográfica e devem ser renovados de acordo com a data de validade, enquanto estiverem armazenados.

AS DIFERENÇAS ENTRE TERREMOTO E

De acordo com o presidente executivo do Instituto Geofísico do Perú (IGP), Hernando Tavera, os peruanos têm o hábito de chamar um terremoto quando ocorre um tremor do solo e causa danos a casas ou pessoas. Por outro lado, quando não há danos, é apenas um tremor ou terremoto. No entanto, ele apontou, é uma questão de cultura e costumes.

“Em termos gerais, um terremoto, um terremoto ou um terremoto significa vibração repentina do solo ou subsolo devido à passagem de ondas sísmicas. Tecnicamente, eles são iguais, são sinônimos”, disse Tavera para Andina .

