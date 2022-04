Sem a presença de Gustavo Petro, Fuerza Ciudadana apoiou oficialmente a candidatura do Pacto Histórico

Nesta quinta-feira, 31 de março, a adesão que deveria se concretizar há semanas. O movimento político Fuerza Ciudadana formalizou seu apoio à fórmula presidencial do Pacto Histórico formado pelo economista Gustavo Petro e pela advogada Francia Márquez.

O evento contou com a presença de vários líderes petristas, bem como o grupo significativo de cidadãos, principalmente do departamento de Atlántico. No entanto, houve desconforto no auditório do Hotel Tequendama em Bogotá, onde o evento foi realizado, já que o candidato presidencial Gustavo Petro, que recebeu a recepção daquele banco, não compareceu ao evento.

Depois de idas e vindas, a equipe de campanha do líder da Human Colombia anunciou que o candidato tinha suspeitas de covid-19. Horas depois, essa possibilidade foi descartada, mas ainda nunca chegou ao evento e foi dispensada ao vivo por seu gerente de campanha política, Senador Armando Benedetti.

Ao passar para os eventos do protocolo, o Petrismo e a Força Cidadã assinaram o que chamaram de “acordo político de vontades” que permitirá a um eventual governo de Gustavo Petro trabalhar para “as quatro revoluções incluídas no Plano de Desenvolvimento Magdalena Renace 2020 - 2023: produtividade e emprego, equidade e social, ambiental e biodiversidade; e revolução democrática e poder popular”, relatou a equipe do candidato.

Por sua vez, os porta-vozes da Fuerza Ciudadana se comprometeram a lutar contra as lacunas sociais e vários dos problemas que afetam os colombianos. “Como resultado, apelamos a todos os nossos membros para que acompanhem essa decisão que tomamos e, temos certeza, será decisiva no triunfo da democracia, do progresso e do desenvolvimento em nosso país”, disseram.

Embora Petro não tenha chegado e deixado tanto seus seguidores quanto a mídia com todos os frisos feitos, Benedetti confirmou que a candidata à vice-presidência Francia Márquez viajou de Cali para participar do apoio daquela candidatura. E assim foi, o líder social também subiu ao púlpito e, oficialmente, confirmou que Fuerza Ciudadana se junta ao Pacto Histórico para o primeiro turno.

Além disso, ele até prometeu que, se chegar ao poder, trabalhará para vários setores da costa colombiana e lutará contra as desigualdades que atormentam os habitantes que vivem lá há anos. “Temos um grande desafio (...) Porque não podemos esquecer La Guajira, o Caribe como um todo, Magdalena. Hoje, uma nova escravidão foi imposta, a escravidão de máquinas corruptas que jogaram com a necessidade de nosso povo”, acrescentou a fórmula ao 'vício' do ex-prefeito de Bogotá.

Enquanto isso, o ex-prefeito de Santa Marta e porta-voz nacional da Fuerza Ciudadana, Rafael Martínez, garantiu que haverá uma mudança na Colômbia se “as regiões, os jovens, os camponeses estiverem envolvidos”, observou.

Não devemos esquecer que Fuerza Ciudadana não aderiu ao Pacto Histórico nas eleições legislativas de 13 de março, o que fez com que queimassem e não atingissem o limiar que lhes permitia um lugar no Congresso. Figuras reconhecidas dessa bancada, como o ex-vereador e jornalista Hollman Morris, perderam capital político: quando concorreu ao gabinete do prefeito em Bogotá, alcançou mais de 400 mil votos, mas desta vez nem chegou a 10.000.

