Peso colombiano enfraquece após decisão da taxa: Andes FX

(Bloomberg) O peso colombiano enfraquece e as taxas de swap caem depois que o banco central surpreendeu com um aumento da taxa de apenas um ponto percentual. A atividade econômica do Chile, por sua vez, ficou abaixo do esperado, reforçando a postura moderada adotada nesta semana pela autoridade monetária.

banco central da Colômbia juntou-se ao Chile e ao Brasil para adotar uma abordagem mais prudente em relação à inflação, temendo que aumentos mais acentuados das taxas pudessem ser mais prejudiciais do que benéficos para a economia. O banco aumentou sua taxa básica em um ponto percentual para 5%. Cinco dos sete membros do conselho apoiaram a mudança, enquanto dois foram a favor de um aumento maior de 1,5 pontos percentuais. Nenhum dos 24 analistas pesquisados pela Bloomberg esperava tal resultado, com uma estimativa média de que a taxa ficaria em 5,50%.

O peso caiu 0,4% para 3,777 por dólar, tornando-se a moeda com pior desempenho na América Latina, mesmo depois de cortar parte das perdas observadas na abertura. As taxas IBR de dois anos caíram 45 pontos base na sexta-feira, acumulando uma queda na semana de 130 pontos base, já que os comerciantes se prepararam para um banco central mais moderado depois que a autoridade monetária chilena também optou por um aumento menos agressivo da taxa na quarta-feira.

Antes da decisão, a parte curta da curva de swap previa que a taxa de referência excederia 9% em seis meses, o que significa que o banco central teria de fazer um novo aumento de 400 pontos base. É provável que os comerciantes continuem cortando esse prêmio nas próximas sessões.

O peso chileno, por sua vez, mal mudou depois que a moeda teve um desempenho inferior ao de seus pares na quinta-feira, após a decisão do banco central. A alta acumulada no ano de 771,89 em relação ao dólar, registrada no início desta semana, agora é considerada o nível técnico mais imediato a ser observado.

índice de atividade econômica do Chile subiu 6,8% em fevereiro, abaixo da estimativa de 8% e do aumento de 9% no mês anterior. Números mais fracos do que o esperado apoiam a visão do banco central de que o ajuste da política leva mais tempo para produzir seus efeitos. Os dados são adicionais aos números de vendas no varejo e produção industrial anunciados na quinta-feira, que ficaram bem abaixo das expectativas.

O sol peruano segue o sentimento positivo observado na maioria das moedas latino-americanas e valorizou 0,5% em relação ao dólar. A moeda atingiu um novo máximo acumulado no ano no início da sessão de 3,65 para o dólar. O próximo nível principal está próximo de 3,59 por dólar, visto pela última vez em abril de 2021.

(Algumas das informações vêm de comerciantes de câmbio familiarizados com as transações que pediram para não serem identificados porque não têm permissão para falar publicamente.)

Davison Santana é um estrategista de FX que escreve para a Bloomberg. As observações que ele faz são suas e não se destinam a ser conselhos de investimento.

