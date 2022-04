Estas são as linhas vermelhas do Partido Liberal que determinarão seu apoio a alguma candidatura presidencial.

O apoio que o Partido Liberal pode fornecer nas próximas eleições tornou-se um tópico de conversa no país. O único chefe do liberalismo, César Gaviria, que também foi presidente da República, realizou várias reuniões com alguns candidatos que aspiram chegar à Casa de Nariño.

Esta quinta-feira, o secretário do partido, Miguel Ángel Sánchez, anunciou quais são as “linhas vermelhas” que o candidato que decidem apoiar na campanha para a Presidência da República deve respeitar. Em uma thread no Twitter, ele disse que a primeira restrição seria que não deveria haver uma constituinte no próximo governo.

Na lista, ele também menciona que não se deve voltar ao modelo de reeleição que a Colômbia tinha até 2014 e eles pediram respeito pela poupança em fundos de pensão. Eles também exigiram um compromisso com a implementação do Acordo de Paz, bem como manter o respeito pela Justiça Especial para a Paz (JEP).

Linhas vermelhas do Partido Liberal. captura de tela.

Outras linhas vermelhas que ele mencionou foram: estabelecer uma política agrária sobre certas figuras, buscar uma vida decente e renda básica para todos, defender a propriedade privada, respeitar o protesto social, garantir a independência do Conselho de Administração do Banco de la República, e ele entende que” o progresso é mais dignidade, mais democracia e respeito pelas nossas instituições”.

Embora a bancada do Partido Liberal não tenha escolhido quem apoiar na campanha presidencial, essas linhas vermelhas definem os primeiros parâmetros. Além disso, é importante notar que o ex-presidente discutiu essa visão do país com os candidatos com os quais se reuniu.

Encontro com Federico Gutiérrez

Na última quarta-feira, o ex-presidente César Gaviria Trujillo e o candidato presidencial da Equipe para a Colômbia, Federico Gutiérrez, se reuniram. Na reunião, que durou mais de três horas, o candidato à presidência apresentou as suas principais propostas ao único líder do Partido Liberal.

“Diante das abordagens programáticas, há muitas coincidências, eu diria na grande maioria, se não estiver na íntegra”, disse o candidato à Equipe para a Colômbia. Por sua vez, ele falou sobre as linhas vermelhas do liberalismo: “elas não são linhas vermelhas para mim, porque eu defendo a democracia e a liberdade, as linhas vermelhas são para outros que colocam esses princípios em risco. Qualquer acordo deve ser feito de forma programática para que a Colômbia se saia bem”.

É importante notar que, caso o Partido Liberal decida apoiar a campanha de Federico Gutiérrez, o candidato terá o apoio das bancadas tradicionais do país, pois o Partido Conservador confirmou que apoiaria a aspirante Equipe para a Colômbia.

Encontro com Roy Barreras sobre Petro

Na quarta-feira, o senador Petrist Roy Barreras se reuniu com César Gaviria, apesar do ex-presidente ter quebrado os diálogos com o Pacto Histórico.

Embora Barreras, que foi eleito para o Senado na aliança política de Gustavo Petro, tenha assegurado que as pontes entre petrianismo e liberalismo foram restauradas, vários meios de comunicação no país disseram que Gaviria levantou uma série de pedidos para avaliar possíveis alianças.

Segundo a imprensa, o chefe do coletivo vermelho teria pedido que Petro se desculpasse publicamente com ele, depois que sua fórmula vice-presidencial, Francia Márquez, o questionou ao vivo e ao vivo.

CONTINUE LENDO:

Eles denunciam um aumento preocupante de colombianos não admitidos no México e maus-tratos à migração nos astecas país