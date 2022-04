Scaloni: “O México é historicamente um rival difícil para nós. Eu sofri isso em 2006″

Para Lionel Scaloni, treinador da seleção argentina, Vencer a Polônia será a chave para o México; eles vêem possível avançar no Catar apesar de dividir um grupo com a Argentina porque considerou que este é um rival histórico e que atualmente tem bons jogadores.

Todo o grupo da equipe argentina na Copa do Mundo Qatar 2022: dias, horários e estádios dos três jogos e, embora o O técnico sul-americano disse que seu maior respeito considerou que é muito provável que seus alunos tenham uma fase de grupos muito boa.

Falando à imprensa em seu país, Scaloni afirmou que “o México é historicamente um rival difícil para nós nas Copas do Mundo. Eu sofri isso em 2006, como jogador.” O estrategista lembrou que naquela partida dos oitavos-de-final na Alemanha a partida foi acirrada e após um empate de um gol, o duelo se estendeu e foi aos 98 minutos que Maxi Rodríguez ganhou o passe de qualificação para os argentinos com um gol.

Apesar de o equilíbrio ser favorável para sua nação, Scaloni considerou esse duelo um clássico da copa do mundo e disse que o enfrentará seriamente.

O duelo acontecerá no sábado, 26 de novembro, às 10h, no Qatar, no Education City Stadium.

A equipe sul-americana ficou em segundo lugar na qualificação da Conmebol invicta, enquanto o lado mexicano não conseguiu garantir sua passagem para a Justa da Copa do Mundo até a data final da Concacaf, depois de vencer El Salvador por dois gols a zero em um duelo realizado no Estádio Azteca.

El entrenador Lionel Scaloni de Argentina. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /POOL

Antes que se soubesse que os dois times dividiriam o mesmo grupo no Qatar 2022, eles haviam concordado em um jogo de preparação, então o técnico argentino lamentou que o único duelo garantido tenha caído até agora e disse que tentará encontrar um rival com características semelhantes ao mexicano.

Scaloni assumiu que eles estarão na segunda fase do torneio e no caso de o Perú ganhar o bilhete através da repescagem, haveria amplas chances de encontrar a equipe andina, então ele expressou seu desejo de que isso acontecesse, porque eles se enfrentaram no recente sul-americano eliminatórias onde os celestes não perderam em nenhuma ocasião.

Ambas as equipes têm uma longa lista de duelos, e as estatísticas são favoráveis para o albiceleste, dado que das 31 partidas, os sul-americanos conquistaram a vitória em 15 jogos. Por sua vez, o México venceu apenas quatro vezes e em 12 partidas acabou empatado.

Quanto aos cruzamentos na Copa do Mundo, a seleção argentina conseguiu vencer três vezes. A primeira vez foi na fase de grupos de 1930 com uma vitória por 6-3, enquanto as outras duas chances foram nas fases eliminatórias na Alemanha 2006 (2-1 na prorrogação com o placar lembrado de Maxi Rodriguez) e África do Sul 2010.

As únicas vezes que o México conseguiu vencer a Argentina foram nos amistosos de 1967 (2-1), 1973 (2-0) e 1990 (2-0), enquanto as competições oficiais são apenas o recorde da Copa América de 2004, no Perú, quando a equipe de Ricardo La Volpe derrotou o representante 1-0 liderado por Marcelo Bielsa na fase de grupos.





