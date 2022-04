Os melhores memes deixados pelo difícil grupo do México na Copa do Mundo no Catar

O sorteio da Copa do Mundo do Catar foi realizado e, finalmente, uma nova fase de grupos foi definida, onde a Seleção Mexicana foi colocada no Grupo C, por isso estará ativa a partir do segundo dia da Copa do Mundo.

Assim que o terceiro papel do pote 2 foi revelado, as redes sociais foram inundadas com reações do México, já que ele foi imediatamente colocado ao lado da Seleção Argentina, que chegará como campeão da Copa América e que acumulará 31 partidas consecutivas sem saber a derrota.

Devido à dificuldade do rival, assim que a Polônia se juntou ao Grupo C, os memes começaram a circular devido à má sorte que Tricolor teve no sorteio, pois terá que lidar com dois rivais fortes para avançar para a próxima rodada.

A memória principal foram as duas Copas do Mundo em 1006 e 2010, nas quais Albiceleste eliminou o México nas oitavas de final, então a equipe sul-americana se posicionou como um dos adversários a evitar no Pote 1.

Como isso não aconteceu, o pessimismo irônico e burlesco veio rapidamente, já que o passado não beneficia a seleção asteca ao falar da Argentina como rival. De flashbacks aos objetivos de Maxi Rodríguez e Carlos Tevez, aos retratos de Chavo del 8 e Toy Story, as mídias sociais começaram a ecoar o difícil grupo que interpretou Tri.

“Up with hope” e “Now comes the worst” foram algumas das frases que mais ressoaram com os torcedores mexicanos que zombaram do sorteio, pois além de enfrentar o plantel de Lionel Scaloni, vão estrear contra a seleção polonesa, liderada por Robert Lewandowski.

O aríete do Bayern de Munique foi o artilheiro da Europa nos últimos dois anos e buscará vingança da última Copa do Mundo na Rússia 2018, onde ficou de fora na fase de grupos.

Além do atacante bávaro, a equipe polonesa também conta com outros jogadores importantes da elite europeia, como Piotr Zieliński, do Napoli; Wojciech Szczęsny, o goleiro da Juventus; Arkadiusz Milik, do Marselha, e Matty Cash, do Aston Villa.

*Informações em desenvolvimento