Gerente do Al Fateh sobre Chistian Cueva: “O que ele fez na última partida com sua seleção foi incrível”

O nível mostrado por Christian Cueva é espetacular com a seleção peruana. Ele é quem maneja as cordas marcantes do bicolor com seu drible e até deu um passe de gol e na última terça-feira, não foi exceção, já que deu uma assistência para que Gianluca Lapadula marcou o primeiro gol contra o Paraguai, o que levou ao bicolor vencendo por 2-0 e jogando a repescagem contra o vencedor da Austrália ou Emirados Árabes Unidos por uma vaga na Copa do Mundo de 2022 do Catar.

Depois disso, Christian Cueva tem aproveitado suas curtas férias antes de se juntar ao Al Fateh, uma equipe do First Divisão. Por essa razão, Infobae voltou a ligar para Hassan Aljaber, membro do Conselho de Administração do clube saudita, para perguntar-lhe sobre o grande momento de seu jogador. “Christian deve chegar à Arábia Saudita em 8 ou 9 de abril, já que em abril a Liga Saudita pára”, disse ele à Infobae.

Gerente do Al Fateh se rende ao talento de Christian Cueva

Definitivamente, ir para a Arábia Saudita favoreceu Christian Cueva em todos os sentidos, pois o favoreceu pela continuidade, melhoria no trabalho físico (ele contratou um personal trainer) e se tornou um artilheiro. Isso fez 'Aladdin' toda vez que ele embainhou o bicolor para quebrá-lo com seu drible, gols e passes de gol. Longe foram as críticas depois de falhar seu pênalti contra a Dinamarca, na estreia da seleção peruana na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. E é que aqueles que se consideram sábios no futebol gritaram para o céu quando Cueva assinou com o Al - Fateh, menosprezando uma liga por ignorância, que está mais preocupada em ter bons salários para capacitar seus jogadores com um trabalho muito intenso, sendo assim uma das principais ligas do continente asiático.

Portanto, após o excelente passe de Christian Cueva para Gianluca Lapadula para o atacante da seleção peruana marcar o primeiro gol contra o Paraguai, ele foi aplaudido não só no Perú, mas na Arábia Saudita. Foi o que Hassan Aljaber, membro do Conselho de Administração da Al- Fateh, nos disse.

“O que ele fez na última partida com sua seleção em uma partida muito importante para a qualificação para a Copa do Mundo foi incrível, ele ajudou o primeiro gol e causou o segundo gol por seu trabalho e drible”, disse Hassan Aljaber à Infobae exclusivamente.

Quando consultado, qual o motivo do grande momento futebolístico de Christian Cueva? Aljaber, diretor do Al Fateh disse: “É por causa de sua concentração, amor pelo futebol e atitude para vencer”, acrescentou.

“Claro, isso vem de sua disciplina e muitas sessões de treinamento, tanto com o clube, o preparador físico da seleção nacional (Perú) quanto seu treinamento individual com seu personal trainer”, disse o diretor do Al Fateh.

Finalmente, Hassan Aljaber, membro do Conselho de Administração da Al- Fateh revelou que fez sacrifícios para assistir ao grande jogo disputado por seu aluno, Christian Cueva contra o Paraguai, “Foi simplesmente incrível no Perú e eu aproveitei minha noite de sono com felicidade, já que o jogo terminou por volta das 4 da manhã, horário da Arábia Saudita, ” ele disse.

