Tempo no México para 1º de abril: ambiente quente em grande parte do território por onda de calor

Uma onda de calor causará altas temperaturas e um ambiente quente a muito quente na maior parte do país, principalmente nos estados do sul e sudeste. A 39ª frente fria ainda causará alguns estragos em sua passagem pelo norte e nordeste, mas à noite espera-se que não seja mais afetada por sua saída do território, conforme previsto pelo Sistema Meteorológico Nacional.

O México registrará temperaturas mínimas de até -10º C em áreas montanhosas de Durango e Chihuahua, e até -5ºC em Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado do México e Tlaxcala. Em contraste, os máximos irão até 45º C em Michoacan, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatan e Quintana Roo.

CDMX e Valle de México: O tempo frio está previsto ao amanhecer em áreas altas ao redor da região. Céu limpo a nublado e clima quente a quente durante todo o dia, sem chuva na Cidade do México e no Estado do México.

Tempo no México em 1º de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

Na Cidade do México, prevê-se uma temperatura mínima de 12 a 14° C e máxima de 29 a 31° C. Para a capital do Estado do México, uma temperatura mínima de 6 a 8° C e máxima de 25 a 27° C.

Península da Baja California: céu parcialmente nublado a maior parte do dia, com margens de nevoeiro na parte ocidental da região e sem chuva. Ambiente frio com geada durante a manhã nas montanhas da Baja California e ambiente fresco no resto da região. À tarde, é esperado um ambiente temperado a quente na região.

Pacífico Norte: Céu com nuvens dispersas e sem chuva na região. Atmosfera matinal do frio ao frio e gelado nas montanhas de Sonora. À tarde, ambiente quente a quente.

Pacífico Central: céu parcialmente nublado e sem chuva na região. Ambiente matinal fresco e frio em áreas altas, à tarde ambiente quente a muito quente na região.

Pacífico Sul: céu parcialmente nublado com aguaceiros que podem ser acompanhados por choques elétricos em Chiapas. Nuvens dispersas, sem chuvas em Guerrero e Oaxaca. Ambiente fresco pela manhã e quente a muito quente à tarde.

Tempo no México em 1º de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

Golfo do México: céu nublado a maior parte do dia com possibilidade de aguaceiros em Tamaulipas e aguaceiros isolados em Veracruz e Tabasco. Nuvens dispersas e sem precipitação em Tabasco. Ambiente fresco a ameno pela manhã. Durante a tarde, ambiente quente a muito quente. Vento leste e nordeste entre 10 e 25 km/h com rajadas de 50 a 60 km/h em Veracruz e Tamaulipas.

Península de Yucatán: Céu nublado a maior parte do dia com chuvas isoladas que podem ser acompanhadas por choques elétricos em Campeche, Yucatan e Quintana Roo. Atmosfera matinal de temperado a quente e à tarde quente a muito quente.

Mesa del Norte: Céu parcialmente nublado com possibilidade de aguaceiros isolados em Nuevo León. Não chove no resto da região. Ambiente frio da manhã com geada nas montanhas de Chihuahua, Durango e Zacatecas. À tarde, ambiente quente a quente.

Mesa Central: céu parcialmente nublado a maior parte do dia com possibilidade de aguaceiros isolados que podem ser acompanhados por choques elétricos em Hidalgo e Puebla. Não chove na região. Atmosfera matinal fresca e fria em áreas montanhosas, à tarde, ambiente quente a quente.

