México, a equipe que busca quebrar a resistência do quinto jogo: cinco fatos para saber sobre o segundo rival da Argentina na Copa do Mundo no Catar

Soccer Football - World Cup - Concacaf Qualifiers - Mexico v United States - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - March 24, 2022 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Henry Romero

Chance queria que a Argentina cruzasse com o México, uma das equipes que conquistou um dos três lugares diretos que a Concacaf deu para a Copa do Mundo no Catar. Eles se encontrarão no sábado, 26 de novembro, no Education City Stadium para a segunda rodada do grupo C, que também inclui Polônia e Arábia Saudita.

Devido à sua posição no Ranking da FIFA, a equipe de Gerardo Martino começou sua participação na terceira rodada do concurso e conseguiu superar os obstáculos que Panamá, El Salvador, Honduras, Jamaica e Costa Rica tentaram colocar nele. Ou seja, a equipe asteca comprou ingressos sem parar para o evento internacional junto com o Canadá e os Estados Unidos.

O recorde é favorável para a equipe do Albiceleste, dado que dos 31 jogos, os sul-americanos venceram 15 vezes (os outros 16 jogos são divididos em 12 empates e 4 derrotas). Ele é um velho conhecido do elenco venezuelano, já que em três ocasiões conseguiu prevalecer no âmbito da Copa do Mundo. A primeira vez foi na fase de grupos de 1930 com uma vitória por 6-3, enquanto as outras duas ocasiões foram nas fases eliminatórias na Alemanha 2006 (2-1 na prorrogação com a memorável arte de Maxi Rodriguez) e África do Sul 2010 (3-1 em uma grande noite de Carlos Tevez).

As únicas vezes que o México conseguiu vencer a Argentina foram nos amistosos de 1967 (2-1), 1973 (2-0) e 1990 (2-0), enquanto as competições oficiais só têm o recorde da Copa América de 2004, no Perú, quando a equipe de Ricardo La Volpe derrotou o representante 1-0 liderado por Marcelo Bielsa na fase de grupos.

1) O paladar de Tata chega complicado

O Tata foi resistido durante sua jornada das eliminatórias. Foto: REUTERS/Henry Romero

O México alcançou a meta de se classificar para a Copa do Mundo na última data das Qualificatórias da Concacaf. Sob a direção de Gerardo Tata Martino, o Tri ganhou um dos lugares para o Qatar. No entanto, o palco foi austero para o Rosarino, que chegou perto de deixar sua posição na equipe nacional.

Nos últimos jogos que a equipe asteca jogou em casa, os torcedores fizeram o som “Tata out” nos estádios, então a Federação Mexicana de Futebol (FMF) ) analisou a possibilidade de mudar o timoneiro para o evento internacional. As autoridades esportivas propuseram uma variável que abalou a continuidade da era Tata. Até foi realizada uma votação para determinar se era necessário remover Martino antes do início da aventura pelo Catar.

Os próximos à Federação relataram que a cada dois anos é feito um balanço dos resultados para conhecer o desempenho e as melhorias da seleção nacional. Este ano, essa avaliação foi realizada e muitos expressaram seu mal-estar com a produção do México.

Além disso, Piojo Herrera trabalha sob as sombras com o desejo de retornar à seleção nacional. Não seria a primeira vez que o atual técnico do Tigres se propôs como possível substituto de Martino. Em diferentes ocasiões, ele aceitou seu interesse em redirecionar a seleção mexicana e, diante de diferentes mídias, declarou seu entusiasmo em retornar ao Tri. para o que seu estágio anterior significava.

2) Seu cartão de pontuação, Hirving Lozano

Hirving Lozano é um dos jogadores mais queridos pelos fãs mexicanos. Foto: Kirby Lee-USA HOJE Sports

Hirving Lozano se tornou uma das principais referências do futebol mexicano no exterior. Desde sua chegada ao Napoli, sua projeção teve um impulso mais importante e suas qualidades chamaram a atenção dos melhores clubes do mundo. No entanto, no último ano, o atacante sofreu várias lesões que o forçaram a se afastar de sua atividade profissional.

O primeiro deles, um dos mais alarmantes, foi durante a disputa da Copa do Ouro. Na estreia contra Trinidad e Tobago, ele sofreu um choque que lhe causou um desmaio momentâneo. Meses depois, ele confessou que o impacto poderia ter feito com que ele perdesse o olho. A segunda foi quando ele defendeu as cores de seu clube. Algumas semanas depois de voltar à atividade, em um duelo correspondente à Liga Europa, o mexicano estrelou uma cena muito semelhante à que experimentou na Copa de Ouro. Nesta ocasião, depois de escorregar na luta pela bola, ele bateu o quadril de Wilfred Ndidi, meio-campista do Leicester City, e sua recuperação levou mais de um mês.

Embora ele também tenha perdido algumas das ligações com a Seleção Mexicana, quando estava disposto a retornar aos tribunais, seu nome ainda era considerado por Gerardo Martino. Suas qualidades e desequilíbrio podem torná-lo um dos jogadores mais brilhantes que formarão o plantel que participará da Copa do Mundo de 2022 do Qatar.

3) Aposta de Rogelio Funes Mori

O ex-River buscará ter sua Copa do Mundo. Foto: REUTERS/Henry Romero

Quando o argentino Rogelio Funes Mori foi autorizado pela FIFA a jogar pela seleção mexicana, as ilusões foram alimentadas por seus objetivos. A primeira participação do ex-River na equipe Tata Martino ocorreu durante a Copa de Ouro realizada nos Estados Unidos.

O experiente artilheiro de 30 anos recebeu autorização depois que a casa mãe do futebol verificou que ele tinha apenas uma presença na seleção argentina em 2012 e estava em território asteca há mais de cinco anos.

Melli começou sua carreira no River Plate, depois mudou-se para o Benfica em Portugal e antes de vir para o futebol mexicano teve uma passagem pelo Eskişehirspor na Turquia.

Em 2015, ele chegou a Monterrey, onde jogou 194 partidas e marcou 99 gols. Com os Rayados venceu duas vezes a Copa MX (2017 e 2019/20), o torneio Apertura 2019 e a Liga dos Campeões da Concacaf de 2019. Desde sua chegada à seleção nacional, o sonho dos torcedores cresceu consideravelmente.

4) A solvência do Ochoa Memo

O goleiro experiente quer fazer história no Catar

Francisco Guillermo Memo Ochoa Magaña nasceu em Guadalajara, Jalisco, em 13 de julho de 1985. Com seus 36 anos de idade, ele busca fazer história no Catar. Ao longo de seus 17 anos como jogador de futebol profissional, o goleiro se destacou como um dos maiores expoentes do futebol em seu país. Desde tenra idade, ele mostrou talento e uma personalidade magnética que lhe rendeu o amor dos fãs e de seus companheiros de equipe.

Pode-se dizer que ele se estabeleceu como o melhor goleiro do México e um dos líderes indiscutíveis do esporte. No início de 2004, o então técnico americano Leo Beenhakker observou uma partida entre as forças básicas e percebeu as habilidades de um jovem Ochoa de 19 anos e decidiu se juntar a ele na primeira equipe. Desde então, ele forjou uma carreira notável.

Seu desempenho chamou a atenção do então diretor técnico da seleção mexicana Sub-20, Humberto Grondona, vencendo sua primeira convocação para a seleção nacional. Ele logo foi convocado para jogar pela seleção do Resto do Mundo em um amistoso contra o Iraque realizado em Milão, Itália, ao lado de figuras do futebol mundial como Roberto Carlos Abbondanzieri, Carles Puyol, David Beckham, Alessandro Nesta, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Raúl Gonzalez e Javier Zanetti, entre outros.

Com uma longa história na Europa, o Memo procurará dar segurança ao gol mexicano para alcançar a meta de jogar a quinta partida. O que significaria um evento sem precedentes para sua seleção.

5) A missão de quebrar barreiras

Jogadores comemoram a qualificação para o Catar. Foto: REUTERS/Jose Cabezas

Com 16 presenças na história da Copa do Mundo, o México nunca foi capaz de jogar mais de 4 partidas. Embora suas melhores produções tenham ocorrido nas duas edições que organizaram em 1970 e 1986, quando com o apoio de seu povo chegaram às quartas de final, desde USA'94 que os astecas não conseguiram quebrar a barreira dos oitavos-de-final. Foram 24 anos de acesso ininterrupto à segunda fase, mas a despedida vem na primeira travessia da mata mata.

Com o título da Copa das Confederações de 1999 como a maior conquista, as finais perdidas correspondentes à Copa América de 1993 e 2001 são uma lembrança nostálgica da luta que ela pode dar aos poderes. Além disso, as 11 conquistas na Copa Ouro da Concacaf sustentam a superioridade que impõem à sua região. Para os fãs, era hora de dar o golpe.