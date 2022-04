Os melhores memes do sorteio da Copa do Mundo de 2022 do Catar

Embora ainda faltem alguns meses, já que pela primeira vez na história acontecerá no final do ano (de 21 de novembro a 18 de dezembro), a ansiedade é extrema e todos estavam cientes do que aconteceu no Centro de Exposições e Congressos de Doha durante o sorteio da Copa do Mundo Qatar 2022.

Como esperado, as redes sociais estavam esperando tudo o que aconteceu durante o sorteio e explodiram os memes antes de definir o destino das diferentes equipes em território árabe.

Os usuários também se concentraram em outras questões, como a elegância de Kun Agüero, um dos principais convidados do evento ou quando foi feita a apresentação oficial de La'eeb, o mascote oficial do concurso, que rapidamente o vinculou a um “Fantasma da Descida”.

Claro, algumas das equipes que ficaram de fora da Copa do Mundo, como Chile ou Colômbia, também não passaram despercebidas. Ambas as equipes disputaram uma vaga na Repescagem até a última data, mas esse lugar acabou indo para o Perú, que enfrentará o vencedor da travessia entre a Austrália e os Emirados Árabes Unidos.

A sorte ordenou que as áreas da Copa do Mundo fossem diagramadas da seguinte forma:

GRUPO A: Catar, Equador, Senegal e Holanda.

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e (País de Gales-Escócia/Ucrânia)

GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.

GRUPO D: França, (Peru-UAE/Austrália), Dinamarca e Tunísia.

GRUPO E: Espanha, (Costa Rica/Nova Zelândia), Alemanha e Japão.

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia.

GRUPO G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

OS MELHORES MEMES:

