Mario Irivarren e Vania Bludau mostrariam os conflitos que tiveram em seu relacionamento no programa de Ethel Pozo

Ninguém estava esperando por isso. Mario Irivarren e Vania Bludau estavam se preparando para ser um dos casais mais estáveis do show business peruano, Contudo, uma declaração de a modelo anunciando o fim de seu relacionamento com o ex-garoto da realidade, decepcionou seus fãs.

Por meio de suas redes sociais, a influenciadora observou que tomou a difícil decisão de encerrar o romance. Além disso, ele deixou claro que não forneceria nenhuma declaração sobre esse assunto.

“ Tomei a difícil decisão de terminar o relacionamento que tinha, mesmo que haja muito amor da minha parte . Não vou dar nenhum detalhe, nem nenhum discurso antigo e espero sinceramente que a minha decisão seja respeitada”, afirmou.

Apesar de algumas semanas atrás estarem extremamente apaixonados nas vias públicas e em suas principais plataformas, a verdade é que o relacionamento deles estaria passando por uma crise, pelo menos foi o que parecia durante as gravações do programa En esta cocina I command.

Em um pequeno trailer que eles mostraram, a revista mostra Vania Bludau visivelmente desconfortável ao pedir ao então parceiro que se apresse cortando a carne. “Muito pequeno, em quadrados, você está me desesperado”, ele é ouvido dizendo.

No entanto, esse apelo à atenção da modelo não teria gostado de Mario Irivarren, que gritou com ela e disse que ela mesma poderia descer e continuar com seu trabalho. “ Desça e corte-se”, respondeu.

Além disso, em outro momento, o ex-garoto da realidade se desespera com os gritos da ex-dançarina e pede que ela cale a boca por não decidir o que ela queria que ela fizesse naquele momento. “Então, decida.”

Deve-se notar que este programa foi gravado semanas atrás, quando eles ainda não haviam terminado, então Ethel Pozo, como apresentadora do programa, foi incentivada a contar um pouco sobre tudo o que viu no dia das gravações, observando que o casal percebeu que seu relacionamento não estava indo muito bem.

“ Eles têm que assistir ao show porque, às vezes, ficamos surpresos que um casal termine um relacionamento, mas às vezes há certas coisas que se percebe no ambiente , então neste domingo eles poderão assistir ao programa e ficar atentos àqueles mensagens subliminares”, disse.

Por outro lado, a apresentadora do América Hoy pediu que ela não deixasse a amizade de oito anos que tinham antes de se apaixonarem, porque embora o romance deles não tenha dado certo, a amizade não deveria acabar porque o amor entre eles não parou.

“Desejo-lhes o melhor e espero que a amizade prevaleça, eles tiveram oito anos de amizade, que essa amizade perdure, eles não sejam mais um casal, mas possam continuar sendo os grandes amigos que sempre foram”, acrescentou.

