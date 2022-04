Os rendimentos dos títulos aumentam; mais apostas em aumentos nas taxas

(Bloomberg) As ações dos EUA avançaram nos últimos minutos de negociação e os rendimentos do Tesouro aumentaram na sexta-feira, após um forte relatório de empregos nos EUA que reforçou o argumento do Federal Reserve para aumentos agressivos das taxas de juros para combater a inflação.

Aqui estão alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

S&P 500 subiu 0,3% às 16h02, horário de Nova York

O Nasdaq 100 subiu 0,2%

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,4%

O índice MSCI World subiu 0,2%

Moedas

The Bloomberg Dollar Spot Index subiu 0,2%

em

0,2%

O euro caiu 0,2% para US $1,1049

A libra esterlina caiu 0,2% para US $1,3114

O iene japonês caiu 0,7% 122,51 para o dólar Títulos O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos avançou

quatro pontos base para 2,38%

rendimento dos títulos de 10 anos da

Grã-Bretanha mudou pouco em 1,61%

O título de 10 anos da Alemanha rendimento mostrou pouca mudança em 0,55% O

Commodities

petróleo bruto intermediário do West Texas caiu 0,7% para US $99,55 o barril

Os futuros de ouro caíram 1,4% para US $1.927,20 a onça

Nota original:

Rendimentos de títulos Surge à medida que os empregos reforçam as apostas de aumento de taxa: envoltório de mercados

