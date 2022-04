Florinda Meza reagiu à publicidade de Eugenio Derbez e “El Chavo del 8″

A também primeira atriz e viúva de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, teve a oportunidade de esclarecer todos os rumores que giram em torno da futura produção da biosérie que está sendo preparada pelo falecido produtor, bem como a controvérsia que surgiu sobre o produto audiovisual estrelado por Eugenio Derbez.

O historiador também compartilhou em uma reunião com a mídia e que foi retomada pela jornalista de entretenimento, Berenice Ortiz, que ficou encantada com o comercial feito por Eugenio Derbez de Chespirito.

“Sim, é muito bom, adorei. Está muito bem feito”, comentou primeiro a atriz que deu vida a Chimoltrufia. Mais tarde, ele ressaltou que nunca houve oposição ao trabalho comercial de Eugenio: “Ele nem sempre recebeu a qualidade que Roberto teria exigido, mas no caso dessa promoção ele foi muito bom”, acrescentou.

Eugenio Derbez deu a entender que seu projeto será lançado em 24 de março (Foto: Instagram/ @ederbez)

A primeira atriz elogiou o trabalho do artista recente que participou do CODA, o filme que ganhou a estatueta de ouro em a categoria de “Melhor Filme”” nos Oscars de 2022: “Não surpreende, Eugenio Derbez não faria uma bosta”, disse.

Por fim, Florinda Meza lamentou estar sendo rotulada como a culpada pelo fato de os programas de Chespirito não estarem mais na televisão e que em algumas produções relacionadas a Chespirito ela quer se opor a ideias diferentes.

“Fiquei muito triste por eles terem dito isso, é injusto e cruel, eu não tive nada a ver com nada disso. Isso me deixa muito triste, mas certamente esse boato foi trazido à tona por alguém que não me ama”, concluiu.

Depois que Eugenio Derbez levantou suspeitas sobre seu misterioso projeto, onde ele teria a participação especial de Chavo del 8, o personagem que mais transcendeu Roberto Gómez Bolaños, foi em 23 de março que o historiador mexicano compartilhou que era um anúncio de uma plataforma de televisão paga com presença em México.

O projeto de Derbez pode ser a série biográfica de Chespirito (Foto: Instagram/ @ederbez)

“Ouça, eu tenho lido todos os seus comentários sobre o último projeto que eu carrego com El Chavo del 8 [...] mas a verdade é que eu não aguento mais, eu quero te dizer, eu não quero que você espere mais, então vá vê-lo”, foi ouvido no início da campanha estrelada por Derbez.

A cena se passa na sala de estar de uma casa onde o intérprete mexicano aparece descansando em uma poltrona em frente à televisão. Com o controle em mãos, o artista de 60 anos assistia a um episódio de Chavo del 8 quando, de um momento para o outro, o personagem quebra a terceira parede e não apenas fala com ele, ele sai do monitor.

“Eugenio, você ainda me vê como quando era criança? ”, pergunta a amiga de Popis, a Chilindrina e a Kiko. Rapidamente, Derbez volta ao assento surpreso ao ver o personagem de sua infância à sua frente, fora da televisão: “Chavo?... Claro, toda a minha vida, você sempre me acompanhou”, respondeu o personagem de El Chavo.

Fotos: Instagram @ederbez //Televisa

Depois disso, Chavito se volta para a televisão, se surpreende com o número de canais oferecidos pelo serviço, senta-se com o filho de Silvia Derbez e eles se envolvem em uma breve conversa sobre os triunfos que os projetos de arte mexicana alcançaram nos últimos anos. Por fim, Eugenio agradece por abrir caminho para outros comediantes e o personagem afirma que o reconhecimento é mútuo.

Dentro do mesmo site, é apontado que os bastidores do comercial estão disponíveis dentro do serviço, que foi gravado com uma técnica de inteligência artificial conhecida como Deepfake, que foi colocada sobre o ator que interpretou nesta ocasião o menino que viveu mais famoso bairro do México.





CONTINUE LENDO: