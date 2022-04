Néstor Villanueva concorda em assinar os papéis do divórcio para Florcita Polo: “Eu farei isso por respeito e amor”

Não há como voltar atrás. Depois de ver o choro de sua ainda esposa Florcita Polo Díaz na Magaly TV La Firme, Nestor Villanueva decidiu não lutar mais por seu casamento e assinar os papéis do divórcio. No entanto, ele deixou claro que se separará para não fazer a filha de Susy Díaz sofrer mais, e não porque ele não a ama mais ou porque foi infiel a ela com outra mulher.

“Respeito a decisão dela, amo minha esposa, ela sabe o quanto eu a amo e o quanto eu amo minha família. Se eu tiver que me afastar, vou tirar isso por amor e respeito”, disse o cumbiambero por insistência de Magaly Medina, que disse ter sido tocada pelas lágrimas de frustração que Florcita soltou durante a entrevista.

Imediatamente, a 'Magpie' contou a ela os sentimentos de seu ex-parceiro, garantindo que Polo Díaz não está gostando da separação. “Ela pensou muito nisso, já tomou, é doloroso para ela como quem decide terminar o casamento”, disse o 'Magpie', ao qual Néstor apontou que ele também estava sofrendo, pois sempre quis manter sua família unida.

“Estou preocupado com o crescimento dos meus filhos, sempre me comportei bem com eles e com minha esposa. Em nenhum momento eu estive ausente. Se de repente cometi um erro porque íamos nos casar jovens, peço desculpas. Todos os casais têm problemas. Superamos problemas piores, isso não é tanto para mim... Não é infidelidade ”, disse Villanueva.

DANÇARINO DENUNCIA ELE

Na mesma edição da Magaly TV La Firme, uma dançarina identificada como Tessy Linda afirmou, através de um comunicado, que a cantora de cumbia a procura insistentemente desde dezembro. “Isso me diz que ele é solteiro, que seu relacionamento atual terminou e que ele não planejava voltar para a esposa”, diz o documento.

“Peço a ele, como eu disse a ele de mil maneiras, que não me procure novamente e muito menos me mencione, porque vou levar a evidência de todas as suas mensagens onde ele persistentemente me procura até hoje. Meu nome está sendo mencionado como se eu estivesse procurando por ele (...) Ele tem que assumir como homem e aprender a respeitar quando não é ”, acrescentou.

De acordo com as declarações da dançarina, eles se conheceram quando ela tinha apenas 16 anos de idade. Embora tenham conseguido manter um relacionamento amoroso, eles terminaram quando Nestor conheceu Florcita Polo em um evento. Contudo, eles se encontraram novamente recentemente e ele não teria parado de assediá-la para reviver o romance que eles tiveram no passado. Villanueva não disse nada sobre essas alegações.

