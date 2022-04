Golo e dupla de João Grimaldo: com uma 'bomba' no primeiro marcou 4-1 em Cristal vs San Martín para a Liga 1

Sporting Cristal x San Martín: O atacante João Grimaldo marcou uma dobradinha e marcou o quarto gol do equipe celestial na partida válida para a data 8 da Liga 1 que foi disputada no estádio Alberto Gallardo.

Aos 63 minutos de jogo, o Sporting Cristal marcou o quarto gol contra o San Martín do seu próprio campo depois que o meio-campista Leandro Sosa cortou o ataque 'santo'.

Sosa varreu e deixou o rebote tomado por Horacio Calcaterra que deu um passe para Irven Ávila que se jogou no ataque perto da linha direita do extremo.

Ávila jogou o centro no lado oposto da jogada e João Grimaldo apareceu, que se conectou no primeiro com um chute forte e para 4-1 contra o San Martín.

SEGUNDO GOL DE JOÃO GRIMALDO

João Grimaldo entrou no início do segundo tempo para substituir Percy Liza e depois de cinco minutos em campo marcou o primeiro gol em sua conta pessoal e 2-1 contra o San Martín. O atacante de 19 anos terminou cruzado contra a saída do goleiro rival após o passe de Irven Ávila.

PRIMEIRO GOL DE JOÃO GRIMALDO

Roberto Mosquera, treinador do Sporting Cristal, alinhou com Renato Solis, Omar Merlo, Nilson Loyola, Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Horacio Calcaterra, C. Gonzales, Leandro Sosa, Jesús Castillo, Irven Avila e Percy Liza.

O estrategista de San Martin Juan José Luvera escolheu este onze: Martín Parra, Alejandro Gonzalez, Álvaro Ampuero, Yhirbis Córdoba, Alessandro Milesi, Fernando Melgar, Diego Espinoza, Axel Moyano, Diego Soto, Gonzalo Verón e Joffre Escobar.

O Sporting Cristal marcou dois empates consecutivos nas últimas participações no Torneio Apertura contra a Academia Cantolao no estádio Alberto Gallardo e Carlos Stein em Lambayeque. Os celestes acumularam duas vitórias, três empates e duas derrotas até agora na Liga 1.

O Sporting Cristal está se concentrando no duelo com o San Martín, mas não perde de vista sua estreia no Grupo H da Copa Libertadores 2022 contra o Flamengo na próxima terça-feira, 5 de abril, no Estádio Nacional.

San Martin teve cinco derrotas consecutivas na Liga 1 para Ayacucho FC, Atlético Grau, Alianza Atlético, Carlos A. Mannucci e Deportivo Binacional. Os 'santos' ficaram em último lugar na classificação com três pontos depois de conquistar sua única vitória contra o Sport Boys na terceira jornada do campeonato peruano.

PRÓXIMOS JOGOS SPORTING CRISTAL

Libertadores: Sporting Cristal vs Flamengo

Liga 1: Cesar Vallejo x Sporting Cristal

Libertadores: Universidade Católica vs Sporting Cristal

Liga 1: Sporting Cristal x Municipal

Liga 1: Cienciano x Sporting Cristal

PRÓXIMOS JOGOS SAN MARTIN

Liga 1: San Martin x Melgar

Liga 1: San Martin vs Sport Huancayo

Liga 1: UTC vs Saint Martin

Liga 1: San Martin x Alianza Lima

Liga 1: Academia Cantolao x San Martín

CONTINUE LENDO