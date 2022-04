Este foi o pedido de desculpas de Gabriel Quadri depois de chamar Salma Luévano de “senhor”

Na tarde de 31 de março, o deputado pelo Partido da Ação Nacional (PAN), Gabriel Quadri de la Torre, foi alvo de severas críticas devido ao seu comentário transfóbico perante a Câmara dos Deputados.

Já que durante a sessão, a deputada chamou Salma Luévano de “senhor”, apesar de ela se identificar como mulher, o que foi condenado por diferentes membros de partidos políticos posicionados em ambos os lados do espectro, principalmente o Movimento Nacional de Regeneração ( Morena), o Partido Revolucionário Institucional (PRI) e o próprio PAN.

Depois, Quadri, em entrevista à jornalista Azucena Uresti, aceitou que era demais da parte dele chamá-la de senhor e reconheceu que “foi um excesso e um erro, então a partir de hoje vou me referir a ela como mulher e como deputada”.

Ele disse ainda que já havia pedido um pedido de desculpas após as expressões de rejeição por vários membros da Câmara.

Quadri foi apontado em várias ocasiões como transfobia por seus comentários contra a comunidade e a ideologia de gênero (FOTO: RASHIDE FRIAS/CUARTOSCURO.COM)

Isso aconteceu durante o debate sobre a reforma da saúde mental, quando o MP Azul e Branco entrou com uma reserva para proibir os pais ou responsáveis de tomar decisões com intervenções médicas e procedimentos relacionados à infância trans.

Então, a deputada Luévano atacou Quadri e mencionou que “Como uma mulher orgulhosamente trans, quero dizer ao homem que ele está muito errado e que ele se lembra de que tem filhos e famílias e que espero que eles calem sua boca lá”.

Confrontado com essa resposta, o deputado azul e branco afirmou que “o deputado Luévano está a ameaçar-me no plenário e que não dá qualquer argumento ao assunto de que estamos a tratar, apenas insulta e desqualifica”.

Após esse comentário, vários legisladores e legisladores expressaram sua rejeição aos comentários do panista. A deputada Cynthia Iliana López Castro, da bancada do PRI, exigiu que Quadri se desculpasse publicamente, “estamos desrespeitando todas as mulheres, todos os deputados e todos os mexicanos que lutaram por muitos anos neste país porque não há discriminação”.

Depois de vários outros discursos, Quadri apresentou um pedido de desculpas a Luévano porque “reconheço que cometi uma culpa, um excesso retórico mas que também ocorreu no contexto de calúnias e insultos que vêm daquela parte”, assegurou o deputado, que mais tarde pediu que a expressão fosse retirada de o jornal de debates.

Quadri se referiu à deputada Sandra Luévano como “senhor” (Foto: Twitter/ @SalmaLuevano)

Finalmente, no final da sessão, os legisladores assumiram o Conselho de Administração em protesto, o que fez com que o panista comentário em seu Twitter que responsabiliza os membros de San Lazaro pelo que pode acontecer com ele ou sua família.

Da mesma forma, o ministro Arturo Zaldívar se posicionou contra os comentários feitos pelo ex-candidato presidencial em 2012, argumentando que a transfobia é um ódio que emergiu da ignorância e da intolerância.

“Hoje e sempre, a transfobia é inaceitável. É o ódio que surge da ignorância e da intolerância. É o produto da arrogância daqueles que se sentem superiores e possuem a única verdade, mas no fundo é o medo de quem é diferente. Todos os direitos para todas as pessoas.”

A legisladora Salma Luevano já havia apresentado queixa contra Gabriel Quadri por causa de um comentário em que ela apontou legisladores transgêneros como “homens de Morena, vestidos femininos, altos e robustos”.

