Invasão russa AO VIVO: A Ucrânia informou que outras 3.000 pessoas foram resgatadas do Mariupol sitiado

A Ucrânia continua sob ataque russo, apesar da promessa do Kremlin de diminuir a escalada do conflito.

O êxodo de civis ucranianos continua e os EUA estão se preparando para aceitar 100.000 refugiados que fogem do horror causado pelas tropas do Kremlin.

Cerca de 2.000 civis usam ônibus de evacuação que vão da cidade costeira de Berdyansk para Zaporizhzhia, que é controlada pelo governo ucraniano, transportando evacuados da cidade sitiada de Mariupol.

A Ucrânia denunciou que outras 45.000 pessoas foram deportadas à força para a Rússia e também para o território separatista de Donetsk - uma república autoproclamada e reconhecida pelo Kremlin.

Em seguida, minuto a minuto da invasão russa: (horário ucraniano, GMT+3):

Sábado, 2 de abril:

02:15: Mais de 6.000 pessoas foram evacuadas nesta sexta-feira pelos corredores humanitários em um dia difícil em que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) confirmou que não conseguiram acessar a cidade de Mariupol, onde ajudariam a escoltar um comboio com doze ônibus e veículos civis.

Especificamente, a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, citou mais de 1.400 civis que deixaram Berdyansk e Melitopol — 771 pessoas desta última cidade — em seu próprio transporte para Zaporiyia.

01:47: As autoridades ucranianas alertaram que a Rússia poderia usar armas químicas no país, “como já fizeram na guerra síria”, e disseram que “devem estar preparadas”, por isso as instituições médicas estão recebendo treinamento para poder lidar com esse possível cenário.

“Apesar da proibição do uso de armas químicas por todas as instituições internacionais, eles as usaram na Síria (os russos). Temos uma consciência clara de que eles podem fazer isso em nosso país. Devemos estar preparados para isso”, disse o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Oleksei Danilov.

01:26: Vários ônibus com habitantes da cidade ucraniana de Mariupol, sitiados e bombardeados por tropas russas, chegaram na noite de sexta-feira a Zaporiyia, uma cidade ucraniana controlada pelo exército de Kiev, segundo jornalistas da agência AFP no local.

De acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, um total de cerca de 3.700 pessoas foram resgatadas.

00:48: Os Estados Unidos começaram a entregar à Ucrânia equipamentos de proteção face à possibilidade de a Rússia ordenar um ataque com armas químicas ou biológicas, revelou esta sexta-feira a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.

A OTAN, os Estados Unidos e outros países alertam há dias sobre a possibilidade de o presidente russo, Vladimir Putin, ordenar um ataque com armas não convencionais na Ucrânia.

“O governo dos EUA está fornecendo ao governo da Ucrânia equipamentos e suprimentos que salvam vidas que poderiam ser implantados caso a Rússia use armas químicas e biológicas contra a Ucrânia”, disse Psaki na coletiva de imprensa diária da Casa Branca.

00:24: O Exército dos EUA cancelou um teste de seu míssil balístico intercontinental Minuteman III, que inicialmente pretendia apenas atrasar uma tentativa de diminuir as tensões nucleares com a Rússia durante a guerra ucraniana, conforme relatado sexta-feira pela Força Aérea à Reuters.

O Pentágono anunciou pela primeira vez o atraso do teste em 2 de março, depois que a Rússia disse que estava colocando suas forças nucleares em alerta máximo. Washington disse então que é importante que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia “levem em consideração o risco de erros de cálculo e tomem medidas para reduzir esses riscos”.

00:14: A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, reuniu-se esta sexta-feira com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, e proferiu um discurso no Parlamento ucraniano no qual reconheceu que a instituição europeia vai “ajudar” Kiev a aderir à União Europeia.

Metsola postou uma fotografia em suas redes sociais na qual ela aparece apertando a mão de Zelenski e adicionou um texto que diz: “Coragem, Força e Determinação. Com Zelenski em Kiev. Viva a Ucrânia.”

Sexta-feira, 1º de abril:

23:48: Vários ônibus com habitantes da cidade ucraniana de Mariupol, sitiada e bombardeada por tropas russas, chegaram na noite de sexta-feira a Zaporiyia, uma cidade ucraniana controlada pelo exército de Kiev, segundo jornalistas da agência AFP no local.

Os ônibus transportavam habitantes de Mariupol que conseguiram chegar à cidade de Berdyansk, ocupada pelas forças russas, onde foram recebidos pelo comboio humanitário, de acordo com moradores e funcionários.

23:36: Um alto funcionário do Departamento do Tesouro dos EUA disse na sexta-feira que a Rússia está economicamente “encurralada” pelas sanções ocidentais e que a forte alta atual do rublo tem pouco significado.

“A Rússia está encurralada e a caminho de se tornar uma economia fechada, mas é um dos países menos equipados do mundo para funcionar como uma economia fechada” porque depende demais de suas exportações de commodities, explicou este alto funcionário, que queria manter seu nome.

A Rússia, disse ele, está sofrendo consequências “graves” das sanções ocidentais após a invasão da Ucrânia: “inflação alta que só aumentará ainda mais, e uma profunda recessão que só vai piorar”.

23:25: O balé do teatro Bolshoi em Moscou apresentará no sábado uma coreografia “heróica” em apoio à operação militar russa na Ucrânia, anunciou esta sexta-feira a famosa companhia de dança.

“O balé 'Spartacus ', de Aram Jachaturian, será realizado em 2 de abril de 2022 no palco histórico do Bolshoi”, disse o teatro em comunicado.

“Os rendimentos deste lendário espetáculo, coreografado por Yuri Grigorovich, serão doados às famílias de soldados mortos durante a operação militar russa na Ucrânia”, acrescentou.

23:16: A China realizou um grande ataque cibernético contra militares e nucleares ucranianos instalações nos dias anteriores à invasão da Rússia, de acordo com relatórios da inteligência ucraniana.

De acordo com esses relatórios, obtidos e publicados pelo jornal britânico The Times, mais de 600 sites pertencentes ao Ministério da Defesa de Kiev e outras instituições sofreram milhares de tentativas de pirataria coordenadas pelo governo chinês, segundo o ucraniano serviço de segurança, SBU.

22:49: As Forças Armadas da Ucrânia acusaram esta sexta-feira a Rússia de ter minado edifícios e infraestruturas civis, bem como outros espaços da cidade de Bucha, na região de Kiev, antes de ser expulsa pelas tropas ucranianas.

“Ao deixar a cidade de Bucha, as forças de ocupação russas minaram edifícios civis, infraestrutura e outras áreas”, informaram as Forças Armadas em uma parte final, alertando que as tropas russas recuaram para intensificar os ataques em outras regiões, como Donetsk.

22:19: A Ucrânia deu parte nesta sexta-feira da libertação de 86 de seus militares capturados pela Rússia, em troca de militares russos cujo número não foi especificado.

“A troca acaba de acontecer. 86 militares, incluindo 15 mulheres, já estão seguros”, disse Kyrylo Tymoshenko, chefe de gabinete da presidência, em mensagem no Telegram.

22:12: As autoridades ucranianas alertaram que, apesar da retirada das tropas russas de Kiev e Chernigov, Moscou planeja uma nova ofensiva para conquistar a Ucrânia antes de 9 de maio, Dia da Vitória na Rússia.

A Rússia, juntamente com a Bielorrússia e outras ex-repúblicas soviéticas, comemora neste dia a rendição da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial em 1945. Desde então até a dissolução da União Soviética, a Praça Vermelha em Moscou foi palco de um grande desfile militar, que, mais tarde, em 1995, foi retomado.

21:58: Os governos e empresas europeias trabalharam na sexta-feira em uma abordagem comum à demanda da Rússia de que pagassem por seu gás em rublos, enquanto atenuavam a ameaça de uma interrupção iminente do fornecimento.

As capitais europeias estão em alerta para a paralisação das importações de gás, enquanto o presidente russo, Vladimir Putin, busca retaliação pelas sanções ocidentais sobre a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro.

21:34: A Rússia ordenou que suas universidades transferissem todo o seu conteúdo do Youtube para a plataforma social russa VK Video e RuTube, a plataforma de vídeo russa.

21:10: A usina nuclear de Chernobyl não foi danificada durante sua ocupação por soldados russos, mas é provável que os militares tenham sido expostos à radiação nas últimas quatro semanas, garantiram autoridades ucranianas na sexta-feira.

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, disse que “não pôde confirmar” esses relatórios. A agência das Nações Unidas “buscará informações adicionais para fornecer uma avaliação independente da situação”, disse um comunicado.

“O nível de radiação ao redor da planta está normal atualmente”, disse Grossi à imprensa em Viena.

No entanto, a retirada das tropas russas poderia ter levado a um aumento “localizado” da radiação devido ao movimento de veículos, disse ele. O mesmo aconteceu quando o exército russo tomou o lugar no primeiro dia da ofensiva em 24 de fevereiro.

19:55: A Amazon habilitou na Polônia um centro de ajuda humanitária com 4.500 metros quadrados de espaço de armazenamento, para cobrir as necessidades dos refugiados ucranianos que fogem da guerra.

Mais de 4 milhões de ucranianos foram forçados a deixar seu país após a invasão russa da Ucrânia, e a necessidade de ajudá-los está crescendo a cada dia, como aponta a empresa de comércio eletrônico.

Portanto, uma semana após a abertura do primeiro centro de ajuda humanitária da Amazon na Eslováquia, eles montaram um segundo centro na Polônia perto de Sosnowiec, uma cidade no sul da Polônia, com a qual dobrou o espaço alocado para fornecer suprimentos essenciais às pessoas afetadas.

19:41: O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) confirmou nesta sexta-feira que “não conseguiu” acessar a cidade de Mariupol, onde participaria a evacuação de milhares de civis, mas garantiu que tentará novamente neste sábado.

O CICV já havia alertado horas antes que havia “grandes obstáculos” à evacuação de civis da cidade ucraniana, que continua sitiada pelas tropas russas. Três veículos de ONGs estavam programados para deixar Mariupol nesta sexta-feira para escoltar um comboio com doze ônibus e veículos particulares com residentes a bordo.

No entanto, o CICV, cuja equipe é composta por nove pessoas, detalhou em um comunicado que a equipe teve que retornar a Zaporiyia, depois que as “condições” no terreno tornaram a tarefa “impossível”.

19:30: O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu esta sexta-feira ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que interceda junto de Moscovo para conseguir um cessar-fogo em Mariupol “tempo suficiente” para conseguir uma evacuação da cidade e operações humanitárias relevantes.

Zelenski indicou no Twitter que “a iniciativa francesa sobre corredores humanitários em Mariupol deve ser implementada”.

De acordo com uma fonte do Eliseu, os dois líderes tiveram uma conversa telefônica essencialmente sobre a “emergência humanitária” que está sendo vivida naquela cidade no sudeste da Ucrânia, que está sitiada há dias pelo exército russo.

19:26: O chefe dos serviços humanitários da ONU, Martin Griffiths, deslocar-se-á no domingo a Moscovo para tentar promover uma trégua na Ucrânia, conforme anunciado esta sexta-feira pelo secretário-geral da organização, António Guterres.

Griffiths planeja visitar Kiev mais tarde para discutir com as autoridades ucranianas a iniciativa de um cessar-fogo humanitário que o próprio Guterres levantou pela primeira vez esta semana.

Falando aos jornalistas, o chefe da ONU confirmou que tanto a Rússia quanto a Ucrânia concordaram em receber Griffiths para abordar sua proposta.

19:23: A Rússia assegurou esta sexta-feira ter novas provas, que irá transferir para a ONU, da existência de alegados programas de armas biológicas desenvolvidos na Ucrânia com o apoio dos Estados Unidos, acusação que até agora não foi confirmada por fontes independentes.

Moscou, que vem levantando essa questão com as Nações Unidas há semanas, disse que hoje planeja enviar outra carta ao Conselho de Segurança com informações adicionais.

19:20: O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu na sexta-feira ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, que se reunisse pessoalmente com o chefe de Estado da Ucrânia, Volodymir Zelensky, para “coroar” os recentes progressos realizados nas negociações a nível dos delegados.

Numa conversa telefónica com o presidente russo, Erdogan descreveu as negociações entre representantes de Moscovo e Kiev realizadas na passada terça-feira em Istambul como construtivas e encorajadoras como uma esperança de paz na passada terça-feira, disse a presidência turca num comunicado divulgado no Twitter.

19:11: O primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Shmigal, acusou a Rússia de querer provocar “uma crise alimentar” a nível global, depois de provocar outra energia e no âmbito da invasão do seu país vizinho.

“As intenções da Rússia são óbvias. Após a crise energética causada pela Rússia no final do ano passado e no início deste ano na Europa e no mundo em geral, sua tarefa agora é provocar uma grande crise alimentar no mundo”, disse.

19:09: Autoridades ucranianas informaram que 86 ucranianos foram libertados pelo exército russo com base em um novo

de prisioneiros.

Os libertados estão agora em um lugar seguro e suas vidas não estão em perigo, como explica o vice-diretor do Gabinete da Presidência da Ucrânia, Kirilo Tymoshenko, em seu canal Telegram.

18:28: O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que mais de 30 nações se juntaram ao país norte-americano para tomar vantagem de reservas nacionais de petróleo na tentativa de resolver os mercados mundiais de energia assustados com as consequências da invasão russa da Ucrânia.

18:00: A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) estimou em 53 o número de patrimônios culturais ucranianos danificados como resultado da invasão russa do território.

Entre os edifícios danificados estão 29 igrejas, 16 edifícios históricos, quatro museus e quatro monumentos, como explicou o diretor-geral da Cultura da UNESCO, Ernesto Ottone, em conferência de imprensa.

17:20: A Alemanha aprovou a entrega de 56 tanques de combate à Ucrânia, de acordo com um porta-voz do Ministério da Defesa alemão à CNN.

Os tanques, que são do tipo Pbv 501, vêm do exército da Alemanha Oriental da época da Guerra Fria e foram vendidos para a Suécia, e depois revendidos para a República Tcheca, que os entregará à Ucrânia, de acordo com o ministério.

17:10: A União Europeia (UE) instou a China a “não olhar para o outro lado” e “ajudar a parar” a guerra na Ucrânia, por ocasião da cimeira que os dois lados realizaram por videoconferência.

” Pedimos à China que ajude a parar a guerra na Ucrânia. A China não pode olhar para o outro lado para esta violação do direito internacional”, disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em conferência de imprensa após a reunião virtual com o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, e o seu presidente, Xi Jinping.

17:00: A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) solicitou que seus especialistas fossem autorizados a visitar a usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, informou a agência de notícias Interfax, de acordo com informações da Reuters.

16:30: O Governo ucraniano comunicou a abertura de nove corredores humanitários para a evacuação de civis das cidades de Mariupol, Energodar, Berdyansk, Melitopol, Rubizhne, Nizhnee, Severodonetsk, Popasna e Lysychansk.

16:00: Oleksandr Motuzyanyk, porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano, recusou-se a comentar as acusações russas sobre o ataque de helicópteros ucranianos a uma base de combustível na cidade russa de Belgorod, no sul da Rússia.

“Gostaria de enfatizar que a Ucrânia está conduzindo uma operação defensiva contra a agressão russa no território da Ucrânia”, disse em comunicado televisionado. “Isso não significa que a Ucrânia tenha que ser responsável por todos os erros de cálculo, evento ou catástrofe que ocorra no território da Federação Russa. Não é a primeira vez que testemunhamos tais acusações. Portanto, não vou confirmar ou negar essa informação”, disse.

15:30: A Rússia disse que não começará a cortar o fornecimento de gás aos “países não amigos” imediatamente sob um novo decreto exigindo que o pagamento seja feito em rublos a partir de 1º de abril.

15:20: O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, “não está bem informado” da evolução do conflito militar na Ucrânia.

Scholz disse em um podcast de política alemã que os serviços de segurança russos podem estar “escondendo muitas verdades” da Rússia, como quantos militares perderam a vida desde o início da invasão em 24 de fevereiro.

15:10: A ONG Amnistia Internacional (AI) denunciou que as “táticas cruéis de guerra de cerco” usadas pelas tropas russas na Ucrânia e caracterizadas por “ataques indiscriminados contra áreas densamente povoadas” estão provocando “assassinatos ilegais de civis” no território.

Em um comunicado, a organização observou que esses ataques incluem “interrupção de serviços básicos, cortes de comunicação e destruição da infraestrutura civil”, bem como “restrições ao acesso a medicamentos e cuidados médicos”.

“Nas últimas semanas, as forças russas têm usado armas com efeitos inerentemente indiscriminados, como munições de fragmentação e armas de baixa precisão com efeitos em grandes áreas, (...) em ataques a áreas densamente povoadas”, disse AI.

15:00: O prefeito de Chernihiv denunciou que os bombardeios russos destruíram a ala de oncologia de um hospital da cidade, poucos dias depois que a Rússia disse que iria “reduzir drasticamente” seu ataque militar.

“Alguns projéteis atingiram diretamente o hospital regional, e um dos edifícios do hospital, a unidade de oncologia, foi completamente destruído. Três pessoas ficaram gravemente feridas”, disse o prefeito Vladyslav Atroshenko à CNN.

14:30: O número de refugiados que partem da Ucrânia desde o início da invasão russa já é de cerca de 4,1 milhões, de acordo com dados da ONU, que também estimam em 6,5 milhões de pessoas que deixaram suas casas, mas ainda estão em território ucraniano.

No total, mais de 10 milhões de pessoas foram deslocadas como resultado do conflito, e quase 2,4 milhões delas cruzaram a fronteira para a Polônia, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados.

14:20: Dois helicópteros ucranianos bombardearam um tanque de gasolina em território russo na cidade de Belgorod, em oeste da Rússia, a cerca de 40 km da fronteira com a Ucrânia, informou o governador local.

Se confirmado, o ataque de Belgorod seria a segunda operação de helicóptero de Kiev, após uma tentativa de penetrar nas defesas aéreas russas ao redor da cidade sitiada de Mariupol, na costa ucraniana do Mar de Azov.

13:50: Rússia e Ucrânia retomaram as negociações de paz por videoconferência, confirmaram negociadores de ambos os lados.

13:48: O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, anunciou, após reunião com autoridades ucranianas e russas, que visitará a antiga usina nuclear de Chernobyl, palco de combates após o início da ofensiva da Rússia à Ucrânia por mais de um mês atrás.

Grossi explicou no Twitter que vai liderar uma “missão de assistência e apoio” a essas instalações, cenário em 1986 do maior desastre atômico da história.

13:30: Cerca de 2.000 civis estão em ônibus de evacuação que vão da cidade costeira de Berdyansk para Zaporizhzhia, controlada pelo governo ucraniano, transportando evacuados da cidade sitiada de Mariupol.

“O comboio de evacuação deixou Berdyansk para Zaporizhzhia”, disse a Câmara Municipal de Mariupol em um comunicado no Telegram. “Muitos veículos particulares se juntaram aos 42 ônibus escoltados por veículos da Cruz Vermelha e do SES (Serviço Estadual de Emergência). Hoje esperamos a chegada de um número recorde de moradores de Mariupol”.

13:03: O Exército ucraniano estimou em “cerca de 17.700 ″ os soldados russos mortos em combate desde o início da guerra desencadeada em 24 de fevereiro pela ordem de invasão dada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin.

12:54: Tropas russas estão de saída de Chernihiv (Chernihiv), a norte de Kiev, como afirmou o governador da região, Vyacheslav Chaus, que garantiu no Telegram que não conhece os motivos dessa retirada, que tinha sido anunciada esta semana pelas autoridades russas.

12:30: A Cruz Vermelha Internacional disse que ainda não está confirmado que a evacuação da cidade sitiada de Mariupol, no sul da Ucrânia, possa ser realizada esta sexta-feira, disse um porta-voz da organização em Genebra.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) indicou que sua equipe de campo tem três veículos e nove tropas em Zaporiyia para ir a Mariupol.

“Nossa esperança é que ainda possamos começar a operação de evacuação hoje. É um caminho muito longo” entre Zaporiyia e Mariupol, disse.

12:10: O número de mortos no ataque de terça-feira à sede da administração regional da cidade ucraniana de Mikolaiv, no sul do país, foi de 28, de acordo com o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia (SES).

Em declarações à agência ucraniana Ukrinform, Ilyana Patsyuk, porta-voz do SES, especificou que às 10h50 do dia 1º de abril, o saldo provisório do ataque com foguetes russos que atingiu e destruiu a sede da administração regional é de 28 mortos.

11:10: As forças russas não permitiram que o fornecimento de ajuda chegasse à cidade sitiada de Mariupol, disse na sexta-feira um conselheiro do prefeito da cidade, e continua a ser difícil para os moradores presos deixarem a cidade.

“A cidade ainda está fechada na entrada e é muito perigoso sair com seu próprio veículo. Além disso, desde ontem, os ocupantes (russos) categoricamente não permitiram que nenhuma ajuda humanitária, mesmo a menor, entrasse na cidade”, disse Petro Andriushchenko em comunicado no Telegram.

11:00: O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, anunciou que o seu país enviará veículos blindados Bushmaster para a Ucrânia, em resposta ao pedido feito na quinta-feira pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para defender o seu território contra a invasão russa.

“Nós os enviaremos em nosso C-17 (aeronave) para garantir que eles possam estar lá para apoiar”, anunciou Morrison, sem especificar o número desses veículos ou a data de embarque.

8:30: As autoridades ucranianas elevaram esta sexta-feira para mais de 150 o número de crianças que morreram no país desde o início da invasão russa, desencadeada em 24 de fevereiro por ordem do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

O Ministério Público ucraniano indicou em uma mensagem em sua conta do Telegram que até o momento as mortes de 153 crianças foram confirmadas e acrescentou que mais de 245 ficaram feridas.

“O trabalho está em andamento para determinar o número de vítimas de crianças em áreas de hostilidades ativas e em áreas temporariamente ocupadas pelo inimigo, em particular em Mariupol e algumas áreas das regiões de Kiev, Chernigov e Luhansk”, disse.

8:00: Uma unidade militar do Exército Sírio com cerca de 300 soldados chegou esta quinta-feira à Rússia da Síria para receber treinamento militar antes de ser enviada para a Ucrânia, como explicou sob condição de anonimato um recrutador, conforme noticiou o jornal 'The New York Times'.

De acordo com essa fonte, os russos querem recrutar 16.000 sírios para a guerra na Ucrânia com condições específicas de idade e peso - homens entre 20 e 45 anos pesando 50 a 90 quilos - dando preferência àqueles que têm experiência em combate.

Além disso, eles receberiam um salário entre $1.000 e $2.000 por mês e, se morressem na frente, teriam sido prometidos que suas famílias receberiam $2.800, mais $600 por mês durante um ano.

7:30: O Japão não pagará suas compras de gás da Rússia em rublos, disse nesta sexta-feira o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, depois de vencer o ultimato do país para que seus compradores “hostis” paguem em moeda local ou enfrentem a suspensão de contratos.

“Conforme acordado na reunião extraordinária dos ministros da Energia do G7, nós recusamos”, disse Kishida sexta-feira quando questionado sobre o pagamento do rublo exigido por Moscou em uma sessão parlamentar.

O chefe do Executivo japonês, que não forneceu nenhuma informação sobre o status de seus contratos de energia com a Federação Russa, destacou que as negociações sobre o assunto ainda estavam abertas e disse que tomaria “medidas apropriadas”, sem dar mais detalhes.

7:00: O número de mortos do ataque levado a cabo na terça-feira pelas forças russas contra o principal edifício administrativo da cidade ucraniana de Mikolaiv ascendeu a cerca de 25, conforme confirmado esta sexta-feira pelo Serviço de Emergência do Estado.

“Às 7h (hora local) do dia 1 de abril, como resultado do impacto de um foguete inimigo no prédio da administração regional de Mikolaiv, 24 vidas foram perdidas”, disse a agência em uma mensagem em sua conta no Facebook.

Assim, ele explicou que as equipes de busca e resgate recuperaram até agora 23 corpos dos escombros, enquanto um dos feridos morreu mais tarde em um hospital. “O trabalho continua incansavelmente”, disse.

6:30: As Forças Armadas da Ucrânia garantiram que as tropas russas estão tentando formar “administrações de ocupação” dentro das províncias de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e na cidade de Kherson, onde as forças ucranianas teriam “assumido o controle” de até onze assentamentos.

“O inimigo russo continua a bloquear a cidade de Kharkiv, lançando bombardeios de artilharia para destruir a infraestrutura e as áreas residenciais da cidade. Na área ao sul da cidade de Izium, o inimigo russo está tentando quebrar a resistência dos defensores ucranianos”, enfatizaram também no mesmo relatório.

Eles também relataram que “o ataque continua” na cidade de Mariupol e que na direção do assentamento Alexandrovka na área de Mikolaiv “o exército russo está tentando realizar ações ofensivas”.

5:45: O presidente georgiano, Salome Zourabichvili, afirmou que a Geórgia se juntará a todas as sanções financeiras impostas pelo Ocidente contra a Rússia, após o anúncio do presidente ucraniano Volodymir Zelensky de cessar seu embaixador no país.

De acordo com Zurabishvili, a Geórgia participará de todas as sanções financeiras internacionais contra a Rússia, que afetarão a economia do país, conforme registrado pela agência de notícias Ukrinform e confirmou a CNN. Além disso, ele também garantiu que Tbilisi atualmente apoia todas as resoluções internacionais criadas em apoio à Ucrânia.

5:00: Pelo menos 1.458 pessoas foram evacuadas de Mariupol e de várias cidades da região de Zaporizhzhia ao longo de três corredores humanitários acordados na quinta-feira, informou a vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereschuk.

“Em 31 de março, 1.458 pessoas chegaram a Zaporizhzhia em três corredores humanitários que concordaram em seu próprio transporte. Destes, 631 residentes de Mariupol e 827 das cidades da região de Zaporizhzhia”, explicou Vereschuk em sua conta no Facebook.

Vereschuk também informou que “50 carros particulares e um ônibus com crianças” deixaram a cidade de Energodar. Eles passaram por todos os bloqueios nas estradas e chegaram a Zaporizhzhia”, acrescentou.

4:15: A Ucrânia garantiu que as tropas russas desviaram sua atenção de Kiev para se concentrar em Mariupol.

As tropas russas abandonaram até agora a ocupação de Kiev e agora estão concentradas no ataque ao porto de Mariupol, no Mar de Azov, de acordo com um relatório emitido esta manhã pelo Estado-Maior General das Forças Armadas ucranianas.

“O inimigo, que sofreu perdas significativas em pessoal e equipamento, não conseguiu bloquear e capturar a cidade de Kiev. Os ocupantes foram forçados a abandonar temporariamente essa tarefa”, diz a parte do exército ucraniano, publicada no final do trigésimo sexto dia de invasão russa à Ucrânia.

03:36: O Ministério da Defesa do Reino Unido garantiu que a Rússia está redistribuindo tropas da Geórgia para a Ucrânia e detalhou que entre 1.200 e 2.000 de suas forças foram reorganizadas em três grupos de batalhões táticos.

Isso foi confirmado pela Inteligência Britânica em seu perfil oficial no Twitter, onde especificou que essa ação de Moscou, que busca “reforçar sua invasão no país”, é uma “indicação das perdas inesperadas” que sofreu desde o início da invasão.

03:17: O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, rebaixou dois generais por “violarem o juramento militar de lealdade ao povo ucraniano”, com base no estatuto disciplinar das Forças Armadas.

Zelensky anunciou em seu habitual discurso noturno divulgado pela presidência ucraniana que tomou essa decisão em relação aos “anti-heróis. Agora não tenho tempo para lidar com todos os traidores. Mas, pouco a pouco, todos serão punidos”.

02:24: Uma ópera russa anunciou nesta quinta-feira o cancelamento de um concerto da estrela lírica Anna Netrebko por seus comentários sobre a intervenção militar lançada por Moscou na vizinha Ucrânia.

A soprano de 50 anos, que vive na capital austríaca, Viena, “condenou” a operação na quarta-feira depois de ter sido pressionada, como outros artistas russos na Europa e nos Estados Unidos, a tomar uma posição. A Novosibirsk Opera House, na Sibéria, cancelou um concerto que estava agendado para o dia 2 de junho.

01:34: As autoridades russas confirmaram que esta sexta-feira será montado um corredor humanitário da cidade portuária de Mariupol à de Zaporizhzhia, atendendo assim aos pedidos dos governos da França e da Alemanha.

“A pedido pessoal do Presidente da França (Emmanuel Macron) e do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha (Olaf Scholz) ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin, a partir das 10 horas locais do dia 1 de abril, as Forças Armadas russas reabrirão um corredor humanitário de Mariupol a Zaporizhzhia”, explicou o chefe da Defesa Nacional Russa, coronel Mikhail Mizintsev.

01:15: A diretora de comunicações da Casa Branca, Kate Bedingfield, disse na quinta-feira que os EUA têm evidências de que a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin tem sido “um desastre estratégico” para a Rússia. Ele também acrescentou que Moscou enfrentará mais sanções.

“O próprio Putin tem dito que essas sanções impuseram custos sem precedentes à economia russa, e nosso papel é continuar fortalecendo a Ucrânia no campo de batalha”, disse o funcionário dos EUA na redação da Casa Branca.

00:58: O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau apelou aos países que formam o G20 para que reconsiderem a participação da Rússia na próxima cúpula depois que os Estados Unidos e vários de seus aliados colocaram sobre a mesa a possibilidade de expulsar Moscou no âmbito da invasão de Ucrânia.

00:45: As tropas de Vladimir Putin mataram 148 crianças durante bombardeios e ataques aéreos, dispararam 1.370 mísseis e destruíram 15 aeroportos ucranianos desde o início da invasão em 24 de fevereiro, conforme relatado na quinta-feira pelo Ministério da Defesa da Ucrânia.

Em um comunicado, esse portfólio acrescentou que mais de 10 milhões de ucranianos fugiram de suas casas.

Notícias em desenvolvimento...

