Sergio Fajardo negou qualquer possibilidade de tomar café com Federico Gutiérrez

IMAGEN DE ARCHIVO. Sergio Fajardo habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, Marzo 8, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

Demora menos de dois meses para a Colômbia participar novamente das eleições eleitorais, neste caso as eleições presidenciais. É por isso que vários candidatos continuam a gerenciar suas estratégias e buscar abordagens com diferentes frentes políticas, a fim de conseguir chegar às eleições em 29 de maio forte. Sergio Fajardo tem sido um dos candidatos mais ativos nos últimos dias na capital colombiana e deixou clara sua posição em relação a alguns outros candidatos, como Federico Gutiérrez.

O candidato da equipe da Colômbia, Federico Gutiérrez, abriu recentemente a possibilidade de 'tomar um café' com os candidatos presidenciais Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt e deixou claro para eles que “eles também são bem-vindos” à coalizão. Diante disso, o candidato do Centro Esperanza foi contundente em sua resposta e garantiu que não apoiaria Gutiérrez, pois representa a escola política do ex-presidente e líder do Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

“Não vou apoiar Federico Gutiérrez porque representa a continuidade do presidente Iván Duque, a escola política do ex-presidente Álvaro Uribe que termina em 2022. Isso não significa que eu não gosto dele como pessoa, que eu não gosto dele, que não é um problema pessoal, é um problema político. A Colômbia vai mudar não pode continuar por mais maquiagem que coloquem na candidatura de Fico Gutiérrez e na candidatura de Rodrigo Lara”, disse o candidato Sergio Fajardo.

Isso pode interessar a você: Piscadela vermelha: Sergio Fajardo teria trabalhado com a cor verde para atrair liberais

E deixou claro que, “Repito, não é um problema pessoal, é político e esse caminho já foi percorrido pela Colômbia. A Colômbia vai mudar e eu represento essa mudança.” De acordo com as últimas sondagens, o candidato do Pacto Histórico, Gustavo Petro, é quem lidera a intenção de voto, seguido por Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández e Sergio Fajardo, para que cada movimento político pudesse ser fundamental face às eleições.

Sobre a possibilidade de tomar café com Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo foi enfático ao dizer que entre os dois candidatos eles não têm muito em comum, pois “não. Teremos muito tempo para beber muitos cafés na vida. Estamos em momentos políticos. Ele toma café com César Gaviria, com Mudança Radical, com a U, com o Partido Conservador, e esses não são os cafés que eu bebo.”

Você também pode ler: Carta de apoio a Sergio Fajardo foi assinada por 280 personagens, incluindo escritores, jornalistas e ex-ministros

Por outro lado, Ingrid Betancourt também falou sobre essa possibilidade e observou que, “Ele ainda não me convidou. Nós, na Colômbia, temos que sair da polarização, e isso não é um debate pessoal. A maneira como podemos nos unir é entre colombianos que são contra a corrupção e que não vão permitir máquinas. Qualquer reunião deve ter essa vontade como premissa.”

A candidata do Partido do Oxigênio Verde também afirmou que, no momento, ela não teria nenhuma abordagem com o candidato da Equipe para a Colômbia “, ele tem máquinas. Eles estão bem divididos entre ele e Petro. Ou seja, poderíamos conversar, mas obviamente alianças não serão feitas nesse contexto, a menos que ele mude. Todos podem mudar.”

CONTINUE LENDO;