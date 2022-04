Este é o vídeo de Lina Tejeiro que o Instagram a censurou: “Não vou mais insistir”

Entre as postagens feitas por Lina Tejeiro em suas redes sociais, há vários vídeos de comédia, principalmente aqueles que são tão populares de dublagem no TikTok, por exemplo, na última quinta-feira, 31 de março, a atriz postou um vídeo em sua conta TikTok e também no Instagram em que atua como ñera e dubla o áudio que ela diz coisas como: “Eu posso ser uma menina, mas não de qualquer um, ok?... estrondo! gonorre* e esfaqueá-lo por louco, por um tolo, por rude”.

Por sua vez, a llanera intitulou esta publicação como: “Quando me chamam de ñera” e, como gravou este vídeo de uma perspectiva cômica, colocou o rótulo Humor.

No entanto, embora a postagem ainda esteja listada no TikTok no Instagram, a história foi totalmente diferente, já que seu vídeo foi excluído. Então, a partir de seus Stories no Instagram, Tejeiro comentou o ocorrido e colocou em cima da mesa seus temores sobre a republicação do vídeo naquela rede social.

“Ei, eles deletaram meu TikTok, excluíram meu Reel de la ñera porque acho que muitas pessoas relataram e excluíram. Bem, o que vamos fazer com ele. Tenho medo de levantá-lo novamente e que eles vão abaixá-lo novamente, que eles vão me repreender, que eles vão tirar minha conta”, foram suas primeiras palavras sobre o assunto.

No entanto, a atriz não ficou de braços cruzados e, no final, decidiu esclarecer que “não havia nada de errado” em sua publicação, posteriormente, o vídeo da babá apareceu novamente em seu Instagram, mas apenas na seção Reels, não em seu Feed.

“Eles republicaram o vídeo para mim, eu meio que apelei, eu disse que era um erro, que não havia nada de errado com o meu vídeo e eles republicaram para mim; então, por favor, não denuncie, não seja assim... Eu sei o que aconteceu e é que eles o excluíram a partir do Feed, desde o início do Instagram, mas se você for ao Reels lá está, você pode ver lá”.

No entanto, embora tudo parecesse estar em ordem novamente, o vídeo foi excluído novamente logo depois. “Eles apagaram o vídeo novamente e fecharam minha sessão de celular, acho que não vou mais insistir. Vamos esquecer o vídeo”, foram as palavras que encerraram o assunto em questão.

No último domingo, 20 de março, foi a data selecionada no calendário para o desenvolvimento dos Prêmios India Catalina 2022, que agora estão em sua 38ª versão. E, Lina Tejeiro teve uma indicação para este prêmio, especificamente seu nome foi incluído na categoria de 'Melhor Atriz Coadjuvante em Telenovela, Série ou Minissérie'; para qual produção? Bem, pelo trabalho dele feito em 'Chichipatos', uma série que o público pode assistir na Netflix.

No entanto, a atriz llanera não foi vitoriosa como vencedora, esse título foi conquistado por Marcela Benjumea por causa de sua atuação como 'Esther Daza' por 'A neta escolhida', portanto, eis a reação de Lina Tejeiro após não ter vencido:

CONTINUE LENDO: