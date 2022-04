Tony Succar conta à Infobae como vive o pré-Grammy 2022: “O apoio peruano é imenso” | ENTREVISTA

Tony Succar chegou a Las Vegas nesta terça-feira, 31 de março, para participar do edição 64 do Grammy Awards 2022 que acontecerá neste sábado, 3 de abril. O renomado percussionista e compositor peruano competirá na categoria Melhor Álbum Tropical Latino.

O evento que premia os melhores expoentes da música nomeou o arranjador e produtor musical pela primeira vez para seu álbum “Live in Perú”, um concerto ao vivo que compila diferentes versões das músicas mais ouvidas internacionalmente como “Billie Jean”, “A puro dolor”, “Uptown Funk”, entre outras.

Apesar de sua agenda lotada, o artista de 35 anos de nacionalidade americana e ascendência japonesa levou alguns minutos para conversar com Infobae, a apenas três dias de realizar um dos prêmios mais importantes da indústria da música.

Resta muito pouco antes do Grammy Awards de 2022, como você se sente?

Me sinto super animada, já estou aqui em Las Vegas e é pura alegria, celebração e música. Toda a indústria está chegando aqui e é hora de celebrar todos os esforços de cada um. Estou super empolgado.

Você vai fazer uma cabala ou um ritual antes da cerimônia de premiação?

Eu não tenho um ritual, por assim dizer, mas sempre tento me colocar em uma mente positiva. Eu tento me conscientizar de que estou lá (no Grammy) e ganhando. Me coloque nessa vibe de forma positiva e isso já está acontecendo. No entanto, às vezes não funciona, mas às vezes é como em 2019, quando eu ganhei duas vezes no Grammy Latino. Mente positiva!

Você escreveu um discurso caso consiga sair vencedor?

Nunca preparo nada. Não preparo discursos porque tenho medo de fazer e não ganhar. É por isso que estou dizendo que foi por prazer. Se eu ganhar, nesse momento vou direto ao ponto e digo o que tenho a dizer.

Foto: Difusión

Geralmente, um está à frente dos fatos, você já imaginou sua reação quando eles nomeiam os indicados em sua categoria?

Acho que será semelhante ao que aconteceu no Grammy Latino que eu estava muito nervoso. Lembro-me muito bem que tudo me pareceu em câmera lenta, já que abriram o envelope ou fizeram uma pausa e eu disse: “abra agora, por favor”. Para mim é empolgante, é a melhor coisa para estar aqui, incrível.

Você viajou com seus pais e irmão para Las Vegas, eles são seu grande apoio...

É legal comemorar com sua família e ser apoiado por eles. Para poder ir, sair e fazer tudo junto. Eles estão comigo desde o dia número 1, quando eu não era ninguém e agora somos iguais, juntos.

É a primeira vez que você fica longe de seu bebê?

Na verdade, é a segunda vez porque alguns dias atrás eu estava em Boston, fiz um show e voltei apenas algumas horas. Eu a vi e tive que sair de novo. Não gosto da verdade, sinto tanto a falta dela e da minha esposa também. É muito difícil, mas lá estou eu com chamadas de vídeo e mensagens. É a única maneira de estarmos agora.

Desta vez ele não viajou comigo mais do que tudo por causa da pandemia, porque ele ainda não tem todas as vacinas dele. No momento, não queremos arriscar o bebê, então decidimos que eles (sua esposa e filha) fiquem, acabei de vir com minha família.

Tony Succar muestra junto a su hija la medalla que recibió de parte de la organización de los Grammy.

O que ser indicado para o Grammy Awards significa para você?

Isso significa que todo esforço que você faz valeu a pena e que nunca é tarde demais para realizar sonhos. Lute, bata em todas as portas possíveis e, mesmo que elas as fechem para você, continue. Este é um momento de comemoração e muita luta.

A música pode levá-lo a muitos lugares e foi isso que aconteceu. Eu tenho uma equipe muito pequena, mas veja onde estou. Tudo é possível.

Como você sentiu o apoio peruano?

Eu senti isso muito. Todo o apoio peruano é imenso. Eu diria a todos os fãs que o Perú está presente no Grammy. Vamos, Perú! , vamos continuar fazendo arte e estamos crescendo. Vamos em frente, Perú!

Tony Succar charla en exclusiva con Infobae

Você viu o jogo Perú x Paraguai?

Eu estava nos bastidores porque eu tinha um show em Boston, mas eu estava assistindo no Facebook e estávamos apenas 2-0 quando foi a minha vez de entrar no palco. Então eu descobri que tinha acabado e comemoramos. Foi espetacular porque havia muitos peruanos na platéia com suas bandeiras e eu estava tocando música.

O Grammy é uma conquista muito importante para o Perú, você sente uma grande responsabilidade?

Sinto-me honrado por poder representar meu país e tenho sorte de ser peruano. Ser peruano é o melhor, temos tudo e tenho orgulho de representar meu país. Nunca vou parar, sempre vou fazer boa música representando meu Perú.

Quem é o seu designer de guarda-roupa para o Grammy Awards de 2022?

Gino Amoretti é um designer peruano, com quem pude trabalhar quando estava no programa 'La Voz'. Adorei os designs dele e conversei com ele sobre me fazer algo espetacular que represente o Perú nos Grammys. Realmente me surpreendeu, vou usar um terno incrível, tem algo peruano e é muito elegante.

El compositor peruano logró su primera nominación en los Grammy 2022. (Foto: Instagram)

CONTINUE LENDO