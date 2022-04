Lendas e superestrelas que nunca ganharam um prêmio Grammy

Chega a 64ª edição adiada do Grammy Awards, a maior cerimônia de premiação para os destaques da música gravada. Os prêmios apresentados pela Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação dos Estados Unidos serão realizados neste domingo, 3 de abril, quando a indústria do entretenimento se reúne na MGM Gran Arena, em Las Vegas, Nevada.

Com um punhado de apresentações musicais de artistas indicados em diferentes categorias, e um quadro diversificado de apresentadores, a gala retornará ao seu formato presencial após uma última edição que foi descrita como um tanto cinza e quase passa despercebida. Desta vez, terá um tapete vermelho e será apresentado pelo comediante Trevor Hoah.

Billie Eilish es una de las favoritas de la noche al ostentar siete nominaciones, sumadas a los siete premios que ya tiene en casa Foto: REUTERS/Monica Almeida

Dessa forma, poderemos ver apresentações ao vivo de artistas como a excêntrica Billie Eilish, que é multi-indicada em categorias como Gravação do Ano, Melhor Álbum Pop Vocal e Álbum do Ano; a famosa banda sul-coreana BTS e a também favorita da noite Olivia Rodrigo , além de Bruno Mars e Anderson Paak integrando o conceito Silk Sonic, e até o colombiano J Balvin, entre outros artistas.

En los premios Grammy hay noventa categorías en vigor divididas en 29 géneros musicales y en tres subcategorías: generales, específicas y especiales Foto: Reuters

Mas eles não são os únicos que procuraram ganhar o famoso gramofone de ouro, e embora alguns deles já tenham um Grammy em casa, existem outros músicos e cantores iguais ou mais virtuosos que nunca conseguiram obter a distinção da Academia.

Embora diferentes artistas e bandas se tenham estabelecido como superestrelas da música, muitos deles não ganharam o prestigioso prêmio. Um deles é o Queen, embora seja difícil acreditar na icônica banda londrina, a verdade é que Freddy Mercury e seus capangas não têm nenhum. O máximo que alcançaram foram as indicações para Bohemian Rhapsody em 1976 e a outra, em 1980, por Another One Bites the Dust t. Foi até 2018 que eles receberam um Grammy honorário por sua carreira conjunta.

Queen obtuvo en 2018 el Grammy honorífico Lifetime Achievement a toda su carrera musical (Photo by Michael Putland/Getty Images)

O islandês Björk, apesar de ser considerado um dos artistas conceituais com a maior proposta sonora, nunca levou para casa um gramofone. É impressionante que as quatro vezes que ela foi indicada nos anos 90 foram graças à produção visual de seus vídeos e não por causa de seu trabalho musical por si só. Não foi até entrar no milênio que foi considerado por suas gravações, acumulando 14 indicações e nenhum triunfo.

Björk ha estado nominada y ha perdido hasta en cinco ocasiones en la categoría de Best Alternative Music Album (Photo by Paul Bergen/Redferns)

Apesar de ser uma banda consagrada, o KISS nunca foi indicado até 1999 com seu álbum Psycho Circus em uma categoria, que eles não ganharam. A banda que liderou o Britpop inglês nos anos 90, Oasis, foi indicada três vezes. No entanto, os irmãos Gallagher saíram de mãos vazias e, ao mesmo tempo, o grupo se separou.

Oasis: En 1997 lograron ser nominados por 'Wonderwall', pero fueron derrotados por Tracy Chapman con 'Give me One Reason' Foto: Shutterstock

Outros britânicos, The Who, embora seu treinamento ainda esteja parcialmente ativo, nunca teve a honra de ganhar um prêmio, exceto pelo prêmio honorário por toda a carreira, concedido em 2001. Apesar de ter lançado quatro álbuns que marcaram época, a lenda do rock Janis Joplin não recebeu nenhum Grammys até 2005, quando foi postumamente reconhecida com o agora recorrente Lifetime Achievement Award.

''La bruja cósmica'' sólo consiguió un Grammy por su trayectoria en el año 2005 Foto: Shutterstock

Nem com The Smiths nem com sua longa carreira solo, Morrissey conseguiu obter o gramofone; ele só conseguiu uma indicação em 1992 para o álbum Your Arsenal.

Mozz estuvo nominado en 1992 por su disco 'Your Arsenal', pero fue derrotado por Tom Waits Foto: Efe

Indicado em 17 ocasiões, Snoop Dogg, figura essencial na cultura urbana americana, que esteve recentemente no programa do intervalo do Super Bowl, nunca o ganhou, gerando assim seu desprezo: “Quem se importa? Dane-se o Grammy”, disse o rapper em 2016.

La propuesta musical de Iggy Pop no ha llamado la atención de los académicos Foto: Efe/Alberto Morante

Pioneiro do punk desde The Stooges e com uma conhecida carreira solo, Iggy Pop não fez o suficiente para ser considerado em alguma categoria, pelo menos é assim que os membros da Academia parecem pensar.

CONTINUE LENDO: