Shakira estrela memes engraçados após a estreia da primeira música da Copa do Mundo Qatar 2022

“Hayya Hayya (Better Togheter)” é a primeira música oficial que a FIFA apresentou para promover a Copa do Mundo de 2022 do Catar. A música, interpretada pela americana Trinidad Cardona, Nigerian Davido e Qatari Aisha, é uma das que eventualmente serão lançadas até a data de abertura em novembro deste ano.

“Reunindo vozes das Américas, África e Oriente Médio, essa música simboliza como a música e o futebol podem unir o mundo”, disse o diretor comercial da FIFA, Kay Madati, que também acrescentou: “Como parte da estratégia musical renovada da FIFA, a trilha sonora composta por várias músicas trará fãs mais juntos apaixonados pelo espírito da Copa do Mundo da FIFA como nunca antes.”

No entanto, o single, que tem influências do R&B e do reggae, gerou uma onda de opiniões divididas nas redes sociais. Um grande número de usuários pediu, via Twitter, que a FIFA convocasse mais uma vez Shakira para participar da trilha sonora oficial da Copa do Mundo de 2022 do Catar.

Lembremos que a cantora colombiana foi escolhida para interpretar “Waka Waka”, música oficial do mundo 2010 Cup South Africa, que foi o número #1 em 50 países e vendeu mais de 15 milhões de cópias em todo o mundo, de acordo com informações retiradas da Billboard. Aparentemente, os internautas ainda têm a ilusão de ver o artista latino novamente na Copa do Mundo de Futebol e tornaram isso conhecido por meio de memes engraçados.

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

MÚSICAS OFICIAIS DA COPA DO MUNDO

Chile 1962: Rock Mundial

Inglaterra 1966: Copa do Mundo Willie (para onde estamos indo neste mundo)

México 1970: Futebol México 70

Alemanha 1974: Futebol/World Cup Fanfare

Argentina 1978: A Copa do Mundo/Marcha Oficial da Copa do Mundo '78

Espanha 1982: A Copa do Mundo

México 1986: O mundo unido por uma bola

Itália 1990: Um verão italiano

EUA 1994 : Gloryland

França 1998: A Copa da Vida/La Cour des Grands

Coreia - Japão 2002: Boom!

Alemania 2006: O tempo de nossas vidas

África do Sul 2010: Waka Waka (Desta vez para a África) /Bandeira ondulante

Brasil 2014: Somos Um (Ole Ola)

Rússia 2018: Live It Up

CONTINUE LENDO: