OV7 anunciou datas para a “Turnê de 30 Anos” para 2022

Após dois anos de controvérsia, o OV7 finalmente anunciou as datas oficiais de sua turnê de 30 anos, com a qual celebrará mais uma década de sucesso. A turnê começará em setembro e cobrirá 18 datas em toda a república.

Em 1º de abril, o OV7 divulgou as datas da turnê que havia adiado devido à pandemia de COVID-19 e seus problemas internos. Por meio de suas redes sociais, eles compartilharam todos os novos locais e quando ocorrerão os que foram cancelados em 2020.

Com a mensagem: “A contagem regressiva começa, estamos muito animados!!! A festa vai começar e vocês são nossos convidados de honra”, Onda Vaselina anunciou que a primeira data será 1º e 2 de setembro no Auditório Citibanamex em Monterrey.

Fechas anunciadas hasta el momento para el "Tour 30 años" (Foto: Instagram/@oficialov7)

A turnê continuará na Cidade do México nos dias 6, 7 e 8 de setembro, essas datas serão o renascimento daqueles nos dias 15, 28 e 29 de maio de 2020 (respectivamente) no Auditório Nacional. As pessoas que tinham ingressos para shows suspensos poderão reivindicar seus ingressos para esses próximos shows.

Depois, a turnê continuará em Acapulco, Guerrero, em 17 de setembro na GNP Arena; Guadalajara, Jalisco, nos dias 22 (30 de abril de 2020), 23 e 24 de setembro no Auditório Telmex; Aguascalientes em 1º de outubro na Arena San Marcos; San Luis Potosí em 7 de outubro em El Domo; Torreón, Coahuila, em 8 de outubro no Centennial Coliseum; Morelia, Michoacán, em 15 de outubro na Plaza de Toros; Veracruz em 21 de outubro no WTC.

Em 4 de novembro, a turnê continuará em Mérida, Yucatan, no Auditório GNP; León, Guanajuato, em 11 de novembro em Velaria de la Feria; Puebla em 12 de novembro no Auditório GNP Seguros, e encerrará a turnê em 26 de novembro no Centro de Congressos de Querétaro.

La agrupación celebrará 18 espectáculos este 2022, pero en 2023 habrá otros más (Foto: Instagram/@oficialov7)

A pré-venda para todas as datas que são novas será nos dias 4 e 5 de abril para usuários do Citibanamex através da Ticketmaster para os shows CDMX, Guadalajara, Monterrey e Acapulco e eTicket para o resto.

Em um comunicado de imprensa divulgado pela OV7, eles anunciaram que essas não serão as únicas datas de sua turnê de 30 anos, mas em breve anunciarão mais para 2023.

Eles também expressaram que são gratos por continuarem sendo válidos no coração do público e querem comemorar com eles sua 30ª carreira, e é por isso que com esses shows eles buscarão reviver seus melhores momentos no palco.

Los integrantes se dijeron agradecidos de seguir en los corazones del público (Foto: Instagram/@oficialov7)

Em janeiro deste ano, os membros do grupo anunciaram que finalmente conseguiram suavizar sua aspereza, para que retomar os shows que não foram realizados, bem como os projetos que eles já haviam anunciado que pretendiam lançar para seu 30º aniversário.

Uma das produções que também estaria tomando forma é sua biossérie.

CONTINUE LENDO: