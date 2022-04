O grupo da seleção argentina na Copa do Mundo de 2022 no Catar: dias, horários e estádios das três partidas

A fortuna das bolas determinou que a Argentina faz parte do Grupo C da Copa do Mundo no Catar e dividirá a área com Arábia Saudita, México e Polônia. A equipe de Lionel Scaloni terá sua primeira partida em 22 de novembro contra a Arábia Saudita no Estádio Lusail.

Em caso de avançar na disputa, seus rivais nos oitavos-de-final deixarão a zona D que compõem a França, a Repescagem da Conmebol vs. Ásia (Perú x Emirados Árabes/Austrália), Dinamarca e Tunísia.

Embora a FIFA tenha publicado na prévia um cronograma das partidas, que já deixa marcado o caminho da Seleção Nacional, minutos após o sorteio abriu as portas para algumas mudanças no curto prazo: “O calendário atualizado será publicado na FIFA assim que os estádios e os horários dos jogos forem confirmados”.

Albiceleste tinha um grupo acessível, pelo menos dentro do panorama oferecido pelos bumbos. Ele fará sua estreia contra a Arábia Saudita, e do cibório 2 foi o México (26/11), evitando enfrentar os mais poderosos (como a Alemanha), embora não devamos desdenhar o poder dos astecas, liderados por um velho conhecido: o Tata Martino. E o terceiro adversário foi a Polónia (30/11), a equipa que tem como bandeira Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique que, acabou de lutar com Lionel Messi os prémios de melhor futebolista de 2021: o Flea venceu a Bola de Ouro e o Pólo ganhou o prémio FIFA de Melhor.

A delegação, liderada por DT Lionel Scaloni, juntamente com sua equipe técnica (Walter Samuel, Roberto Ayala, preparador físico Luis Martín e Pablo Aimar) e Claudio Tapia, presidente da AFA (juntamente com outros gerentes como Luciano Nakis e Víctor Blanco, funcionários e administradores) saiu satisfeito, mas cautelosamente, sem subverter os rivais. Em uma Copa do Mundo, seus membros sabem, pode ser um erro grave.

“O que eu jogava, íamos aceitar. É um grupo com equipes difíceis. O México é um rival difícil que conhecemos; a Polônia acabou vencendo bem a Suécia e a Arábia marcou muito bem. Respeitamos a todos, logicamente acreditamos que podemos fazer bem, que podemos fazer uma boa fase de grupo, mas o respeito é o máximo”, disse o Gringo.

Em seguida, ele se concentrou nos astecas, com quem a seleção planejava jogar um amistoso, que agora será descartado. “O México é historicamente um rival difícil. Eu sofri em 2006 como jogador eles jogaram um ótimo jogo para nós, vencemos na prorrogação com um gol de Maxi (Rodríguez). Foi um jogo muito complicado. Tem uma tradição na Copa do Mundo e é um rival complicado. A Polônia é uma boa equipe, com jogadores conhecidos e de primeira linha. A priori temos chances, como teríamos tido se outro jogasse porque competimos como iguais”, concluiu.





AGENDA DA ARGENTINA NA COPA DO MUNDO

• DATA 1:

Terça, 22 novembro

7hs: Argentina x Arábia Saudita (Estádio Lusail)





• DATA 2:

Sábado, 26 de novembro

16h: Argentina x México (Estádio Lusail)





• DATA 3

Quarta-feira, 30 de novembro

16hs: Argentina x Polônia (Estádio 974)





* Horário da Argentina

