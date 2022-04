Saques de supermercados, lojas, danos e violência excessiva em Huancayo devido à paralisação de transportadoras

No quinto dia da greve nacional dos transportes, os protestos em Huancayo ficaram fora de controle. Cidadãos e membros da Polícia Nacional Peruana entraram em confronto no centro da cidade, causando destruição e saques de casas e lojas.

Segundo o jornalista Walter Campos, do Canal N, a situação é tensa no “Incontrastável” desde as primeiras horas da manhã. “A cidade está paralisada, não há trânsito e as lojas estão fechadas”, disse ele da zona de conflito.

“Milhares de manifestantes têm entrado em negócios diferentes. Portas, janelas foram quebradas, estupradas e saqueadas em várias empresas familiares no sul. Eles roubaram muitos objetos, até mesmo de shopping centers”, acrescentou.

Segundo ele, o pessoal do PNP está apenas vigiando o centro de Huancayo, um lugar que controlavam depois de lançar bombas de gás lacrimogêneo nos fazendeiros e transportadores que iniciaram o protesto, e que mais tarde receberam o apoio de vários trabalhadores e mães de famílias que deixaram suas casas.

Ao meio-dia, os protestantes chegaram à sede do Governo Regional de Junín e atiraram pedras nela, além de tentarem queimá-la. A fachada das instalações foi destruída, enquanto no interior, um módulo de atendimento ao cidadão foi afetado.

“Há um desemprego generalizado em Huancayo. A situação continua sobrecarregada. O número de policiais continua sendo insuficiente. Milhares de manifestantes permanecem próximos ao Governo Regional e ao Município Local, na expectativa”, continuou Campos.

Entre os arengas dos protestantes, os seguintes slogans se repetem: “Lima sem comida se não houver solução! Castelo e Congresso, a mesma porcaria!”

De acordo com Campos, os cidadãos de Huancayo estão desconfortáveis e chateados com o governo Pedro Castillo por ignorando suas reivindicações, apesar das promessas feitas pelo Executivo na véspera.

“Eles sentem que as autoridades quebraram sua palavra, o que fez com que milhares de pessoas saíssem às ruas. Eles queriam montar uma mesa de diálogo, mas como não tinham informações de líderes, autoridades locais e regionais, mas não havia nenhuma informação”, disse o correspondente.

“Isso criou desconforto entre os manifestantes, que agiram de forma bastante violenta contra a polícia, com quem entraram em confronto por mais de uma hora. Eles exigem a presença do executivo, Pedro Castillo. Essa é a ordem”, continuou.

Deve-se notar que os sindicatos de transportadores pesados iniciaram uma greve por tempo indeterminado na segunda-feira 28 março para protestar contra o aumento do combustível e exigir uma mesa de diálogo com o governo e as empresas. No dia seguinte, 40 estradas foram bloqueadas em todo o país, o que continuou no dia 31 do mesmo mês, apesar dos acordos anunciados pelo primeiro-ministro Aníbal Torres.

Em uma conferência de imprensa do Conselho de Ministros, o funcionário informou que o Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) havia chegado a acordos com o Sindicato Nacional de Transportadores e a Confederação Peruana de Transportadores para suspender a greve e desbloquear as estradas.

VLADIMIR CERRON PRONUNCIA

O ex-governador de Junín, Vladimir Cerrón, expressou solidariedade através de suas redes sociais com o que aconteceu na cidade de Huancayo. Ele instou o governo Pedro Castillo a não usar medidas de força para conter as manifestações.

“Nossa solidariedade com as pessoas, agricultores e portadores, em sua medida de luta. O Governo não deve optar pela repressão, mas sim pelo diálogo e pelo consenso. A reação dos ministros dos Transportes e Agricultura tem sido tardia, mas é igualmente necessária”, disse.

ESTRADAS BLOQUEADAS EM JUNÍN

Rodovia Central (tráfego interrompido)

-Km 23 Tingopaccha (Acolla, Tarma)

-Km 136 Huacrapuquio (Huancayo)

-Km 75 Miraflores (Jaujá)

-Km 78 Stuart Bridge (Huaripampa, Jauja)

-Km 92 San Lorenzo (Jaujá)

-Km 120 Ponte Brena (Pilcomayo, Huancayo)

