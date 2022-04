O metano pode ser o primeiro sinal de vida além da Terra

Shape and details of methane bubbles trapped in ice

Embora processos não biológicos possam gerar metano, um novo estudo realizado por cientistas da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, estabelece um conjunto de circunstâncias nas quais um caso convincente poderia ser feito para a atividade biológica como fonte de metano na atmosfera de um planeta rochoso.

O metano é um dos poucos sinais potenciais de vida, ou bioassinaturas, que poderiam ser facilmente detectados com o Telescópio Espacial James Webb (JWST), lançado pela Nasa em dezembro. “O oxigênio é frequentemente mencionado como uma das melhores assinaturas biológicas, mas provavelmente será difícil de detectar com o JWST”, explicou Maggie Thompson, estudante de pós-graduação em astronomia e astrofísica da Universidade da Califórnia em Santa Cruz (UCSC) e principal autora do novo estudar.

Bioassinaturas ou indicadores de vida são substâncias, elementos ou fenômenos que fornecem evidências científicas de possíveis sinais de vida, seja no passado ou no presente. Apesar de alguns estudos anteriores sobre bioassinaturas de metano, não houve uma avaliação atualizada e dedicada das condições planetárias necessárias para que o metano seja um bom indicador de vida.

“Queríamos fornecer uma estrutura para interpretar observações, então, se virmos um planeta rochoso com metano, sabemos quais outras observações são necessárias para torná-lo uma assinatura biológica persuasiva”, disse Thompson.

Para um planeta rochoso orbitando uma estrela semelhante ao Sol, é mais provável que o metano atmosférico seja considerado um forte sinal de vida se a atmosfera também contiver dióxido de carbono (foto: MVS News)

Publicado em Proceedings of the National Academy of Sciences, o estudo examina uma variedade de fontes não biológicas de metano e avalia seu potencial para manter uma atmosfera rica em metano. Isso inclui vulcões; reações em ambientes como dorsais oceânicas, fumarolas hidrotérmicas e zonas de subducção tectônica; e impactos de cometas ou asteróides.

O caso do metano como assinatura biológica decorre de sua instabilidade na atmosfera . Como as reações fotoquímicas destroem o metano atmosférico, ele deve ser constantemente reabastecido para manter altos níveis . “Se uma grande quantidade de metano for detectada em um planeta rochoso, geralmente é necessária uma fonte massiva para explicar sua ocorrência”, completou o coautor Joshua Krissansen-Totton, também membro da UCSC. Sabemos que a atividade biológica cria grandes quantidades de metano na Terra, e provavelmente o fez nos estágios iniciais porque produzir metano é algo muito fácil metabolicamente”.

No entanto, fontes não biológicas não poderiam produzir tanto metano sem também gerar pistas observáveis quanto às suas origens. Vulcões de desgaseificação, por exemplo, adicionariam metano e monóxido de carbono à atmosfera, enquanto a atividade biológica tende a consumir facilmente monóxido de carbono. Os pesquisadores descobriram que processos não biológicos não podem facilmente produzir atmosferas planetárias habitáveis ricas em metano e dióxido de carbono e com pouco ou nenhum monóxido de carbono.

O estudo enfatizou a necessidade de considerar todo o contexto planetário ao avaliar possíveis assinaturas biológicas . Os pesquisadores concluíram que para um planeta rochoso orbitando uma estrela semelhante ao Sol, é mais provável que o metano atmosférico seja considerado um forte sinal de vida se a atmosfera também contiver dióxido de carbono , o metano é mais abundante que o monóxido de carbono e extremamente rico em água. composições planetárias podem ser descartadas.

Bioassinaturas ou indicadores de vida são substâncias, elementos ou fenômenos que fornecem evidências científicas de possíveis sinais de vida, seja no passado ou no presente

“Uma molécula não lhe dará a resposta, você deve levar em consideração todo o contexto do planeta”, alertou Thompson. “O metano é uma peça do quebra-cabeça, mas para determinar se há vida em um planeta , você deve considerar sua geoquímica, como ele interage com sua estrela e os muitos processos que podem afetar a atmosfera de um planeta em escalas de tempo geológicas.”

O estudo considerou uma variedade de possibilidades para falsos positivos e forneceu diretrizes para avaliar as bioassinaturas de metano. “Há duas coisas que podem dar errado: podemos interpretar mal algo como uma assinatura biológica e obter um falso positivo, ou podemos ignorar algo que é uma assinatura biológica real ”, alertou Krissansen-Totton. Com este documento, queríamos desenvolver uma estrutura para evitar possíveis erros com o metano.”

Os autores afirmam que ainda há muito trabalho a ser feito para entender completamente qualquer detecção futura de metano. “Este estudo enfoca os falsos positivos mais óbvios para o metano como assinatura biológica”, concluiu Krissansen-Totton. As atmosferas dos exoplanetas rochosos provavelmente nos surpreenderão e teremos que ser cautelosos em nossas interpretações . Trabalhos futuros devem procurar antecipar e quantificar mecanismos mais incomuns para a produção de metano não biológico.”

CONTINUE LENDO: