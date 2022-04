Slap ou palazo: eles criaram piñatas de Jada Pinkett e Chris Rock após o sucesso de Will Smith

Sem dúvida, um dos melhores momentos da televisão mundial foi o tapa que o ator Will Smith deu ao comediante Chris Rock, depois de ofender sua esposa, Jada Pinkett, com uma piada sobre sua alopecia durante a cerimônia do Oscar de 2022.

Após esse momento incômodo, mas intenso, os mexicanos ficaram surpresos e inundaram as redes sociais com suas reações, opiniões, comentários e críticas sobre esse fato, que, a menos que alguém prove o contrário, saiu do roteiro estabelecido por La Academia.

Um dos perfis do Facebook que não podia deixar de falar sobre isso, à sua maneira, foi a famosa Piñatería Ramírez, conhecida por fazer réplicas, com papel e pasta, dos momentos mais lembrados da cultura popular.

Agora eles decidiram recriar Chris Rock e Jada Pinkett. O comediante e ator veste um terno preto com camisa azul, branca e gravata borboleta. Uma roupa muito parecida com a que ela usou no último domingo, 27 de março. Por sua vez, a atriz Matrix tem um vestido verde, idêntico ao que usou naquela noite.

“Pinata by chris rock para que ele não tire sarro dos peludos. Piñateria Ramirez lhe dá a oportunidade, que Will Smith teve. Por que ele será capaz de colocar o p! t* amigo do meu filho.. mas nunca! Diga a pelona para fazer seu pedido e ligue agora” (sic), foi a mensagem que acompanhou as fotografias.

Usuários aplaudiram o trabalho dos encarregados de fazer as piñatas (Foto: Facebook/Piñatería Ramírez)

No entanto, eles também compartilharam o instantâneo de duas outras piñatas que recriaram o momento, que aconteceu em meados de 2020, quando Jada confessou a Will Smith que o traiu com o rapper August Alsina, que conheceu graças ao filho, Jaden, quando tinha 23 anos e estava passando por um “difícil” situação.

Alguns transeuntes pararam para tirar a foto, simulando um tapa. Além disso, eles foram colocados em posições diferentes para simular golpes, distâncias e até inflamações.

Os seguidores desta página reagiram imediatamente e começaram a colocar seus comentários. Alguns aplaudiram o trabalho das pessoas que fizeram as piñatas, porque disseram que eram muito parecidas com pessoas reais.

Outro setor decidiu continuar a provocação e compartilhou algumas piadas e memes. Eles também enfatizaram que, até agora, ninguém se manifestou contra essas criações, como aconteceu em ocasiões anteriores.

Por fim, eles não passaram mensagens relacionadas a Eduardo Yáñez, outro ator que decidiu bater em um repórter em um tapete vermelho, porque ele havia perguntado sobre seu filho, que acabara de sofrer um acidente.

Chris Rock zombou da alopecia da esposa de Will Smith, o que causou a fúria do ator (Foto: Reuters/Brian Snyder)

Depois que cada um dos envolvidos deu sua perspectiva sobre os fatos, além das diversas opiniões do mundo do entretenimento, na última quarta-feira, a Academia convidou o ator Will Smith para envie uma declaração por escrito sobre sua conduta na gala do Oscar de 2022.

De acordo com um comunicado enviado à EFE, o ator tem 15 dias para enviar essa declaração antes de em 18 de abril a Academia “tomar qualquer ação disciplinar”, que poderia ser “suspensão, expulsão ou qualquer outra sanção permitida nos estatutos”.

A instituição também esclareceu que pediu a Smith que deixasse a cerimônia após o incidente, mas ele recusou, embora tenha admitido que “poderia ter gerenciado a situação de forma diferente”.

Esse esclarecimento vem depois que uma das apresentadoras da gala, Wanda Sykes, criticou no programa de Ellen DeGeneres a permissividade da Academia em relação ao ator.

“Você ataca alguém, eles o escoltam para fora do prédio e é isso. Mas deixar isso continuar... Achei nojento”, disse Sykes, que então teve que subir ao palco para continuar conduzindo a cerimônia.

