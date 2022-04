O jogo completo da Copa do Mundo de 2022 do Catar

O sorteio da Copa do Mundo do Catar já foi realizado e agora apenas algumas questões organizacionais ainda precisam ser definidas, como a distribuição de centros de treinamento para algumas seleções e horários das reuniões. A partida de abertura da competição será entre Senegal e Holanda às 7h (horário da Argentina) no Estádio Al Thumama. Mais tarde, no horário central (às 13 horas da Argentina) enfrentarão os habitantes locais Catar e Equador de Gustavo Alfaro.

A fase de grupos terá duração de 12 dias: de segunda-feira, 21 de novembro, a sexta-feira, 2 de dezembro. E haverá continuidade assim que a primeira etapa terminar, já que no sábado 3/12 haverá duas partidas correspondentes às oitavas de final da competição, algo que se repetirá nos próximos três dias.

O primeiro intervalo acontecerá assim que as oitavas-de-final terminarem: na quarta-feira 7/12 e quinta-feira 8/12 não haverá atividade na Copa do Mundo. A retomada será na sexta-feira, dia 9, com duas partidas para as quartas de final (o mesmo que no sábado, dia 10). Outro intervalo de dois dias será registrado antes das semifinais (um será na terça-feira 13 e outro na quarta-feira 14), idêntico para os perdedores desta rodada que enfrentarão o terceiro e quarto lugar no sábado 17/12 e um período mais longo de três/quatro dias para os finalistas.

A FIFA também confirmou os horários da fase de grupos no horário do Qatar a partir das 13:00 (Argentina 7), 16:00 (Argentina 10), 19:00 (Argentina 13) e 22:00 (Argentina 16).

Horários dos jogos :

Argentina: 07:00, 10:00, 12:00, 13:00 e 16:00.

Colômbia: 05,00, 08.00, 10.00, 11.00, 14,00.

México: 05:00, 08:00, 10:00, 11:00, 14:00.

Perú: 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 14,00 horas.

Brasil: 07.00, 10.00, 12.00, 13.00 y 16.00 horas.

Así quedaron los grupos del Mundial de Qatar 2022

• FASE DE GRUPOS

SEGUNDA, NOVEMBRO 21

7:00 Senegal-Holanda (Grupo A)

13:00 Catar-Equador (Grupo A) *

10:00 Inglaterra-Irã (Grupo B)

16:00 Repescagem EUA-UEFA (Grupo B)

*Hora argentina





TERÇA, NOVEMBRO 22

7:00 Argentina-Arábia Saudita (Grupo C)

13:00 México-Polônia (Grupo C)

10:00 Dinamarca-Tunísia (Grupo D)

16:00 França-Repescagem Conmebol x Ásia (Grupo D)





QUARTA, NOVEMBRO 23

10:00 Alemanha-Japão (Grupo E)

13:00 Espanha - Repescagem da Concacaf x Oceania (Grupo E)

7:00 Marrocos-Croácia (Grupo F)

16:00 Bélgica-Canadá (Grupo F)





QUINTA, NOVEMBRO 24

7:00 Suíça-Camarões (Grupo G)

16:00 Brasil-Serbia (Grupo G)

10:00 Uruguai-Coreia do Sul (Grupo H)

13:00 Portugal-Ghana (Grupo H)





SEXTA, NOVEMBRO 25

10:00 Catar-Senegal (Grupo A)

13:00 Holanda-Equador (Grupo A)

7:00 Repescagem Irã-UEFA (Grupo B)

16:00 Inglaterra-Estados Unidos (Grupo B)





SÁBADO, 26 DE NOVEMBRO

10:00 Polônia-Arábia Saudita (Grupo C)

16:00 Argentina-México (Grupo C)

7:00 Tunísia - Repescagem Conmebol x Ásia (Grupo D)

13:00 França-Dinamarca (Grupo D)





DOMINGO, 27 DE NOVEMBRO

7:00 Repescagem Japão-Concacaf vs. Oceania (Grupo E)

16:00 Espanha-Alemanha (Grupo E)

10:00 Bélgica-Marrocos (Grupo F)

13:00 Croácia-Canadá (Grupo F)





SEGUNDA, NOVEMBRO 28

7:00 Camerún-Serbia (Grupo G)

13:00 Brasil-Suiza (Grupo G)

10:00 Coreia do Sul Gana (Grupo H)

16:00 Portugal-Uruguai (Grupo H)





TERÇA, NOVEMBRO 29

12:00 Holanda-Catar (Grupo A)

12:00 Equador-Senegal (Grupo A)

16:00 Inglaterra-Repechaje UEFA (Grupo B)

16:00 Irã-Estados Unidos (Grupo B)





QUARTA, NOVEMBRO 30

16:00 Arábia Saudita-México (Grupo C)

16:00 Polônia-Argentina (Grupo C)

12:00 Tunis-França (Grupo D)

12:00 Dinamarca-Repescagem Conmebol vs. Ásia (Grupo D)





QUINTA, DEZEMBRO 1

16:00 Japão-Espanha (Grupo E)

16:00 Repescagem Alemanha-Concacaf vs. Oceania (Grupo E)

12:00 Croácia-Bélgica (Grupo F)

12:00 Canadá-Marrocos (Grupo F)





SEXTA, DEZEMBRO 2

16:00 Camerún-Brasil (Grupo G)

16:00 Serbia-Suiza (Grupo G)

12:00 Coreia do Sul Portugal (Grupo H)

12:00 Gana-Uruguai (Grupo H)





• RODADA DE 16

Sábado, 3 de dezembro:

12:00 1A vs 2 B (49)

16:00 1C vs 2D (50)

Domingo, 4 de dezembro:

12:00 1D vs 2C (52)

18:00 1B vs 2A (51)

Segunda-feira, 5 de dezembro:

12:00 1E vs 2F (53)

18:00 1G vs 2H (54)

Terça-feira, 6 de dezembro:

12:00 1F vs 2E (55)

18:00 1H vs 2G (56)





• QUARTAS DE FINAL

Sexta-feira, 9 de dezembro:

12:00 G53 vs G54 (58)

18:00 G49 vs G50 (57)

Sábado, 10 de dezembro:

12:00 G55 vs G56 (60)

18:00 G51 vs G52 (59)





• SEMIFINAL

Terça-feira, 13 de dezembro:

18:00 G57 vs G58 (61)

Quarta-feira, 14 de dezembro:

18:00 G59 vs G60 (62)





• TERCEIRO LUGAR

Sábado, 17 de dezembro

18:00 Estádio Internacional Khalifa





• FINAL

Domingo, 18 de dezembro

18:00 Estádio Lusail

