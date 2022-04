Quem foi Felipe Carrillo Puerto, revolucionário cujo nome será proposto pela AMLO para o aeroporto de Tulum

Na terça-feira, 31 de março de 2022, durante a conferência “matinal”, o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propôs que o novo Aeroporto Internacional de Tulum (AIT) fosse chamado de “Aeroporto Felipe Carrillo Puerto”.

López Obrador pediu ao Secretário de Defesa Nacional (SEDENA), Luis Crescencio Sandoval, para considerar que o novo projeto aeroportuário que está sendo construído na Península de Yucatán, ser nomeado após o ex-governador da entidade em resposta aos seus adversários, que disseram, “não querem transformação” de México.

O presidente relacionou a proposta de chamar o novo aeroporto Felipe Carrillo Puerto com o fato de que na área onde o aeroporto está sendo instalado ele está dentro dos limites do município com o nome homólogo.

Carrillo Puerto foi um revolucionário que lutou toda a sua vida pelos direitos do povo maia (Foto: Capa do livro “Suku'un Felipe. Felipe Carrillo Puerto e a Revolução Maia de Yucatán” por Armando Bartra)

Ele também garantiu que este será “um espaço internacional e de qualidade” como o recém-inaugurado Felipe Aeroporto Internacional de Ángeles (AIFA), uma vez que o trabalho será realizado por engenheiros militares e ajudará a reduzir a saturação do terminal aéreo de Cancún com entre 500 e 600 operações por dia.

Felipe Santiago Carrillo Puerto foi um político, jornalista e líder revolucionário mexicano que nasceu em Motul, no estado de Yucatán, em 8 de novembro de 1874. Ele foi o segundo filho de um casamento estabelecido entre Adela Puerto e Justino Carrillo. Ele foi conhecido por ser líder do Partido Socialista do Sudeste e governador de Yucatán de 1922 a 1924.

Nesta obra estão Emiliano Zapata [à esquerda], Felipe Carrillo Huerta [centro] e José Guadalupe Rodríguez [à direita] segurando o slogan zapatismo “Terra e Liberdade” (Foto: Fragmento do mural “História do México”, de Diego Rivera)

Este herói mexicano, tão importante para a luta revolucionária no sul do país, estudou em Mérida, onde, desde muito jovem, aprendeu a língua maia motivada por seu interesse em defender os direitos dos povos indígenas. Isso fez com que ele fosse preso quando tinha apenas 18 anos por incitar um povo a derrubar uma cerca construída por proprietários de terras que impedia a passagem da comunidade maia.

Durante toda a sua vida, ele estava determinado a trabalhar para o reconhecimento desse setor da população, então, desde jovem, pregou a Constituição de 1857 entre os diaristas maias das fazendas que produziam henequén, material que estava ocupado na indústria têxtil.

A decisão de Carillo Puerto o levou a participar ativamente da Revolução Mexicana seguindo o caminho do movimento zapatista, tanto que quando a luta armada chegou à península, ele fundou o Partido Socialista do Sudeste e de lá lutou contra a tirania daqueles que queriam tomar suas terras dos camponeses.

Mas seus inimigos logo o perseguiram, então ele teve que ir para o exílio em 1918 depois de chefiar a legislatura de sua entidade e convocar eleições democráticas. Ele retornou até 1920 com o objetivo de se juntar ao plano de Agua Prieta. E desta forma, ele foi eleito deputado do Congresso da União para ocupar o governo de Yucatan em 1922.

Seu compromisso com o povo maia foi tal que seu primeiro discurso como governador foi proferido nessa língua, algo que nunca havia sido visto por um governador mexicano.

Neste mural de Diego Rivera, Felipe Carrillo Puerto aparece com um ferimento de bala no peito, símbolo de que as forças dehuertista atiraram nele. As mulheres a seus pés carregam espigas e fibras de henequen, os principais emblemas da luta empreendida em benefício da região maia (Foto: Murales SEP)

Em sua administração, ele era visto como um progressista instituindo bens culturais para os maias, concedendo direitos políticos às mulheres de votar e serem votadas, e estabelecendo a revogação de funcionários com base na vox populi, sempre ouvindo seus governados.

Durante os 20 meses de seu mandato, trabalhou arduamente em benefício dos setores mais empobrecidos. Ele expropriou a indústria henequen, organizou a Comissão de Exportação de Yucatán e promoveu a Liga de Médios e Pequenos Produtores de Henequen, reativando a distribuição de terras, bem como criando a Academia Mexicana da Língua Maia.

Em 1923, ele teve que fugir do país para o exterior porque seus inimigos ortistas tinham mais poder do que sua facção em querer controlar o país e substituir o presidente Álvaro Obregon.

Carrillo Puerto foi derrubado pelos líderes do Partido Cooperativo, que o prenderam em Quintana Roo e atiraram nele em 3 de janeiro de 1924. Em 1927, o Congresso Local declarou-o Benemérito de Yucatan e ele foi nomeado Apóstolo da Raça por sua defesa dos povos maias.

