Guerra econômica espalha danos e baixas além da Ucrânia

As sanções ocidentais para a invasão da Ucrânia começam a atingir os russos das grandes cidades. A maioria das lojas onde eles compraram, especialmente as mais novas, estão fechadas. Os celulares deles não funcionam como antes. Eles não têm acesso às mídias sociais globais. Há uma escassez de produtos nos supermercados. Por outro lado, a Europa está tremendo. Está frio. Se você não pagar em rublos, não terá gás russo. Já existe racionamento na Alemanha e na Áustria. Os governos temem que o descontentamento não seja direcionado apenas a Putin, mas a eles. A guerra por meios econômicos já está aqui.

Uma xícara de café de tamanho médio em Moscou já se tornou um luxo irreal. Custa tanto quanto um menu de almoço em um restaurante lotado por funcionários do estado. Uma Nespresso que estava à mão em qualquer rua central de Moscou ou São Petersburgo desapareceu. Nas lojas ainda existem algumas Coca-Colas e chocolates da Europa Central. O resto, todo nacional ou não existe.

As vitrines são escuras ou cobertas com papelão e madeira. Uniqlo, H&M, Sony, Zara, Pull&Bear, Sephora, Jo Malone, Starbucks, Samsung, Mcdonalds, Ikea, Dolce & Gabanna, Apple e Gucci fecharam todas as suas filiais. Mais de 500 empresas internacionais suspenderam suas operações. Uma nova cortina de ferro caiu sobre a Rússia e aqueles que mais a sentem são os jovens que nasceram após a queda da União Soviética. Eles estão acostumados a viver à maneira européia, tendo em mãos a mesma coisa que qualquer pessoa da sua idade, de Londres ou Atenas. Agora eles estão procurando aplicativos para aprender a cuidar melhor de seus celulares e computadores que não poderão trocar por novos modelos por muito tempo.

As famílias russas estão sofrendo uma queda drástica nos padrões de vida. Eles já foram atingidos por uma recessão de dois anos e a alta inflação agora alimentada pelo colapso do rublo. O Centro de Pesquisa Econômica e Empresarial (CEBR) de Londres alertou em um estudo esta semana que “a combinação de sanções, aumento dos custos de importação e aumento dos preços das matérias-primas e alimentos tornam a guerra de Putin um sério golpe para o padrão de vida que será difícil para o Kremlin para compensar.” E espera que os salários caiam um quarto em termos reais nos próximos dois anos. Estima-se uma queda no PIB entre 10% e 20% para este ano.

Embora ninguém possa saber exatamente quais serão as consequências reais. As sanções estão afetando toda a cadeia de produção. A indústria de tecnologia russa é fortemente dependente de produtos ocidentais que deixaram de ser comercializados, o que aumenta o preço dos produtos subsidiários. “O que resta nas lojas custa o dobro, não consigo comprar. Se meu telefone quebrar, não sei o que vou fazer: na Rússia não há empresas que fabricam tecnologia”, disse Katia, uma garota de 21 anos, em entrevista ao The Telegraph.

O que mais preocupa o resto dos russos é a possível falta de medicamentos. Enquanto laboratórios como Pfizer-BioNTech e GlaxoSmithKline continuam a fornecer insumos essenciais, já faltam retrovirais para pacientes com HIV e medicamentos para tratar o câncer. Há também uma histeria coletiva que está causando escassez em farmácias e supermercados. Espalhou-se a notícia de que absorventes internos e absorventes logo acabariam, e ontem as filas das mulheres eram intermináveis na frente das lojas que os vendem. A venda de papel higiênico é restrita a cinco rolos por pessoa.

O Conselho do Centro de Vendas do governo Vladimir Putin já está procurando empresas chinesas e outras asiáticas que queiram continuar negociando com Moscou e que possam substituir as que saíram. E os que restaram já aumentaram consideravelmente suas vendas como fabricantes de telefones Huawei e Xiaomi.

Na Europa, as sanções também têm impacto. Os impostos pelo lado russo. O norte do continente depende do gás e do petróleo russos para aquecer as casas no que resta deste frio de inverno. Os sites britânicos de fornecedores de energia entraram em colapso na quinta-feira, quando os clientes correram para enviar leituras de medidores de gás e eletricidade um dia antes dos preços dispararem. A partir de abril, o limite das tarifas mais utilizadas, numa escala complicada imposta pelo regulador britânico de energia, aumentará 54%, o que significa que as contas de energia de cerca de 22 milhões de clientes aumentarão em centenas de libras.

Grupos consultivos de consumidores aconselharam os cidadãos a enviar leituras de seu consumo de eletricidade e gás - sim, as empresas acreditam no que os clientes que gastaram dizem - antes que o aumento entre em vigor na sexta-feira, para evitar que seja cobrada uma taxa mais alta pela energia que consumiram antes. Mas muitos reclamam nas redes sociais porque os sites de empresas como a British Gas, a Shell Energy ou a espanhola Iberdrola, não permitem que elas façam a operação. O governo de Boris Johnson está sentindo pressão popular e no Parlamento há discursos pedindo sua renúncia.

A Alemanha e a Áustria lançaram planos de racionamento tendo em vista a possibilidade de o fornecimento de gás ser interrompido em meio ao conflito de pagamentos com a Rússia. Moscou exige que os países “não amigáveis” paguem pelo gás em rublos a partir de 1º de abril, mas a União Europeia, que paga principalmente em euros, rejeitou a ideia. Na quarta-feira, em uma conversa telefônica entre Vladimir Putin e o chanceler alemão Olaf Scholz, o russo parecia estar relativizando a medida. “Os pagamentos continuariam a ser feitos exclusivamente em euros e seriam transferidos como de costume para o Gazprom Bank, que não é afetado por sanções”, disse de acordo com um comunicado oficial do governo alemão. No dia seguinte, Putin se despediu. Ele anunciou que cortará o fornecimento de gás para a Europa Ocidental, a menos que os compradores “abram contas de rublo em bancos russos”. “Ninguém nos vende nada de graça, e também não vamos fazer caridade, ou seja, os contratos existentes serão suspensos”, acrescentou.

O presidente dos EUA, Joe Biden, respondeu à ameaça liberando a maior parcela de combustível de suas reservas estratégicas desde que foi criada em 1975. Serão 180 milhões de barris de petróleo nos próximos seis meses. “Nossos preços estão subindo por causa da ação de Putin. Não há oferta suficiente. E o resultado final é que, se queremos que os preços do gás sejam mais baixos, precisamos ter mais suprimentos de petróleo agora.” Já existe uma escassez de óleo diesel em todo o mundo e o preço dos combustíveis, que puxam todas as outras tarifas, deverá atingir um recorde nos próximos dias. Um problema que afetará globalmente. Muitos economistas estão alertando que essa guerra pode nos levar a uma recessão mais profunda do que em 2008.

De qualquer forma, ainda há uma porta dos fundos entreaberta para os europeus. As sanções ocidentais visam paralisar a economia russa, ameaçando a moeda, o rublo. Mas o Banco Gazprom, que administra contratos de energia, não estava sujeito a sanções e poderia converter moedas ocidentais em rublos. Uma concessão à forte dependência da Europa do carvão, petróleo e gás natural russos. Mais de 40% do gás importado pela Europa vem da Rússia. Os pagamentos de energia da Europa à Rússia, que aumentaram devido ao aumento dos preços, podem chegar a uma média de US $850 milhões por dia no primeiro semestre de 2022, de acordo com Bruegel, o instituto econômico de Bruxelas.

A ironia é que o gasoduto russo que chega à Europa passa pelo território da Ucrânia. Até agora, o governo de Kiev cobrava um imposto por permitir isso. E o novo gasoduto que foi construído sob o Mar Báltico e que vai diretamente de São Petersburgo a Berlim caiu dentro da controvérsia econômica da invasão russa e nunca foi aberto. É um elefante branco que permaneceu um monumento amaldiçoado a esta guerra.