Gino Assereto lamenta usar anabolizantes: “Meus mamilos cresceram”

Embora estivesse afastado por um tempo dos reality shows da competição para se dedicar à música, Gino Assereto decidiu voltar para Esto es Guerra para substituir Anthony Aranda, que machucou o tornozelo e teve que ficar longe das telas da América Televisión.

Por esse motivo, a produção do reality show chamado irmão de Jota Benz e ele concordou em voltar. Desde que esteve presente nos estúdios de Pachacamac, o influenciador aparece em diferentes programas de televisão para revelar detalhes de sua vida.

Durante uma entrevista que teve com o programa En Boca de Todos, o garoto da realidade revelou que teve que se submeter a uma operação após ser diagnosticado com ginecomastia por causa dos anabolizantes que usava para construir seus músculos.

“ A verdade é que, ginecomastia, acho que quando chego ao Perú fácil foi a imaturidade de usar coisas que eu não deveria usar e que fez meus mamilos crescerem um pouco. Esteticamente eu não gostei deles e os tirei, assim mesmo”, disse Gino Assereto.

Da mesma forma, o ex-sócio de Jazmín Pinedo aproveitou as câmeras do En Boca de Todos para recomendar que as pessoas não usem nenhum tipo de 'pichicata', pois isso poderia prejudicá-las no futuro, como aconteceu com ele.

“ A pichicata é verdade, é isso e posso dizer que eles não usam porque me deu ginecomastia e tive que tirar... para aconselhar as pessoas a não o usarem. Faz muito tempo que não uso e estou bem”, acrescentou com bastante calma.

GINO ASSERETO E PATRICIO PARODI TIVERAM UMA FORTE DISCUSSÃO

Gino Assereto e Patricio Parodi protagonizaram uma dura discussão na edição mais recente de Esto es Guerra, isso depois que o ex-parceiro de Jasmine Pinero apontou que o capitão dos 'guerreiros' não sofreu uma lesão e fingiu não estar bem para não competir.

“ Eu ainda acho que você não se machucou naquele dia. Por mais que as pessoas digam, não importa o quanto seus fãs digam, acho que você não se machucou, porque se tivesse se machucado, não estaria fazendo nada agora”, questionou.

Essas palavras de Gino Assereto não foram bem recebidas por Patricio Parodi, que não hesitou em responder alto e bom som por questionar seu estado de saúde. “Não é o que os seguidores dizem, não é o que os telespectadores dizem, não é o que você diz, eu tenho um exame médico onde minha ressonância magnética diz isso”, acrescentou.

No entanto, isso não impediu o membro dos 'combatentes', pois ele indicou que, embora seu parceiro tivesse um exame médico, ele poderia tê-lo fabricado. “ Eu também posso ter um teste magnético falso feito ”, ele atacou.

