Moeda de um centavo dodecagonal com suposto erro de cunhagem é cotada em mais de 28 mil pesos

De várias denominações, cores e até mesmo com erros de cunhagem, uma grande variedade de moedas é oferecida por uma plataforma de negociação a preços estratosféricos. Nesta ocasião, anunciaremos quanto uma cópia de baixa denominação é oferecida e com uma suposta falha.

E é preciso lembrar que um dos elementos para que as cópias possam adquirir um pouco mais de valor é algum defeito de fabricação, como é o caso da peça comemorativa de 5 pesos de Francisco Primo de Verdad, que também foi oferecida na web a preços altos, embora um especialista tenha afirmado que apesar disso, o máximo que pode vender é a 200 pesos.

Nesse sentido, aqui revelaremos quais são os centavos a que nos referimos e quanto é citado, de acordo com uma pessoa que o presume estar à venda em um site da Internet.

Esta é uma cópia com um valor nominal de 50 centavos, que foi colocada em circulação desde janeiro de 1993.

A peça é dodecagonal, ou seja, 12 lados, que foi cunhada em bronze e alumínio, conforme relatado pelo Banco de México (Banxico). Tem um diâmetro de 22,0 mm e um peso de 4,39 gramas.

Faz parte da família B, cujas cópias foram colocadas em circulação em 1993 para substituir as peças da família A. Eles são chamados de “pesos novos”, pois eliminaram os outros zeros (3) que apareciam em seu valor anterior, ou seja, os de 1.000 pesos foram convertidos em 1 peso.

A peça de que estamos falando tem em seu anverso o típico Escudo Nacional em relevo, bem como a lenda “Estados Unidos Mexicanos”.

No reverso, o número 50 foi representado no centro da moeda, o símbolo dos centavos de um lado “¢”, bem como o ano de emissão. E uma estilização do Anel de Aceitação da Pedra do Sol.

Essa moeda de baixa denominação é oferecida por até 28.750 pesos, pois, de acordo com um usuário que a presume no site do Mercado Livre, ela tem um suposto defeito.

Onde está o suposto erro?

O suposto erro de cunhagem pode ser visto na data de emissão que leva a moeda ao centro de seu reverso, pois de acordo com a publicação da venda é o número “1888″, em vez de 1993, que foi o ano em que foram colocados em circulação.

Por seu lado, outra cópia oferecida a preços exorbitantes é a de 5 pesos cunhados em homenagem à independência do México. É uma das 37 moedas cunhadas em homenagem aos dois eventos históricos, ou seja, 19 da Independência do México e 18 da Revolução Mexicana, que começaram a circular de 2008 a 2010.

Embora os indivíduos possam negociar suas moedas ao custo de sua preferência, uma vez que são objetos de sua própria propriedade, em alguns casos, os proprietários das cópias oferecem as peças a preços exorbitantes e, de acordo com especialistas, não valem a pena. Existem vários elementos ou características que as moedas devem conter para adquirir maior valor.

Uma grande variedade de ingressos também é oferecida em vários sites a preços estratosféricos. Um colecionador compartilhou para a Infobae México, qual peça ele mais gostou e a que lhe custou mais trabalho para obtê-la.

