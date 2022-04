O curioso encontro entre Federico Gutiérrez e um jovem seguidor do Pacto Histórico

O candidato presidencial da Equipe para a Colômbia, Federico Gutiérrez, no meio das reuniões que ele está realizando em todo o país. Foi abordado por um seguidor do Pacto Histórico, que gravou com seu celular, eles tiveram uma conversa sobre a campanha e a situação atual no país.

No momento em que 'Fico' concordou em falar com o jovem, começou o diálogo: “Estamos cansados de mais do mesmo e de tudo o que a continuidade representa e é por isso que o chamo respeitosamente de Presidente Petro”.

Ao que o candidato respondeu: “Eu vacano essas reuniões irmão, a primeira coisa é que para que tudo isso aconteça deve haver democracia e liberdade, é isso que vamos sustentar”.

Ele também acrescentou que: “O que eu digo aos jovens é que temos que garantir oportunidades a todos eles, no estudo, na educação, nas oportunidades. Eu entendo muitos desconfortos e o que vamos fazer é mudar isso. Chega de discurso de ódio ou luta de classes. Vote em quem você quiser, isso é democracia e liberdades.”

O apoiante pretista tomou a palavra e questionou Gutiérrez sobre sua afinidade com a administração do presidente Iván Duque, “vemos que você é favorável ao atual Governo e para todos não é segredo que é um governo desastroso”, disse.

Ao que Federico lhe disse que seu objetivo não era falar mal dos governos anteriores, “ninguém vai me ver falando de governos ao contrário, eles vão me ver trabalhando para frente para o povo. Agradeço por estar aqui e por podermos discutir isso.”

Da mesma forma, o candidato da coalizão 'Team for Colombia' convidou os jovens a votarem bem nas próximas eleições.

Ele terminou perguntando o nome do jovem que se identificou como Harrison, e reiterando seu apoio a Gustavo Petro, “como isso é para liberdades e democracia, reitero respeitosamente que Petro é presidente”, disse.

Federico Gutiérrez acabou convidando jovens para assistir ao vídeo e se juntar a ele na próxima eleição.

Nesta sexta-feira o candidato presidencial postou em sua conta no Twitter: “Pensar de forma diferente não pode nos tornar inimigos. Isso é democracia e não podemos colocá-la em risco. Estamos abertos ao diálogo e a respeitar as diferenças uns dos outros. Sem divisões, sem ódio! #FicoPresidente”.

Dessa forma, ele postou em suas redes sociais. Foto: Twitter @FicoGutierrez

Após dias de controvérsia, o Conselho Nacional Eleitoral decidiu permitir que Federico Gutiérrez, o candidato presidencial da Equipe para a Colômbia, aparecesse no cartão do primeiro turno sob seu pseudônimo. Assim, no formato, o político será encontrado sob o nome de Fico.

A decisão foi tomada apesar do fato de que a Lei 62 de 1988, a disposição mais recente sobre o assunto no atual Código Eleitoral, afirma que quando os candidatos se inscrevem para participar perante o registrador, eles devem apresentar seu documento de identidade e seu nome real e completo aparece nele, que é escrito no formulário.

“Na eleição para Presidente da República, os cidadãos votarão com cartões eleitorais impressos com os símbolos, emblemas e cores dos diferentes partidos políticos ou movimentos participantes na votação, com impressão clara do nome e sobrenomes do respectivo candidato”, lê-se no regulamento.

Assim, os candidatos presidenciais são registrados com emblemas, nomes e sobrenomes, e estes devem ser impressos no cartão. No entanto, não existem disposições específicas sobre a utilização de reboques neste caso.

