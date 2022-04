“The Batman” estabelece um novo recorde de bilheteria e bate “Joker” e “Aquaman”

Um sucesso de bilheteria. Em sua estreia nos EUA, O Batman superou os filmes Aquaman e Joker, também do universo de DC Comics e títulos da Marvel Studios como Guardiões da Galáxia e Homem-Aranha: De Volta para Casa. De acordo com novas informações, sua receita doméstica aumentou para US $338,1 milhões desde seu lançamento em 3 de março nos cinemas dos EUA.

De acordo com a Forbes, que recentemente relatou esses números, o filme com Robert Pattinson ocupa o quarto lugar entre as produções de maior sucesso baseadas em quadrinhos da DC, atrás apenas da Mulher Maravilha (412,5 milhões), Batman: O Cavaleiro da Noite Ressurge (448 milhões) e Batman: O Cavaleiro da Noite (533 milhões). Os dois últimos pertencem à saga Gotham Watchman projetada por Christopher Nolan para a tela grande.

Além disso, O Batman também está posicionado muito próximo de outros filmes de alto desempenho da Warner Bros. como Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte II (381 milhões) e Sniper (350 milhões); a próxima publicação dos números registrados globalmente também é esperada. Por enquanto, não é possível declarar onde estaria diante dos filmes mencionados, devido ao fato de que faltam mais algumas semanas para que seu lançamento na plataforma HBO Max, previsto para 19 de abril, seja oficial.

Como você lembra, todas as propostas de filmes da empresa também são distribuídas no mercado digital por meio do serviço de streaming com uma espera de 45 dias para manter uma exibição exclusiva nos cinemas. Em breve, os usuários poderão aproveitar essa reinicialização do super-herói sob os olhos do cineasta Matt Reeves, que escreveu e dirigiu esta história que aborda o segundo ano de Bruce Wayne em sua vida dupla como herdeiro milionário durante o dia e Batman à noite.

Robert Pattinson é “vingança” em O Batman

“Em seu segundo ano de combate ao crime, Batman explora a corrupção existente em Gotham City e sua ligação com sua própria família. Além disso, ele entrará em conflito com um serial killer conhecido como The Riddle”, descreve a sinopse oficial da nova aventura Gotham Bat. Reeves pega elementos dos quadrinhos originais do personagem para traduzi-los em um enredo completamente renovado na tela grande.

Robert Pattinson sucede Ben Affleck no papel do homem mascarado e oferece uma interpretação brilhante do herói através de uma visão muito mais sombria. “Eu sou vingança”, é a frase que se tornou uma marca registrada desta versão do ator britânico, que — silenciando o preconceito por causa de seu passado em Crepúsculo — enfrenta uma cúpula do mal em uma Gotham City muito mais fiel à das páginas da DC Comics.

O protagonista foi acompanhado por outras estrelas notáveis para o elenco principal: Zoë Kravitz como Mulher-Gato, Paul Dano como The Riddle, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como The Penguin e Jeffrey Wright como Jim Gordon. O roteiro e a direção caíram para Matt Reeves, um fã confesso das aventuras do super-herói nos quadrinhos que conseguiu manter seu legado em grande estilo.

O Batman está em exibição nos cinemas desde 3 de março na América Latina e chegará à HBO Max em 19 de abril.

