Um juiz dos EUA negou o pedido de Ghislaine Maxwell para um novo julgamento e confirmou a condenação por tráfico de menores

Ghislaine Maxwell

A britânica Ghislaine Maxwell, Parceiro de Jeffrey Epstein que foi condenado por tráfico sexual infantil no final de no ano passado, não será mais julgado em um novo julgamento conforme solicitado por três meses, decidido esta sexta-feira por um juiz norte-americano.

“A petição do réu para um novo julgamento é negada”, disse a juíza Alison Nathan, do tribunal federal de Manhattan, de acordo com uma ordem judicial tornada pública pelo sistema de justiça dos EUA.

O juiz se recusou a ordenar um novo julgamento semanas depois de questionar a jurada sob juramento em um tribunal de Nova York sobre por que ela não divulgou seu histórico pessoal como sobrevivente de abuso em um questionário durante o processo de seleção do júri.

O jurado disse que “repassou rápido demais” o questionário e não deu intencionalmente uma resposta errada a uma pergunta sobre abuso sexual.

“Eu não menti para estar nesse júri”, disse.

Em sua opinião, Nathan disse que o fracasso do júri em divulgar seu abuso sexual anterior durante o processo de seleção do júri foi muito lamentável, mas não deliberado.

O juiz também concluiu que o jurado “não nutria preconceito em relação ao acusado e poderia servir como um júri justo e imparcial”.

Se o júri tivesse respondido às perguntas corretamente, os advogados de Maxwell haviam dito que poderiam potencialmente ter se oposto à presença do homem no júri, alegando que ele poderia não ser justo com uma pessoa acusada de um crime semelhante.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en 2005. Ella ayudó a administrar las casas de Epstein, facilitar sus relaciones sociales y reclutar masajistas

O escritório do procurador dos EUA se recusou a comentar na sexta-feira. As mensagens foram deixadas com os advogados de Maxwell.

Maxwell, 60, foi considerada culpada de tráfico sexual e outras acusações após um julgamento de um mês que contou com o testemunho de quatro mulheres que disseram que ela desempenhou um papel na preparação para o abuso de Epstein.

Epstein cometeu suicídio em agosto de 2019 enquanto aguardava julgamento em uma prisão federal em Nova York por acusações relacionadas ao tráfico sexual.

Maxwell diz que ele é inocente.

Após a conclusão do julgamento, o júri, identificado nos documentos judiciais apenas como Júri nº 50, deu entrevistas a vários meios de comunicação descrevendo as deliberações e revelando que ele havia sido abusado quando criança. Ele disse que convenceu alguns jurados de que a memória imperfeita do abuso de uma vítima não significa que não aconteceu.

Os jurados em potencial no caso foram convidados a preencher um questionário de 50 páginas que incluía uma pergunta que perguntava: “Você ou um amigo ou membro da família já foram vítimas de assédio sexual, abuso sexual ou agressão sexual?”

O júri marcou “Não”.

O júri disse em uma das entrevistas que não se lembrava de ter sido feita essa pergunta, que era o número 48 no formulário.

Os advogados de defesa de Maxwell pediram ao juiz que ordenasse imediatamente um novo julgamento, mas ela disse que não poderia fazê-lo sem questionar o júri.

Depois que Nathan questionou o júri no início de março, advogados de ambos os lados apresentaram argumentos por escrito. Os promotores disseram que o júri cometeu um “erro honesto” e que ficou “muito claro” que Maxwell recebeu um julgamento justo.

Os advogados de Maxwell discordaram.

“Desculpando as falsas respostas do Jurado 50 porque ele acredita que seu histórico oculto de abuso sexual não afetou sua capacidade de servir como um júri justo e imparcial não satisfaz a aparência de justiça”, argumentaram. “Só um novo julgamento faria isso.”

(Com informações da AFP e AP)

