O salário que a prefeita de Bogotá, Claudia López, receberá a partir deste mês

Em 30 de março, o presidente Iván Duque e o ministro do Trabalho, Ángel Custodio Cabrera, assinaram o Decreto 473, de 29 de março de 2022, que aumentou oficialmente o salário dos servidores públicos no país em 7,26%. A medida, que abrigou tanto o presidente quanto sua equipe de governo, também beneficiou a prefeita de Bogotá, Claudia López. Aqui contamos quanto o presidente local ganhou este ano.

Deve-se notar que o salário anual do presidente local de Bogotá é fixado todos os anos, dependendo do aumento percentual no Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Além disso, é importante ter em mente que o salário do burguês da cidade também é coberto por uma categoria especial dada à capital do país devido ao número de seus habitantes.

Por esse motivo, em 2021, a prefeita Claudia López se tornou a funcionária de maior renda de seu tipo em todo o país: $16′471.956.

Este ano, parece que o presidente de Bogotá continuará liderando o ranking dos burgomestres que recebem mais dinheiro a cada mês, levando em consideração as disposições do decreto assinado pelo presidente Duque e pelo Ministro do Trabalho, no qual foi estabelecido que o novo salário será retroativo em o próximo pagamento, ou seja, que será pago a partir de 1º de janeiro deste ano, Claudia López receberá um salário mensal de $18.755,197, pertencente à categoria especial de governadores.

No caso dos governadores de primeira categoria, este ano seu salário foi de 15.891.504; os da segunda categoria 15.280.293, enquanto os da terceira e quarta categorias receberam um salário de 13.147.740.

Foto de arquivo. Ivan Duque Márquez, presidente da Colômbia, fala durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) em Glasgow, Escócia, Grã-Bretanha, 2 de novembro de 2021. Foto: REUTERS/Hannah McKay

O aumento salarial dos funcionários públicos estabelecido no Decreto 473 também abrigou o Presidente da República, Iván Duque. De acordo com o documento, o chefe de Estado “acumulará, em todos os momentos, um subsídio de base igual ao acumulado pelos membros do Congresso da República e o dobro das despesas de representação que receberem”.

Nesse sentido, de acordo com o decreto, o presidente teve um aumento em seu salário de 2,3 milhões de pesos em relação a 2021, o que significa que até 2022, o presidente Duque receberá uma quantia de 34,3 milhões de pesos, assim como os congressistas.

No caso da vice-presidente da República, e também da ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Marta Lucía Ramírez, seu salário era de US$ 28.408.081, enquanto os ministros ganhariam US$ 21.147.049, valor que inclui suas despesas de representação. Quanto aos vice-ministros e vice-diretores, seu salário para 2022 era de pouco mais de 11 milhões de pesos.

Recorde-se que o Poder Judiciário, as Forças Militares, a Polícia Nacional, a Procuradoria-Geral da República e outros órgãos de fiscalização, bem como os professores que trabalham diretamente para o Estado, também beneficiaram desse aumento salarial.





CONTINUE LENDO