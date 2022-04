INE ordenou a remoção de cercas espetaculares e pintadas em favor de AMLO para revogação de mandato

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

A Comissão de Reclamações e Reclamações do Instituto Nacional Eleitoral (INE) ordenou esta sexta-feira a retirada de mais de 600 anúncios a favor do presidente Andrés Manuel López Obrador em 30 estados do país nas próximas 72 horas, porque representam propaganda proibida dentro do quadro da proibição da consulta popular da revogação do mandato.

A vereadora Adriana Favela afirmou em comunicado que esta resolução foi tomada na sequência de denúncias apresentadas pelo PRI, PAN, PRD e MC contra essa propaganda, que atribuíram a Morena, à associação civil “Vamos Seguir a Democracia” e aos funcionários, como disseram que procuram influenciar os cidadãos para que no próximo domingo, 10 de abril, votem um “sim” para que a AMLO permaneça no cargo até 2024.

São 183 anúncios espetaculares, 18 caixas de propaganda de pôsteres anexadas a cercas, 354 cercas pintadas, 74 caixas de lona colocadas em locais diferentes e cinco anúncios em unidades de transporte.

Além disso, eles deram ao Sistema de Transporte Coletivo Metro da Cidade do México (STC) um máximo de 48 horas para remover a propaganda colocada nas cercas perimetrais da coordenação de manutenção sistemática da estação Constitución 1917.

Ele enfatizou que a autoria ou origem dos recursos utilizados para a implementação dessa propaganda não é conhecida, o que poderia ser uma estratégia publicitária incomum destinada a proibir o processo de revogação.





