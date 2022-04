O técnico do Brasil antecipou qual time surpreenderá na Copa do Mundo no Catar

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Brazil coach Tite arrives ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

A seleção brasileira é uma das principais candidatas a vencer a Copa do Mundo no Qatar, devido ao desempenho e nomes próprios, embora para isso tenha que passar por uma área difícil na primeira fase. Para o Grupo G, deve ser medido em relação à Sérvia, Suíça e Camarões. Por esse motivo, alguns apontam que poderia ser o “Grupo da Morte”, algo que seu treinador não acredita.

“Nem morte nem grupo de vida, todo mundo sempre tem um grau de dificuldade. (Em outra área) Há Portugal com Uruguai, Coreia do Sul e Gana...”, disse Tite que liderará seu segundo campeonato mundial no comando da equipe de seu país, após sua experiência na Rússia 2018.

Uma das perguntas mais repetidas sobre Tite estava ligada à impossibilidade das equipes sul-americanas se compararem às da Europa no último semestre e se isso era uma desvantagem. O treinador insistiu que, embora não seja o ideal, todas as equipes sofrerão com essa realidade e alertou que muitos ficarão surpresos com o nível das equipes da Conmebol. “Chegar a um ótimo momento é fundamental. Dizer que os sul-americanos são fortes e que os europeus podem não ser fortes... Você vai se surpreender com o Equador, hein? Ouça o que estou dizendo.”

A equipe liderada por Gustavo Alfaro vai estrear contra o Qatar na partida de abertura da Copa do Mundo no Grupo A e depois enfrentar a Holanda e o Senegal. Para Tite, os europeus não esperam encontrar um adversário como o Equador, que ficou em terceiro lugar nas eliminatórias e mostrou um ótimo nível.

Así quedó la zona de grupos del Mundial de Qatar

Por outro lado, o vice-campeão da América ficou feliz que sua estreia é três dias após o início da competição: “Qualquer tempo que você pode ter com os jogadores, treinar, é uma vantagem”, disse ele em diálogo com a mídia brasileira.

“Eu assisti ao jogo suíço, eles jogaram logo depois de nós durante as eliminatórias. Foi contra a Itália, eles subiram 1-0 desde o início e quase fizeram 2-0, mas acabaram empatando. Eles são de classe mundial, de alto nível, então também teremos que jogar em alto nível”, comentou sobre o que será seu segundo jogo, já que a estreia será contra a Sérvia.

