O senador Germán Martínez atacou a AMLO por declarações sobre séries de drogas: “É inútil e não reconfortante”

O senador pelo grupo plural Germán Martínez Cázares criticou as declarações do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nas quais acusou aquela série que expõe histórias relacionadas ao tráfico de drogas no México a partir de uma plataforma de streaming onde “mundos rosados são pintado”.

Em conferência de imprensa, Martínez Cázares acusou a administração López Obrador de “torcer o pacote” para uma plataforma de streaming, que chamou de “inútil”, já que, segundo suas declarações, “não conforta as vítimas”.

“Culpar a mídia, no final das contas é um meio, porque é escorregar o pacote de condolências; um governo que não lida com as vítimas é inútil, um Ministério Público que não lida com as vítimas é inútil, simples assim. A primeira condição para um estado efetivo na luta contra o crime é que ele prejudique as mortes de mexicanos e mexicanos que estão morrendo vítimas de violência”, disse o senador.

Germán Martínez reagiu às declarações da AMLO sobre a série de drogas (Foto: Captura de tela)

Durante sua coletiva de imprensa matinal em 31 de março, López Obrador garantiu que sua administração tem feito esforços para evitar que o uso de drogas aumente. Além disso, insistiu que o consumo não se limita apenas a questões de saúde, já que a produção e o tráfico também geram violência na República, sendo os jovens um dos setores mais afetados.

“Nós lidamos com essas questões assim, abertamente, porque senão tudo é tratado em série, onde eles até pintam mundos rosados, gangues criminosas, traficantes de drogas, com atores, homens, mulheres bonitas; residências, carros modelo mais recentes, joias, roupas de marca, poder, como eles subjugam as autoridades e aquele mundo das séries , mas isso não é conhecido outro e dói muito, a destruição especialmente dos jovens e estamos falando de milhares de mortes”, disse López Obrador.

Da mesma forma, o Chefe do Executivo apontou que 75% dos homicídios dolosos registrados no país estão ligados ao crime organizado, sendo este outro dos principais problemas para levantar a discussão sobre a legalização do uso recreativo da maconha.

AMLO se lançou contra séries que retratam o tráfico de drogas no México (Foto: Instagram/ @Narcos)

No entanto, o Chefe do Executivo negou que os comitês especializados isentem a consideração de tal permissibilidade para uso médico, uma vez que, observou, vários encobrimentos de drogas sintéticas foram detectados com pedidos de laboratórios.

“Mas isso não acontece assim. Drogas sintéticas foram apreendidas e vão para laboratórios e são até rotas para supostamente entregar essas substâncias em diferentes regiões do país. E não há laboratórios, são casas particulares”, disse.

De acordo com o relatório do Secretário de Defesa (Sedena), a cocaína é a principal droga que “movimenta” no México, principalmente da América Central e do Sul.

De 2018 a 2022, 73.834 kg de cocaína foram confiscados (Foto: EFE/Jacinto Canek/Arquivo)

O chefe da agência, Luis Cresencio Sandoval, disse que de 2018 a 2022 foram confiscados 73.834 quilos no valor de pouco mais de 19.503 milhões de pesos. Enquanto isso, os anos com os maiores registros de apreensões foram entre 2019 e 2020, com 19.931 e 27.712 quilos, respectivamente.

No que diz respeito ao tráfico de precursores e produtos químicos para a criação de drogas sintéticas, como fentanil, anfetaminas e metanfetaminas, bem como LSD, eles provêm principalmente do continente asiático e são transportados por via marítima, chegando aos portos mexicanos de Lazaro Cardenas, Michoacán , Mazatlan, Sinaloa e Manzanillo, Colima.

