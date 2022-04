México e Argentina se encontrarão pela quarta vez no Qatar 2022; o Tri nunca foi capaz de vencer o albiceleste

zzzzinte1Mexican goalkeeper Oswaldo Sanchez (R) dives vainly to save a kick by Argentinian midfielder Maxi Rodriguez (not pictured) during the World Cup 2006 round of 16 football game Argentina vs. Mexico, 24 June 2006 at Leipzig stadium. AFP PHOTO / ODD ANDERSENzzzz

O sorteio que definiu os grupos na Copa do Mundo do Catar de 2022 foi realizado. A Seleção Mexicana foi instalada no setor C, que compartilhará com a Argentina de Lionel Messi, a Polônia de Robert Lewandowski e a Arábia Saudita. O Tri vai estrear na feira esportiva em 22 de novembro contra os europeus, continuará com os sul-americanos e concluirá a fase de grupos com os asiáticos.

O adversário a ser batido é, sem dúvida, o time albiceleste. Eles ganharam sua entrada para a Copa do Mundo com um passo esmagador nas eliminatórias da Conmebol, onde terminaram em segundo lugar na classificação com 39 pontos (seis a menos que o líder Brasil) e o recorde de zero jogos perdidos. O compromisso entre Argentina e México será o quarto que eles terão na história das Copas do Mundo.

Ambos os esquadrões se reuniram nas edições Uruguai 1930, Alemanha 2006 e África do Sul 2010. Ao todo, com vitórias para os sul-americanos, mas as duas últimas vezes em instâncias definitivas. O mais icônico da rivalidade foi a rodada de 16 no território de Teutão, onde Maxi Rodríguez marcou o gol da vitória na prorrogação. .

México ha sido vencido por Argentina en las tres ocasiones en que se han enfrentado en Mundiales. AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZzzzz

“Historicamente, é um rival difícil. Eu sofri isso em 2006 como jogador, onde eles jogaram um grande jogo para nós e vencemos na prorrogação com o gol de Maxi. Foi um jogo muito complicado. Tem uma tradição de Copa do Mundo e é um rival complicado”, disse Lionel Scaloni, técnico argentino, sobre o Tri. A partida será o segundo dia do setor e será disputada no sábado, 26 de novembro.

A primeira edição da Copa do Mundo enfrentou mexicanos e argentinos na fase de grupos. Nesse torneio, o sorteio tricolor terminou com três derrotas em três possíveis. A terceira partida, em 19 de julho no campo do Estádio Centenário, a Argentina marcou uma vitória de seis gols para o México por três.

Os marcadores do albiceleste foram Guillermo Stábile em três ocasiões, Adolfo Zumelzú em duas ocasiões e Francisco Varallo em uma. Para os americanos, Manuel Rosas marcou com um duplo e Roberto Gayón.

Até agora, o duelo mais equilibrado da trilogia. O México se classificou para os oitavos-de-final depois de terminar em segundo lugar no grupo D (com Portugal, Irã e Angola). Argentina por ter liderado C. A partida foi realizada no atual Red Bull Stadium, na cidade de Leipzig, em 24 de junho.

Depois de empatar nos primeiros 90 minutos de jogos com gols de Rafael Márquez e Hernán Crespo, a partida foi estendida para a prorrogação. Antes do final dos 100 minutos, Maxi Rodríguez marcou um gol de fora da área que, nas palavras do goleiro mexicano daquele momento, Oswaldo Sánchez, deu-lhe pesadelos. A pontuação final foi de duas pontuações por uma.

En Sudáfrica 2010, Argentina venció tres goles a uno a México en los octavos de final y los eliminó por segundo Mundial consecutivo. AFP PHOTO / DANIEL GARCIAzzzz

O recorde mais recente nas Copas do Mundo. Em 27 de junho daquele ano, Argentina e México colidiram novamente nas oitavas de final do torneio. Novamente, o resultado jogou o albiceleste nas quartas de final depois de vencer por três gols a um. Carlos Tévez com um duplo e Gonzalo Higuain foram os artilheiros da equipe liderada por Diego Armando Maradona. Para os mexicanos, Javier Chicharito Hernandez descontado.

Para: Catar, Equador, Senegal e Holanda

B: Inglaterra, Senegal, Estados Unidos e repescagem europeia

C: Argentina, México, Polônia e Arábia Saudita

D: França, Repescagem Intercontinental (Perú ou Austrália/Emirados Árabes Unidos), Dinamarca e Tunísia

E: Espanha, Repescagem Intercontinental (Costa Rica ou Nova Zelândia), Alemanha e Japão

F: Bélgica, Canadá, Croácia e Croácia

G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún

H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul

CONTINUE LENDO: