“Eles rejeitaram minha proposta”: Gabriel Quadri explicou por que ele começou o “zafarrancho” com Salma Luévano

Depois de os deputados do Movimiento Regeneración Nacional (Morena) e do Partido Trabalhista (PT) terem tomado o Plenário de São Lázaro para protestar contra os comentários transfóbicos do legislador do Partido da Ação Nacional (PAN), Gabriel Quadri, o panista explicou qual foi o motivo do “zafarrancho”.

Por meio de sua conta no Twitter, o deputado explicou que na última sexta-feira, 31 de março, um parecer sobre saúde mental para a infância trans foi discutido na câmara baixa da câmara baixa e, diante disso, propôs impedir que menores recebam tratamento para mudar de gênero sem ordem judicial.

Além disso, destacou que pais ou responsáveis de menores teriam que assinar um consentimento para reatribuição de gênero, porque segundo o deputado do azul e branco, o tratamento é “irreversível” e tem “graves efeitos na saúde”.

El diputado lamentó que el partido guinda rechace su propuesta (Foto: Twitter/@g_quadri)

Noutra mensagem, o deputado lamentou que o partido da cereja tenha rejeitado a sua proposta, uma vez que, explicou, as crianças e os adolescentes poderão passar por tratamento hormonal e mutilação genital “por suas próprias preferências”.

Para suas publicações, as reações dos internautas não demoraram a chegar, já que vários usuários se apressaram contra os comentários do legislador como sendo transfóbicos.

Alguns internautas explicaram que as pessoas que se submetem a tratamentos têm avaliações médicas, psicológicas e psiquiátricas antes de realizar o procedimento. “Você não entenderia uma situação se não a conhecesse, se aproximasse de conhecer as pessoas que decidem iniciar a transição e, se você for um empata, entenderá a importância dela”, escreveu um deles.

Gabriel Quadri responsabilizó a las personas que “lo insultaron, agredieron y amenazaron” de lo que le pueda pasar (Foto: Twitter/g_quadri)

Além disso, logo após o término da sessão na Câmara dos Deputados, Gabriel Quadri responsabilizou as pessoas que o “insultaram, agrediram e ameaçaram” pelo que poderia acontecer com sua esposa, filhos ou sua pessoa.

Durante a sessão de sexta-feira, Quadri chamou a deputada morenista Salma Luévano de “senhor”, embora ela se identifique como mulher, porque depois de apresentar sua proposta em plenário, Luévano o acusou de promover a violência de gênero e chamá-lo de assassino.

“Diga ao Sr. Quadri que ele é um patife assassino, porque é isso que está na fronteira e não vamos deixá-lo. Como uma mulher orgulhosamente trans, quero dizer ao homem que ela está muito errada e que também se lembra que tem filhos e família, e espero que isso cale a boca dela”, disse o deputado.

Em resposta, o panista sublinhou que o morenista o ameaçou: “Noto que o senhor Luévano está a ameaçar-me no plenário e que não apresenta qualquer argumento ao assunto de que estamos a tratar, apenas insulta e desqualifica”.

Diante disso, os morenoistas tomaram a sessão plenária e pediram ao presidente, por sua vez, Santiago Creel, que expulsasse o deputado da Ação Nacional.

Depois do ocorrido em San Lázaro, o Conselho Nacional de Prevenção da Discriminação (Conapred) pediu à câmara baixa que permaneça um lugar representativo do respeito à diversidade e à pluralidade, “uma vez que o espaço legislativo constrói e fortalece o tecido social”.

CONTINUE LENDO: