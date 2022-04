Napoli buscará liderança na Serie A contra Atalanta: Ospina e Muriel prometem ser protagonistas

Luis Fernando Muriel e David Ospina, que recentemente se concentraram com a equipe colombiana para enfrentar o encerramento das eliminatórias sul-americanas, se encontrarão novamente no domingo, 3 de março, no que promete ser a partida mais atraente de um novo dia na Serie A, Atalanta x Napoli.

Ambos chegarão ao compromisso após o golpe de espírito de terem esgotado a cota na Copa do Mundo de Futebol do Catar de 2022, mas com a convicção de dar o melhor de si, atendendo às necessidades específicas de seus clubes. A Atalanta, por exemplo, está em quinto lugar na classificação, mas visa pelo menos mais um lugar para se classificar para a Liga dos Campeões. Enquanto isso, o Napoli é o segundo, três pontos atrás do AC Milan, então ele jogará de tudo para que a desvantagem com a equipe rossonero não aumente.

A equipe azzurro, que não ganha um Scudetto desde 1990, liderada por Diego Armando Maradona, será a que está no melhor momento: conquistou duas vitórias online. O melhor, porém, será ter Ospina guardando o pórtico: o jogador de café tem 11 partidas sem receber gol, a melhor pontuação desta temporada na liga italiana e uma das 10 melhores do velho continente. Sua equipe também tem a cerca menos derrotada, com 22 pontos contra.

Quanto a Muriel, ela não teve o melhor de suas temporadas por causa de seus ferimentos. No entanto, os últimos compromissos foram decisivos para a equipe de Bergamo: na qualificação para as quartas de final da Liga Europa, batendo o Bayer Leverkusen por 4-2 no placar geral, ele relatou com um duplo. O homem nascido em Santo Tomás (Atlántico) marcou oito gols na temporada 2021/22 e agora é chamado para liderar a frente ofensiva do clube, fornecendo Duván Zapata.

A partida Atalanta x Napoli será transmitida pela ESPN às 8h (horário colombiano).

No confronto contra o Napoli, Muriel chegará motivado, porque há menos de dez dias a Associação Italiana de Futebolistas (Assocalciatori) o escolheu como um dos melhores jogadores da Série A na temporada 2021/22.

Atalanta, onde o Atlântico joga há três anos, anunciou que foi escolhido no onze ideal do futebol italiano na temporada passada, e não é de admirar, ele foi o terceiro artilheiro do Calcio, além do melhor artilheiro da equipe de Bergamo.

No conjunto ideal Muriel faz parte do tridente ofensivo junto com Romelu Lukaku, que deixou o Chelsea após seu bom desempenho pelo Inter de Milão, e Cristiano Ronaldo, que se afastou na Juventus para devolver a equipe onde deu um salto de qualidade no velho continente, o Manchester United.

Luis Fernando Muriel, no XI ideal do futebol italiano na temporada 2020/21

Enquanto isso, o meio-campo é composto por Nicolò Barella (Inter), Franck Kessie (Milão), Federico Chiesa (Juventus) e o zagueiro Achraf Hakimi (ex-PSG), Stefan de Vrij (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Theo Hernandez (Milão). Por sua vez, o melhor goleiro foi Gianluigi Donnarumma.

Vale lembrar que na última temporada, Luis Fernando Muriel relatou com 22 gols (e 9 assistências) em 36 partidas. Nesta temporada, embora não tenha sido igualmente importante, adiciona 8 metas

CONTINUE LENDO: