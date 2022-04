Os vídeos do suposto ataque de helicópteros ucranianos a um tanque de combustível em território russo

A Rússia disse que dois helicópteros ucranianos bombardearam um tanque de gasolina na cidade de Belgorod, no oeste da Rússia, sobre A 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O Kremlin estimou que o ataque afetará as negociações bilaterais para acabar com a ofensiva na Ucrânia.

“É claro que isso não pode ser considerado como algo que criará as condições certas para a continuação das negociações”, disse Dmitri Peskov, porta-voz da presidência russa.

O suposto ataque não foi negado ou confirmado pela Ucrânia, e especialistas estão analisando se poderia ser uma operação de “bandeira falsa” orquestrada por Moscou para colocar paus na roda para as negociações de paz que estão mantendo com o governo de Kiev.

O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que não poderia confirmar ou negar a informação de Moscou. “Sou civil”, disse ele à imprensa em Varsóvia.

Este ataque, o primeiro de seu tipo pela aviação ucraniana, se confirmado, ocorre depois que a Rússia afirmou repetidamente que tem controle total do espaço aéreo na Ucrânia, onde realiza o que chama de “operação militar especial”.

Conforme declarado em sua conta do Telegram o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, “houve um incêndio no depósito de petróleo devido a um bombardeio lançado por dois helicópteros militares ucranianos, que entraram em território russo voando a baixa altitude”.

Em outra mensagem, o governador indicou que os bombeiros estavam trabalhando para apagar o incêndio e que dois funcionários do armazém ficaram feridos. O Ministério russo de Situações de Emergência disse do seu lado que 170 socorristas estavam intervindo no local.

O ministério divulgou um vídeo mostrando bombeiros em trajes térmicos apagando as chamas. Ele disse que foi avisado do incêndio às 05:51 (02:51 GMT) e confirmou o saldo de dois feridos.

A gigante de energia Rosneft, dona do armazém, informou às agências russas que evacuou seu pessoal no local.

Por outro lado, o diretor de uma gráfica perto de Belgorod, Konstantin Lajnov, garantiu que sua empresa foi atingida por um incêndio de helicóptero.

“Helicópteros dispararam foguetes contra nós (...) as janelas estão danificadas, o equipamento está destruído ou danificado (...) o teto está danificado”, disse ele à agência estatal TASS.

(Com informações da AFP)

